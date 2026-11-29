Ahogyan otthonunkban a bútorokon, úgy az elektronikai eszközeink belsejében is idővel felhalmozódik a por. Ez különösen nagy problémát jelenthet az aktív hűtéssel rendelkező számítógépek esetében, amelyek ventilátorai a levegővel együtt a szennyeződéseket is beszívják. A számítógép tisztítása ezért olyan karbantartási feladat, amelyet érdemes rendszeresen elvégezni, nagyon nem mindegy azonban, hogy milyen eszközzel látunk hozzá. Logikus megoldásnak tűnhet, hogy a számítógépház oldalának eltávolítása után egyszerűen kiporszívózzuk annak belsejét. Ezzel azonban többet árthatunk, mint használunk, hívja fel a figyelmet az Engadget.

A számítógép tisztítása porszívóval veszélyes, jobb ha a padlónak és a szönyegnek tartogatjuk a masinát (illusztráció) Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Ezért veszélyes a számítógép tisztítása porszívóval

A hagyományos háztartási porszívók használatának egyik legnagyobb veszélye a statikus elektromosság. A porszívó műanyag csövében áramló porszemcsék hatására elektrosztatikus töltés halmozódhat fel, amely a számítógép érzékeny elektronikai alkatrészeire is átkerülhet. Bizonyára sokan tapasztaltuk már, hogy egy kilincs megérintésekor apró áramütést érzünk. Az elektrosztatikus kisülés az ember számára általában ártalmatlan, a számítógép alkatrészei azonban jóval érzékenyebbek rá. Akár egy olyan kisülés is kárt tehet az elektronikában, amelyet mi magunk egyáltalán nem érzékelünk. A porszívó használata így akár az alaplap, a memória vagy a videokártya meghibásodásához is vezethet. Nem csak az elektromosság jelent azonban veszélyt. A porszívó fejével megsérthetjük a hűtőbordákat, a kábeleket és a csatlakozókat is. Az erős légáramlás pedig olyan gyors forgásra kényszerítheti a számítógép ventilátorait, amely károsíthatja azok csapágyazását.

Akár egy olyan kisülés is kárt tehet az elektronikában, amelyet mi magunk egyáltalán nem érzékelünk (illusztráció) - Fotó: Erik Gazi / Unsplash

A por miatt is lelassulhat a számítógépünk

A számítógép portalanítását ugyanakkor nem érdemes elhanyagolni. A hűtőbordák között és a szellőzőnyílásokban felgyülemlett szennyeződés akadályozza a levegő áramlását, így az alkatrészek hőmérséklete megemelkedhet. Ennek számos árulkodó jele lehet:

a számítógép a megszokottnál hangosabban működik,

a ventilátorok szinte folyamatosan nagy fordulatszámon pörögnek,

a készülék burkolata szokatlanul meleg,

csökken a számítógép teljesítménye,

szélsőséges esetben váratlanul kikapcsol a számítógép.

A lassulás hátterében az állhat, hogy a modern processzorok a túlmelegedés elkerülése érdekében automatikusan visszaveszik teljesítményüket. Vagyis könnyen

előfordulhat, hogy nem a számítógépünk öregedése miatt vált lassabbá a készülék, hanem egyszerűen azért, mert régóta nem tisztítottuk ki.

Hogyan portalanítsuk biztonságosan a számítógépet?

A porszívó helyett érdemes kifejezetten elektronikai eszközök tisztítására szolgáló sűrített levegős spray-t beszereznünk. Ilyet a legtöbb számítástechnikai üzletben találhatunk.