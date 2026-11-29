Ahogyan otthonunkban a bútorokon, úgy az elektronikai eszközeink belsejében is idővel felhalmozódik a por. Ez különösen nagy problémát jelenthet az aktív hűtéssel rendelkező számítógépek esetében, amelyek ventilátorai a levegővel együtt a szennyeződéseket is beszívják. A számítógép tisztítása ezért olyan karbantartási feladat, amelyet érdemes rendszeresen elvégezni, nagyon nem mindegy azonban, hogy milyen eszközzel látunk hozzá. Logikus megoldásnak tűnhet, hogy a számítógépház oldalának eltávolítása után egyszerűen kiporszívózzuk annak belsejét. Ezzel azonban többet árthatunk, mint használunk, hívja fel a figyelmet az Engadget.
Ezért veszélyes a számítógép tisztítása porszívóval
A hagyományos háztartási porszívók használatának egyik legnagyobb veszélye a statikus elektromosság. A porszívó műanyag csövében áramló porszemcsék hatására elektrosztatikus töltés halmozódhat fel, amely a számítógép érzékeny elektronikai alkatrészeire is átkerülhet. Bizonyára sokan tapasztaltuk már, hogy egy kilincs megérintésekor apró áramütést érzünk. Az elektrosztatikus kisülés az ember számára általában ártalmatlan, a számítógép alkatrészei azonban jóval érzékenyebbek rá. Akár egy olyan kisülés is kárt tehet az elektronikában, amelyet mi magunk egyáltalán nem érzékelünk. A porszívó használata így akár az alaplap, a memória vagy a videokártya meghibásodásához is vezethet. Nem csak az elektromosság jelent azonban veszélyt. A porszívó fejével megsérthetjük a hűtőbordákat, a kábeleket és a csatlakozókat is. Az erős légáramlás pedig olyan gyors forgásra kényszerítheti a számítógép ventilátorait, amely károsíthatja azok csapágyazását.
A por miatt is lelassulhat a számítógépünk
A számítógép portalanítását ugyanakkor nem érdemes elhanyagolni. A hűtőbordák között és a szellőzőnyílásokban felgyülemlett szennyeződés akadályozza a levegő áramlását, így az alkatrészek hőmérséklete megemelkedhet. Ennek számos árulkodó jele lehet:
- a számítógép a megszokottnál hangosabban működik,
- a ventilátorok szinte folyamatosan nagy fordulatszámon pörögnek,
- a készülék burkolata szokatlanul meleg,
- csökken a számítógép teljesítménye,
- szélsőséges esetben váratlanul kikapcsol a számítógép.
A lassulás hátterében az állhat, hogy a modern processzorok a túlmelegedés elkerülése érdekében automatikusan visszaveszik teljesítményüket. Vagyis könnyen
előfordulhat, hogy nem a számítógépünk öregedése miatt vált lassabbá a készülék, hanem egyszerűen azért, mert régóta nem tisztítottuk ki.
Hogyan portalanítsuk biztonságosan a számítógépet?
A porszívó helyett érdemes kifejezetten elektronikai eszközök tisztítására szolgáló sűrített levegős spray-t beszereznünk. Ilyet a legtöbb számítástechnikai üzletben találhatunk.
A számítógép tisztításakor az alábbiakra ügyeljünk:
- Kapcsoljuk ki a számítógépet, és húzzuk ki a tápkábelt.
- A portalanítást lehetőleg jól szellőző helyen végezzük.
- A sűrített levegős spray-t a használati utasításának megfelelően, rövid fújásokkal használjuk.
- A flakont ne fordítsuk fejjel lefelé.
- A hozzáférhető ventilátorlapátokat óvatosan tartsuk mozdulatlanul a tisztítás idejére.
- A számítógépház kivehető porszűrőit külön tisztítsuk meg.
- A belső elektronikai alkatrészeket ne töröljük át nedves ronggyal.
Léteznek egyébként speciális, antisztatikus porszívók is, amelyeket kifejezetten érzékeny elektronikai eszközök tisztítására fejlesztettek ki. Ezek azonban nem azonosak az otthoni takarításhoz használt készülékekkel.
A laptop tisztításakor is legyünk óvatosak
A fenti veszélyek természetesen a hordozható számítógépekre is vonatkoznak. Sokan úgy próbálják elvégezni a laptop portalanítását, hogy a porszívó csövét a készülék szellőzőnyílásaihoz tartják. Ilyenkor azonban azt sem látjuk, hogy mi történik a készülék belsejében. A laptop tisztításához kövessük a gyártó karbantartási útmutatóját. Ha a külső szellőzőnyílások megtisztítása után is túlmelegszik vagy feltűnően hangosan működik a készülék, érdemes szakemberhez fordulni. A számítógép rendszeres tisztításával nem csupán a túlmelegedést előzhetjük meg, hanem hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy készülékünk hosszabb ideig megbízhatóan működjön.
Különösen fontos, hogy a számítógép tápegységét még áramtalanított állapotban se szereljük szét, ugyanis annak belsejében életveszélyes elektromos feszültség maradhat.