A régi tárcsás telefon egykor szinte elképzelhetetlenül modern eszköznek számított a magyar családok otthonában. Fejből tudtuk a rokonaink, a barátaink telefonszámát, a csengő megszólalásakor pedig még fogalmunk sem volt arról, hogy ki keres bennünket. Telefonálás közben csak addig sétálhattunk, ameddig a kagyló spirálkábele engedte, és ha valaki hosszasan beszélgetett, a család többi tagjának türelmesen várnia kellett a sorára. Ma már szinte mindenkinek saját mobiltelefonja van, egy ausztrál fejlesztésnek köszönhetően azonban a két világ hamarosan újra találkozhat.
Újra megszólalhat a régi tárcsás telefon
Az ausztrál Indigo Telephony egy olyan apró eszközt fejlesztett ki, amellyel a hagyományos vezetékes telefon és az okostelefon összekapcsolható. A RetroLine névre keresztelt Bluetooth-adapter segítségével akár egy több évtizedes, működőképes telefonkészüléket is ismét használatba vehetünk.
Ha valaki felhív bennünket a mobilszámunkon, megszólalhat a régi tárcsás telefon jellegzetes csengője. A hívás fogadásához elegendő felemelni a telefonkagylót, a beszélgetés befejezéséhez pedig ugyanúgy vissza kell helyeznünk azt a készülékre, ahogyan évtizedekkel ezelőtt tettük.
Sőt, mi magunk is kezdeményezhetünk hívásokat a régi telefon segítségével. A készülék tárcsájával megadhatjuk a telefonszámot, a hívást azonban már a Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az okostelefonunk bonyolítja le. Ehhez még külön vezetékes telefon-előfizetésre sincs szükségünk.
Emlékszel még a magyar otthonok legendás telefonjára?
A magyar háztartásokban évtizedeken át találkozhattunk a CB 76 típusú telefonkészülékkel. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum adatai szerint a készüléket 1977-ben kezdte gyártani a Mechanikai Művek, a Magyar Posta pedig 1978-tól telepítette az egyéni előfizetőkhöz. Sokan még ma is őrizhetnek ilyen vagy ehhez hasonló retro telefont a padláson, a pincében vagy valamelyik régi szekrény mélyén.
A mai harmincasok közül is sokan emlékezhetnek arra, milyen volt a nagyszülők otthonában egy ilyen készüléket használni.
A számtárcsa jellegzetes hangjára, a visszaforgó tárcsára, a fémes csengésre vagy arra, hogy milyen sokáig tartott egy nullákkal teli telefonszám tárcsázása.
A vezetékes telefon nem egyetlen emberé volt, hanem az egész családé. A lakásban rendszerint megvolt a maga állandó helye, gyakran egy kis asztalkán, amely mellett ott hevert a telefonkönyv és a fontosabb telefonszámokat tartalmazó füzet. Ha megszólalt a csengő, bárki felvehette, és csak a beszélgetés kezdetén derült ki, hogy a család melyik tagját keresik.
Így szorította háttérbe a mobiltelefon a régi készülékeket
A Központi Statisztikai Hivatal adatai jól mutatják, milyen gyorsan változtak meg a telefonálási szokásaink Magyarországon.
- 1990-ben még egymillió vezetékes telefonvonal sem volt hazánkban,
- 2000-re viszont már közel 3,8 millióra emelkedett a számuk. Ekkorra a mobiltelefon-előfizetések száma is meghaladta a hárommilliót.
- A fordulat 2001-ben következett be, amikor Magyarországon már több mobiltelefon-előfizetés volt, mint vezetékes telefonvonal.
- 2025-ben a mobil-előfizetések száma meghaladta a 15 milliót, miközben a vezetékes vonalaké 2,3 millió alá csökkent.
Még látványosabb a változás, ha a telefonhívások számát vizsgáljuk: míg 2000-ben több mint 4,2 milliárd hívást indítottunk vezetékes telefonokról, 2025-ben már mindössze 279 milliót.
Negyed évszázad alatt tehát több mint 93 százalékkal csökkent a vezetékes telefonokról indított hívások száma. A telefon időközben a család közös használati tárgyából személyes eszközzé vált, amelyet szinte mindenhová magunkkal viszünk. Az okostelefon ráadásul ma már fényképezőgép, televízió, zenelejátszó, térkép és számítógép is egyben. A RetroLine fejlesztői most azt szeretnék elérni, hogy mindezek mellett ismét helyet kapjon otthonunkban a hagyományos telefon is. Ne feledjük, Commodore 64 számítógépeket is újra gyártanak az eredeti, 40 éves öntőformákkal.
Hogyan kapcsolható össze a régi telefon és az okostelefon?
A RetroLine üzembe helyezése a fejlesztők szerint nem igényel különösebb műszaki ismereteket. Az USB-C-csatlakozón keresztül árammal ellátott adapterhez egy hagyományos telefoncsatlakozóval köthetjük hozzá a régi készüléket, majd Bluetooth segítségével párosíthatjuk az okostelefonunkkal. Az eszköz nemcsak a tárcsás telefonokkal, hanem a későbbi, nyomógombos vezetékes készülékekkel is együttműködhet. A különböző csatlakozóval szerelt régi telefonokhoz ugyanakkor további átalakítóra lehet szükség. Az adapter képes utánozni a hagyományos telefonhálózat jellegzetes hangjait is, így a tárcsahang és a foglalt jelzés élményét is visszakaphatjuk.
A fejlesztők több modern funkciót is beépítenek az eszközbe. Egy számítógéppel párosítva például akár Microsoft Teams- vagy Zoom-beszélgetéshez is használhatjuk majd a régi telefonunkat.
Mikor vásárolhatjuk meg a különleges adaptert?
A RetroLine egyelőre közösségi finanszírozási kampány keretében érhető el a Kickstarter oldalán. A CNX Software beszámolója szerint az első készülékek kiszállítását 2027 áprilisára tervezik, így a vezetékes telefon összekötése mobillal még egy kicsit várat magára. Továbbá a közösségi finanszírozás ugyanakkor nem azonos egy hagyományos vásárlással: a termék elkészülte és a szállítási határidő betartása nem garantált. Az ötlet mindenesetre rámutat arra, hogy a modern technológiának nem feltétlenül kell kiszorítania azokat a tárgyakat, amelyekhez személyes emlékeink kötődnek. Talán érdemes lesz leporolni a nagyszülők régi telefonját. Van rá esély, hogy több évtizednyi hallgatás után egyszer ismét megszólal. Lehet, hogy nem a nagymamánk vagy a dédi fog megszólalni a vonal másik végén, de biztos, hogy eszünkbe fog jutni, amikor velük beszéltünk így.