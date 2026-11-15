Emlékszel a Sony Ericsson K750i-re? 2005 egyik legnagyobb mobilos sikere volt, egy elfeledett funkcióval

Manapság természetesnek vesszük, hogy a telefonunkkal fényképezünk, zenét hallgatunk, videókat nézünk és szinte mindent elintézünk. A kétezres évek közepén azonban mindez még korántsem volt magától értetődő. A legtöbb mobil elsősorban telefonálásra és SMS-ezésre szolgált, a beépített kamerák pedig legtöbbször csak szerény minőségű képeket készítettek. Ekkor érkezett meg a Sony Ericsson K750i, amelynek sikerült megmutatnia, hogy egy mobiltelefon jóval több lehet egyszerű kommunikációs eszköznél. A 2005-ben bemutatott készülék különleges kamerája és zenelejátszója miatt hamar a korszak egyik legvágyottabb telefonjává vált.
Sony Ericsson K750i: A telefon, amely fényképezőgép is akart lenni
A Sony Ericsson K750i legnagyobb újdonsága a 2 megapixeles, autofókuszos kamera volt. Ez ma már nevetségesen kevésnek hangozhat, akkoriban viszont komoly előrelépést jelentett. A korabeli kamerás mobilok jelentős része még fix fókuszú fényképezővel rendelkezett, vagyis nem tudott automatikusan élességet állítani a megörökíteni kívánt témára. A K750i ezzel szemben valódi autofókuszt kapott. Ráadásul közeli, úgynevezett makrófelvételeket is lehetett a telefonnal készíteni, akár 10 centiméteres távolságból is éles fotókat kaptunk, vagyis dokumentumokat vagy apró részleteket is lefotózhattunk.
A készülék hátoldala szinte egy kompakt digitális fényképezőgépre emlékeztetett. A kamera objektívjét elhúzható fedél védte, amelynek kinyitásakor automatikusan elindult a fényképező alkalmazás. A telefont vízszintesen tartva külön exponálógombbal készíthettünk felvételeket,
a kétállású exponálógombot félig lenyomva a telefon pontosan a témára fókuszált, valódi élességállításra volt tehát lehetőség. Ne feledd, 2005-öt írunk!
A legnagyobb felbontás 1632 × 1224 képpont volt. Ez már elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyok között készült képekből kisebb papírképeket is előhívassunk. A beépített LED-es mobilfény sötétben segítette a fotózást, bár egy valódi fényképezőgép vakujával persze nem ért fel. Viszont külön megvásárolható külső vaku is létezett a telefonhoz.
Nemcsak fényképezni, zenét hallgatni is tudott a Sony Ericsson K750i
A K750i népszerűsége nem kizárólag a kamerájának volt köszönhető. A Sony Ericsson olyan multimédiás készüléket kínált, amely több különálló eszköz szerepét is képes volt átvenni.
- A telefon MP3-lejátszót kapott, így kedvenc zenéinket közvetlenül a mobilról hallgathattuk.
- Emellett sztereó FM-rádiót is kínált RDS-funkcióval, amely az adó nevét is megjeleníthette a kijelzőn. A rádió használatához csatlakoztatni kellett a fülhallgatót, mert annak vezetéke szolgált antennaként.
- A felhasználók Java-játékokat futtathattak, különféle animált témákkal alakíthatták át a menüt, a PhotoDJ alkalmazással képeket szerkeszthettek, a MusicDJ segítségével pedig saját csengőhangokat állíthattak össze. A VideoDJ még egyszerű videós összeállítások elkészítésére is lehetőséget adott.
A készülék 32 MB beépített memóriával rendelkezett a gyártó hivatalos adatai szerint, de Memory Stick Duo memóriakártyával bővíthető volt. A dobozban egy 64 MB-os kártya is helyet kapott, a készülék pedig hivatalosan akár 2 GB-os kártyát is kezelhetett.
Ez akkoriban hatalmas előrelépést jelentett a korábbi, nem bővíthető memóriájú mobilokhoz képest.
A fényképek és zenék továbbítására Bluetooth, infravörös kapcsolat és USB-kábel állt rendelkezésre. Mindez jóval a felhőszolgáltatások és a mai fájlmegosztó alkalmazások elterjedése előtt történt.
