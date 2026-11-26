A régi tárcsás telefon egykor szinte elképzelhetetlenül modern eszköznek számított a magyar családok otthonában. Fejből tudtuk a rokonaink, a barátaink telefonszámát, a csengő megszólalásakor pedig még fogalmunk sem volt arról, hogy ki keres bennünket. Telefonálás közben csak addig sétálhattunk, ameddig a kagyló spirálkábele engedte, és ha valaki hosszasan beszélgetett, a család többi tagjának türelmesen várnia kellett a sorára. Ma már szinte mindenkinek saját mobiltelefonja van, egy ausztrál fejlesztésnek köszönhetően azonban a két világ hamarosan újra találkozhat.

Tárcsás telefon: újra használhatjuk a régi készülékeket a RetroLine Bluetooth-adapterével

Fotó: retroline.au

Újra megszólalhat a régi tárcsás telefon

Az ausztrál Indigo Telephony egy olyan apró eszközt fejlesztett ki, amellyel a hagyományos vezetékes telefon és az okostelefon összekapcsolható. A RetroLine névre keresztelt Bluetooth-adapter segítségével akár egy több évtizedes, működőképes telefonkészüléket is ismét használatba vehetünk.

Ha valaki felhív bennünket a mobilszámunkon, megszólalhat a régi tárcsás telefon jellegzetes csengője. A hívás fogadásához elegendő felemelni a telefonkagylót, a beszélgetés befejezéséhez pedig ugyanúgy vissza kell helyeznünk azt a készülékre, ahogyan évtizedekkel ezelőtt tettük.

Sőt, mi magunk is kezdeményezhetünk hívásokat a régi telefon segítségével. A készülék tárcsájával megadhatjuk a telefonszámot, a hívást azonban már a Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az okostelefonunk bonyolítja le. Ehhez még külön vezetékes telefon-előfizetésre sincs szükségünk.

Emlékszel még a magyar otthonok legendás telefonjára?

A magyar háztartásokban évtizedeken át találkozhattunk a CB 76 típusú telefonkészülékkel. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum adatai szerint a készüléket 1977-ben kezdte gyártani a Mechanikai Művek, a Magyar Posta pedig 1978-tól telepítette az egyéni előfizetőkhöz. Sokan még ma is őrizhetnek ilyen vagy ehhez hasonló retro telefont a padláson, a pincében vagy valamelyik régi szekrény mélyén.

A mai harmincasok közül is sokan emlékezhetnek arra, milyen volt a nagyszülők otthonában egy ilyen készüléket használni.

A számtárcsa jellegzetes hangjára, a visszaforgó tárcsára, a fémes csengésre vagy arra, hogy milyen sokáig tartott egy nullákkal teli telefonszám tárcsázása.

A vezetékes telefon nem egyetlen emberé volt, hanem az egész családé. A lakásban rendszerint megvolt a maga állandó helye, gyakran egy kis asztalkán, amely mellett ott hevert a telefonkönyv és a fontosabb telefonszámokat tartalmazó füzet. Ha megszólalt a csengő, bárki felvehette, és csak a beszélgetés kezdetén derült ki, hogy a család melyik tagját keresik.