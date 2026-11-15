Emlékszel a Sony Ericsson K750i-re? 2005 egyik legnagyobb mobilos sikere volt, egy elfeledett funkcióval

Manapság természetesnek vesszük, hogy a telefonunkkal fényképezünk, zenét hallgatunk, videókat nézünk és szinte mindent elintézünk. A kétezres évek közepén azonban mindez még korántsem volt magától értetődő. A legtöbb mobil elsősorban telefonálásra és SMS-ezésre szolgált, a beépített kamerák pedig legtöbbször csak szerény minőségű képeket készítettek. Ekkor érkezett meg a Sony Ericsson K750i, amelynek sikerült megmutatnia, hogy egy mobiltelefon jóval több lehet egyszerű kommunikációs eszköznél. A 2005-ben bemutatott készülék különleges kamerája és zenelejátszója miatt hamar a korszak egyik legvágyottabb telefonjává vált.

Sony Ericsson K750i: A telefon, amely fényképezőgép is akart lenni

A Sony Ericsson K750i legnagyobb újdonsága a 2 megapixeles, autofókuszos kamera volt. Ez ma már nevetségesen kevésnek hangozhat, akkoriban viszont komoly előrelépést jelentett. A korabeli kamerás mobilok jelentős része még fix fókuszú fényképezővel rendelkezett, vagyis nem tudott automatikusan élességet állítani a megörökíteni kívánt témára. A K750i ezzel szemben valódi autofókuszt kapott. Ráadásul közeli, úgynevezett makrófelvételeket is lehetett a telefonnal készíteni, akár 10 centiméteres távolságból is éles fotókat kaptunk, vagyis dokumentumokat vagy apró részleteket is lefotózhattunk.

A készülék hátoldala szinte egy kompakt digitális fényképezőgépre emlékeztetett. A kamera objektívjét elhúzható fedél védte, amelynek kinyitásakor automatikusan elindult a fényképező alkalmazás. A telefont vízszintesen tartva külön exponálógombbal készíthettünk felvételeket,

a kétállású exponálógombot félig lenyomva a telefon pontosan a témára fókuszált, valódi élességállításra volt tehát lehetőség. Ne feledd, 2005-öt írunk!

A legnagyobb felbontás 1632 × 1224 képpont volt. Ez már elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyok között készült képekből kisebb papírképeket is előhívassunk. A beépített LED-es mobilfény sötétben segítette a fotózást, bár egy valódi fényképezőgép vakujával persze nem ért fel. Viszont külön megvásárolható külső vaku is létezett a telefonhoz.