Aki a kilencvenes évek végén volt gyerek, jó eséllyel emlékszik a Tamagotchira. Az elektronikus játékok 90-es években történt felfutásának egyik főszereplője volt. (Magyarországon a Tetris néven emlegetett Brick Game is ekkor élte hőskorát.) A kis műanyag tojásból állandó csipogás hallatszott, a benne élő pixeles lény pedig akkor is figyelmet követelt, amikor tulajdonosa éppen valami egészen mással szeretett volna foglalkozni. A Tamagotchi (vagy, ahogy magyarul kiejtés után elterjedt, tamagocsi) 1996. november 23-án jelent meg Japánban, és néhány év alatt világszerte ismertté vált. A játék különlegessége az volt, hogy nem egyszerűen szórakoztatott: felelősséget is adott a tulajdonosának.

Tamagotchi: meghódította a világot / Fotó: Shutterstock

Tamagotchi: egy elektronikus tojás, amely meghódította a világot

A japán Bandai által megalkotott Tamagotchi első pillantásra nem tűnt különösebben fejlett technológiának. Egy apró, tojás alakú műanyag készülék volt, egyszerű, fekete-fehér kijelzővel és három gombbal. Mégis olyasmit tudott, amire a legtöbb korabeli elektronikus játék nem volt képes:

elérte, hogy a játékos érzelmileg kötődjön hozzá.

A kijelzőn egy különös kis lény kelt életre, amelyet a tulajdonosának kellett felnevelnie. Enni kért, játszani szeretett volna, időnként megbetegedett, és természetesen takarítani is kellett utána. A digitális kisállat ráadásul nem várta meg, amíg gazdája ráér. A saját ritmusában élt, és ha valamire szüksége volt, csipogással jelezte. Ha pedig a játékos hosszabb ideig nem foglalkozott vele, annak következményei lehettek. A Tamagotchi éppen ettől vált különlegessé. Nem lehetett egyszerűen félretenni úgy, mint egy hagyományos videojátékot. A virtuális kedvenc gondozása a mindennapok részévé vált.

Ha nem figyeltél rá, akár el is pusztulhatott a tamagocsid

A Tamagotchi egyik legemlékezetesebb tulajdonsága az volt, hogy a játékos döntései valóban befolyásolták a kisállat sorsát. A megfelelő gondoskodás hatására fejlődött, ha viszont rendszeresen éhezett, betegeskedett vagy elhanyagolták, akár el is pusztulhatott. Sok gyerek számára ez jelentette az első találkozást egy olyan elektronikus játékkal, amelyben a siker nem a gyors reflexeken vagy a pontszámokon múlt, hanem a rendszeres odafigyelésen.