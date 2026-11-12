Ne dobd ki a telefonod dobozát, később még nagy szükséged lehet rá

A telefon doboza első pillantásra nem tűnik különösebben értékesnek vagy hasznosnak. Miután kivettük belőle az új készüléket és a tartozékokat (bár a legtöbbszor ez már csak egy USB-C kábel manapság), legfeljebb néhány papír marad benne, így sokaknál előbb-utóbb a szemetesben végzi. Pedig több nyomós érv is szól amellett, hogy legalább egy ideig megőrizzük. Megmutatjuk, milyen helyzetekben vehetjük hasznát az eredeti csomagolásnak.
Ellopott telefon esetén ez az adat különösen fontos lehet
A telefon eredeti dobozának egyik legnagyobb előnye, hogy rendszerint megtalálható rajta a készülék IMEI-száma. Ez az általában 15 számjegyből álló azonosító a mobiltelefon azonosítására szolgál, és akkor is fontos lehet, ha a készülék már nincs a birtokunkban.
Az IMEI-szám segítségével a mobilszolgáltatók azonosíthatják a készüléket, és megfelelő feltételek teljesülése esetén letilthatják annak mobilhálózati használatát. Ha tehát ellopják vagy elveszítjük a telefonunkat, az azonosító megkönnyítheti az ügyintézést, az ellopott telefon letiltását.
Az IMEI-számot gyakran a doboz oldalán vagy hátulján található matricára nyomtatják, a vonalkód és a készülék egyéb adatai mellé. Két SIM-kártyát támogató telefonoknál több IMEI-azonosító is szerepelhet.
Hol található az IMEI-szám, ha már nincs meg a doboz?
Szerencsére akkor sem kell kétségbeesni, ha korábban kidobtuk a telefon eredeti csomagolását. Az IMEI-szám más módon is megkereshető, hívja fel rá a figyelmet az Engadget.
- Androidos telefonokon általában a Beállítások alkalmazásban, a telefon névjegyét vagy állapotát tartalmazó menüpontban találjuk meg az azonosítót. A pontos elnevezés gyártónként eltérhet.
- iPhone-on a Beállítások → Általános → Infó menüpontot kell megnyitni, ahol az IMEI-szám is megjelenik.
- Sok készüléken a telefon tárcsázójába beírt *#06# kód is alkalmas az IMEI-szám lekérdezéséhez, megjeleníti az azonosítót hívás indítása nélkül.
- Ha a készülék már nincs nálunk, Android esetén a Google Keresési központjában, az android.com/find weboldalon is ellenőrizhetjük az IMEI-számot a megfelelő eszköz beállításainál. iPhone esetében az Apple-fiók eszközadatai között is megtalálhatjuk.
Érdemes tehát az IMEI-számot még a telefon elvesztése előtt biztonságos helyre feljegyezni, így szükség esetén akkor is rendelkezésünkre áll, ha a dobozt már nem őriztük meg. De nem jön rosszul egy olyan stresszes helyzetben, mint egy lopási ügy, ha csak elő kell kapnunk a dobozt ehhez.
A használt telefon eladásakor is jól jöhet a telefon doboza
Az eredeti telefonos doboz nemcsak vészhelyzetben, hanem a készülék későbbi értékesítésekor is hasznos lehet. Egy használt telefon eladásánál sokat számít, milyen állapotban kínáljuk a készüléket, és milyen tartozékokat tudunk mellé adni. Az eredeti csomagolás rendezettebbé, teljesebbnek hatóvá teheti az ajánlatot, és növelheti a vásárló bizalmát.
A Consumer Reports fogyasztóvédelmi magazin szerint a csomagolás megőrzése különösen az értékesebb elektronikai eszközöknél lehet előnyös. Két hasonló állapotú és azonos árú telefon közül a vevő számára vonzóbb lehet az, amelyhez az eredeti doboz is jár. Ez persze nem jelenti azt, hogy a dobozzal együtt automatikusan magasabb áron adhatjuk el a készüléket. Az értéket elsősorban a telefon állapota, kora, akkumulátorának állapota és műszaki jellemzői határozzák meg. Az eredeti csomagolás további előnye, hogy a benne maradt tartozékokat, például a SIM-kártya eltávolításához szükséges kis tűt is könnyebben megtalálhatjuk. Szállításkor pedig segíthet megvédeni a készüléket, bár postázáshoz megfelelő külső védőcsomagolásra is szükség lehet.
A garancia miatt is meg kell őrizni a telefon dobozát?
Sokan azért tartják meg egy elektronikai eszköz dobozát, mert úgy gondolják, hogy enélkül később nem érvényesíthetik a garanciát. Magyarországon azonban ez általánosságban nem igaz. A kötelező jótállás szabályai szerint a kereskedő nem követelheti meg az eredeti csomagolás visszaszolgáltatását a jótállási jogok érvényesítésének feltételeként. Vagyis egy meghibásodott telefon garanciális ügyintézését önmagában nem lehet azért megtagadni, mert a vásárló már kidobta a dobozát, a telefon garancia doboz nélkül is él a törvények alapján.
Más a helyzet, ha a vásárlástól szeretnénk elállni, vagy egy kereskedő saját visszavételi lehetőségét vennénk igénybe. Ilyenkor a vásárlás körülményei és az alkalmazandó feltételek is számítanak, de azért általánosságben kijelenthető, hogy a 14 napos elállásnál érdemes mindent a saját dobozába visszatenni, és úgy visszaküldeni. Ezért egy új telefon megvásárlása után legalább a visszaküldési vagy visszavételi határidő lejártáig érdemes megőrizni a csomagolást.
Fontos azonban tudni, hogy az IMEI-alapú tiltás önmagában nem alkalmas a telefon helyzetének meghatározására, és nem helyettesíti a készülék távoli zárolását vagy az adataink védelmét.