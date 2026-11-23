Aki a kilencvenes évek végén volt gyerek, jó eséllyel emlékszik a Tamagotchira. Az elektronikus játékok 90-es években történt felfutásának egyik főszereplője volt. (Magyarországon a Tetris néven emlegetett Brick Game is ekkor élte hőskorát.) A kis műanyag tojásból állandó csipogás hallatszott, a benne élő pixeles lény pedig akkor is figyelmet követelt, amikor tulajdonosa éppen valami egészen mással szeretett volna foglalkozni. A Tamagotchi (vagy, ahogy magyarul kiejtés után elterjedt, tamagocsi) 1996. november 23-án jelent meg Japánban, és néhány év alatt világszerte ismertté vált. A játék különlegessége az volt, hogy nem egyszerűen szórakoztatott: felelősséget is adott a tulajdonosának.
Tamagotchi: egy elektronikus tojás, amely meghódította a világot
A japán Bandai által megalkotott Tamagotchi első pillantásra nem tűnt különösebben fejlett technológiának. Egy apró, tojás alakú műanyag készülék volt, egyszerű, fekete-fehér kijelzővel és három gombbal. Mégis olyasmit tudott, amire a legtöbb korabeli elektronikus játék nem volt képes:
elérte, hogy a játékos érzelmileg kötődjön hozzá.
A kijelzőn egy különös kis lény kelt életre, amelyet a tulajdonosának kellett felnevelnie. Enni kért, játszani szeretett volna, időnként megbetegedett, és természetesen takarítani is kellett utána. A digitális kisállat ráadásul nem várta meg, amíg gazdája ráér. A saját ritmusában élt, és ha valamire szüksége volt, csipogással jelezte. Ha pedig a játékos hosszabb ideig nem foglalkozott vele, annak következményei lehettek. A Tamagotchi éppen ettől vált különlegessé. Nem lehetett egyszerűen félretenni úgy, mint egy hagyományos videojátékot. A virtuális kedvenc gondozása a mindennapok részévé vált.
Ha nem figyeltél rá, akár el is pusztulhatott a tamagocsid
A Tamagotchi egyik legemlékezetesebb tulajdonsága az volt, hogy a játékos döntései valóban befolyásolták a kisállat sorsát. A megfelelő gondoskodás hatására fejlődött, ha viszont rendszeresen éhezett, betegeskedett vagy elhanyagolták, akár el is pusztulhatott. Sok gyerek számára ez jelentette az első találkozást egy olyan elektronikus játékkal, amelyben a siker nem a gyors reflexeken vagy a pontszámokon múlt, hanem a rendszeres odafigyelésen.
A játék népszerűsége ugyanakkor problémákat is okozott. A Tamagotchi az iskolában is gondoskodást igényelt, ezért a gyerekek gyakran órák közben próbálták megetetni vagy megnyugtatni kedvencüket. Előfordult, hogy a szülőknek kellett átvenniük a digitális kisállat felügyeletét, amíg a gyerekek tanultak. A The Verge a játék 30. évfordulója alkalmából külön podcastban idézte fel, hogyan tudott egy ennyire egyszerű elektronikus eszköz milliókat rávenni arra, hogy naponta többször ellenőrizzék virtuális kedvencük állapotát.
Több mint 100 millió Tamagotchi került a világba
A Tamagotchi sikere nem korlátozódott Japánra. A játék 1997-ben az Egyesült Államokban is megjelent, majd számos más országban vált keresett termékké. A kezdeti őrület néhány év alatt ugyan lecsengett, a Tamagotchi azonban nem tűnt el. A Bandai folyamatosan új változatokat készített, amelyek egyre több funkciót kínáltak. A 2004-ben megjelent új generáció például már infravörös kapcsolaton keresztül is képes volt kommunikálni más készülékekkel. A digitális kisállatok így egymással is kapcsolatba léphettek.
A Kyodo hírügynökség beszámolója szerint 2025-re világszerte már több mint 100 millió Tamagotchit szállítottak ki. Ez komoly eredmény egy olyan játéktól, amelynek alapötlete három évtized alatt lényegében változatlan maradt. A készülékeket több mint 50 országban és térségben forgalmazzák. A 2025-ben közölt területi megoszlás alapján a kiszállított készülékek
- 49 százaléka Japánba,
- 33 százaléka az amerikai kontinensre,
- 16 százaléka pedig Európa, a Közel-Kelet és Afrika térségébe került.
Ma már egészen másra képes a Tamagotchi
Aki ma vásárol Tamagotchit, jóval fejlettebb készülékekkel is találkozhat, mint amilyeneket a kilencvenes években használtak. A modern változatok színes kijelzőt, összetettebb játékmechanikát és többféle interakciót kínálnak, miközben az eredeti, egyszerűbb készülékek is újra elérhetővé váltak.
A 2025 nyarán bemutatott Tamagotchi Paradise például egy különleges, forgatható tárcsát kapott. Ennek segítségével a játékos különböző nagyítási szinteken figyelheti meg virtuális kedvencét, a sejtek világától egészen a világűrig.
A játék ugyanakkor továbbra is ugyanarra az alapötletre épül: egy apró digitális lényről kell gondoskodni, amely a játékos figyelmétől függően fejlődik. A Bandai számára az is fontos, hogy a Tamagotchi ne csak a nosztalgiázó felnőtteket szólítsa meg. Az új változatokkal a mai gyerekeket is szeretnék megnyerni, akik már okostelefonok, táblagépek és internetes játékok között nőnek fel.
New Yorkban hatalmas ünnepséggel köszöntötték a 30 éves játékot
A Tamagotchi 30. születésnapját világszerte különleges programokkal ünneplik. November 22-én New York híres Times Square-en egész napos rendezvényt tartottak, amelyen a rajongók kipróbálhatták a különböző Tamagotchi-készülékeket, találkozhattak a játék ismert figuráival, és felidézhették az elmúlt három évtized történetét. Az ünnepség egyik leglátványosabb eseménye egy félórás, zenés jubileumi műsor volt, amelynek során a Times Square óriáskijelzőin egyszerre elevenedett meg a Tamagotchi három évtizedes története. A helyszínválasztás sem volt véletlen. Amikor New Yorkban november 22-én este elkezdődött az ünnepi műsor, Japánban már november 23-a, vagyis a Tamagotchi megjelenésének pontos évfordulója volt. A közösségi médiában több videós élménybeszámoló is megjelent az eseményről, ebből mutatunk mi is egyet: