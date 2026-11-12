Ne dobd ki a telefonod dobozát, később még nagy szükséged lehet rá

A telefon doboza első pillantásra nem tűnik különösebben értékesnek vagy hasznosnak. Miután kivettük belőle az új készüléket és a tartozékokat (bár a legtöbbszor ez már csak egy USB-C kábel manapság), legfeljebb néhány papír marad benne, így sokaknál előbb-utóbb a szemetesben végzi. Pedig több nyomós érv is szól amellett, hogy legalább egy ideig megőrizzük. Megmutatjuk, milyen helyzetekben vehetjük hasznát az eredeti csomagolásnak.

Az új telefon doboza később még jól jöhet, nem érdemes rögtön a szelektívben végeznie (a képen az iPhone 16 csomagolása látható)

Fotó: Olgierd Rudak / Wikimedia Commons

Ellopott telefon esetén ez az adat különösen fontos lehet

A telefon eredeti dobozának egyik legnagyobb előnye, hogy rendszerint megtalálható rajta a készülék IMEI-száma. Ez az általában 15 számjegyből álló azonosító a mobiltelefon azonosítására szolgál, és akkor is fontos lehet, ha a készülék már nincs a birtokunkban.

Az IMEI-szám segítségével a mobilszolgáltatók azonosíthatják a készüléket, és megfelelő feltételek teljesülése esetén letilthatják annak mobilhálózati használatát. Ha tehát ellopják vagy elveszítjük a telefonunkat, az azonosító megkönnyítheti az ügyintézést, az ellopott telefon letiltását.

Az IMEI-számot gyakran a doboz oldalán vagy hátulján található matricára nyomtatják, a vonalkód és a készülék egyéb adatai mellé. Két SIM-kártyát támogató telefonoknál több IMEI-azonosító is szerepelhet.

Hol található az IMEI-szám, ha már nincs meg a doboz?

Szerencsére akkor sem kell kétségbeesni, ha korábban kidobtuk a telefon eredeti csomagolását. Az IMEI-szám más módon is megkereshető, hívja fel rá a figyelmet az Engadget.

Androidos telefonokon általában a Beállítások alkalmazásban, a telefon névjegyét vagy állapotát tartalmazó menüpontban találjuk meg az azonosítót. A pontos elnevezés gyártónként eltérhet.

iPhone-on a Beállítások → Általános → Infó menüpontot kell megnyitni, ahol az IMEI-szám is megjelenik.

Sok készüléken a telefon tárcsázójába beírt *#06# kód is alkalmas az IMEI-szám lekérdezéséhez, megjeleníti az azonosítót hívás indítása nélkül.

Ha a készülék már nincs nálunk, Android esetén a Google Keresési központjában, az android.com/find weboldalon is ellenőrizhetjük az IMEI-számot a megfelelő eszköz beállításainál. iPhone esetében az Apple-fiók eszközadatai között is megtalálhatjuk.

Érdemes tehát az IMEI-számot még a telefon elvesztése előtt biztonságos helyre feljegyezni, így szükség esetén akkor is rendelkezésünkre áll, ha a dobozt már nem őriztük meg. De nem jön rosszul egy olyan stresszes helyzetben, mint egy lopási ügy, ha csak elő kell kapnunk a dobozt ehhez.