Magyarországon is komoly sikert aratott
A régi mobiltelefonok közül a Sony Ericsson K750i magyarországi története különösen érdekes. A készüléket 2005. március 1-jén egy budapesti sajtótájékoztatón is bemutatták, majd néhány hónappal később megjelent a hazai kereskedelemben. A Sony Ericsson 2005 júniusában arról tájékoztatta az újságírókat, hogy a K750i a Pannon GSM (ma Yettel) és a Vodafone (ma One) kínálatában lesz elérhető, míg a T-Mobile előfizetői (ma Telekom) a műszakilag nagyon hasonló, de eltérő megjelenésű Sony Ericsson D750i készüléket vásárolhatják meg. A K750i nem számított olcsónak. Kártyafüggetlenül nagyjából 100 ezer forintot kellett fizetni érte. Ugyanakkor a szolgáltatók kedvezményes konstrukcióiban már jóval olcsóbban hozzá lehetett jutni: a Pannon GSM 2005. szeptemberi előfizetéses árlistáján például 49 900 forintért szerepelt.
A Sony Ericsson ekkoriban egyébként is kifejezetten erős volt Magyarországon. A gyártó hazai piaci részesedése 2005 első fél évének végére elérte a 27 százalékot, amivel a második legnagyobb szereplőnek számított a mobiltelefonok piacán.
Amikor az Origo a Nokia csúcsmobiljával mérte össze
A K750i sikerét az is jól mutatja, hogy az Origo már 2005. augusztus 21-én részletes összehasonlító tesztben vizsgálta meg a készüléket a Nokia N90 ellenében. A két telefon akkoriban a mobilfotózás élvonalát képviselte, ám a Sony Ericsson egyik legnagyobb előnye a kedvezőbb ár és a kompakt méret volt. Míg a K750i, ahogy írtuk is, nagyjából 100 ezer forintba került kártyafüggetlenül, addig a Nokia N90-ért 180–200 ezer forintot kértek.
A páros Nokia N90-Sony Ericsson K750i teszt szerint megfelelő fényviszonyok között a két telefon hasonló minőségű fényképeket készített. A Sony Ericsson színei ráadásul több esetben közelebb álltak a valósághoz. Gyenge fényben egyik készülék automatikus élességállítása sem működött igazán megbízhatóan. A Nokia N90 videózásban és a fejlettebb mobilhálózati szolgáltatások terén jobb volt, de az átlagos felhasználóknak a jóval olcsóbb és könnyebben kezelhető Sony Ericsson is bőven elegendő lehetett. Az eredeti, 2005-ös összehasonlítás ma is elolvasható, sajnos a képek az elmúlt 21 évben valahol-valahogy eltűntek belőle az információs szupersztrádán.
Volt egy különös funkciója, amire ma már alig emlékszünk
A K750i egyik kevésbé ismert extrája a beépített mobilfényhez kapcsolódott. A készülék LED-es világítása ugyanis nemcsak fényképezéshez volt használható, hanem zseblámpaként is működött. Ez önmagában is praktikus szolgáltatásnak számított abban az időben. A telefon azonban ennél is többet tudott: a fényforrás segítségével automatikusan képes volt leadni a nemzetközi SOS-vészjelzést, mégpedig morzekóddal. A funkciót egy másik 2005 tesztben is kiemelték, érdekes látni, hogy akkoriban még mennyire szívesen kísérleteztek a gyártók apró, de ötletes szolgáltatásokkal.
Mai szemmel a Sony Ericsson K750i természetesen számos kompromisszumot követelt. Nem rendelkezett 3G- vagy EDGE-támogatással, mindössze 176 × 220 képpontos kijelzője volt, videofelvételi képességei pedig már a maga korában is elmaradtak a legjobb riválisoktól. A középen elhelyezett apró joystick kezelése is megszokást igényelt, az objektívvédő fedél pedig időnként a zsebben is kinyílhatott. Viszont a maga idejében egy igazi mobilos svájci bicskának számított a fotós és multimédiás képességei, valamint a beépített kreatív alkalmazásai miatt. Egy olyan korszak emléke, amikor egy új telefon megvásárlása az addig megszokotthoz képest már egészen új lehetőségeket is jelentett.
Az alábbi videóban megnézhetjük, mi volt a Sony Ericsson K750i dobozában, milyen volt a hátlap, hogy működött a kamera, és egy kis bemutatót is láthatunk a készülék használatáról: