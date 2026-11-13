Kültéri hűtőrendszert épített a számítógépéhez, hogy ne fűtse fel a szobát – fotók a különleges megoldásról

Elege lett abból, hogy játék közben a számítógépe alaposan befűti a szobát, ezért egészen szokatlan megoldással állt elő egy gamer. Két hónapon át dolgozott egy rendszeren, amelynek egy része a házon kívül kapott helyet, így a kinti hideget használja a processzor hőmérsékletének kordában tartására – írja a Dexerto.

Kivitte a házból a gamer számítógép hűtését, most már túl hideg van a szobában.

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A kinti levegőt fogta munkára

A PC-ből érkező hűtőfolyadék a házon kívül elhelyezett radiátoron halad át, amelyet két ventilátor segít hűteni.

A kinti hideg így gyorsan elvonja a folyadék hőjét, amely aztán lehűlve visszakerül a számítógépbe. A rendszert –4 Celsius-fokos kinti hőmérséklet mellett is használta.

A megoldással nemcsak a szoba felmelegedését kerülte el, hanem a processzor túlhajtását is lehetővé tette. Ehhez azonban szenzorokat és saját vezérlőszoftvert is beépített, hogy a hűtőfolyadék ne legyen túl hideg, mert a páralecsapódás károsíthatta volna a gép alkatrészeit.

Eláztatta a gépet, aztán jött a meglepetés

Persze nem minden ment terv szerint. Egy elektromos hiba is megnehezítette a kivitelezést, egyszer pedig egy nyitva maradt csatlakozás miatt még a számítógépet is sikerült eláztatnia.

A végeredmény viszont önmagáért beszél:

a processzor terhelés alatt mindössze 40–45 Celsius-fokon üzemel, míg korábban 60–65 fokra is felmelegedett.

A szoba közben játék alatt sem forrósodik fel többé. Sőt, a férfi szerint a szerkezet már-már túl hatékony.

Amikor a PC ventilátorai mennek, az egész egy rohadt légkondicionálóvá válik, és elkezd lefagyni a lábam

– írta.