Ezzel soha ne tisztítsd a telefonodat, mert tönkreteheted a kijelzőjét

Naponta akár több tucatszor is kézbe vesszük a mobiltelefonunkat, így nem csoda, hogy a kijelző hamar tele lesz ujjlenyomatokkal, zsíros foltokkal és egyéb szennyeződésekkel. A telefon tisztítása azonban nem olyan egyszerű, mint egy ablak vagy egy asztallap letörlése: bizonyos háztartási tisztítószerek akár maradandó károkat is okozhatnak. A mobiltelefon tisztítása sokaknál annyiból áll, hogy előkerül egy papírtörlő és valamilyen kéznél lévő tisztítószer. Pedig éppen ez lehet az egyik legrosszabb megoldás. A modern okostelefonok kijelzőjét ugyanis speciális bevonat védi, amelyet a nem megfelelő vegyszerek és a durva törlőanyagok is károsíthatnak.

A telefon tisztítása mikroszálas kendővel a legjobb

Fotó: Jakub Zerdzicki / Pexels

Ezért nem mindegy, mivel történik a telefon tisztítása

A legtöbb mai okostelefon kijelzőjén úgynevezett oleofób bevonat található. Ez egy rendkívül vékony, zsírtaszító réteg, amely segít abban, hogy az ujjlenyomatok kevésbé tapadjanak meg az üvegen, és a kijelzőt könnyebb legyen tisztán tartani. A bevonat a használat során természetes módon is kopik, de az agresszív tisztítószerek felgyorsíthatják ezt a folyamatot, hívja fel rá a figyelmet az Engadget. Ha a réteg károsodik, a képernyő könnyebben zsírosodik, nehezebben tisztítható, és az ujjunk sem feltétlenül csúszik rajta olyan kellemesen, mint korábban.

Különösen kerülendők a hipó- és hidrogén-peroxid-tartalmú tisztítószerek, valamint az erős háztartási vegyszerek. Az általános ablaktisztító sem feltétlenül megfelelő választás, hiszen az összetételét nem az okostelefonok érzékeny felületeihez igazították.

Mivel tisztítsuk a telefont biztonságosan?

A jó hír, hogy a telefon kijelzőjének tisztításához általában nincs szükség különleges vagy drága eszközökre. Egy tiszta, puha mikroszálas kendő a legtöbb esetben elegendő.

Első lépésként kapcsoljuk ki a telefont,

húzzuk ki a töltőkábelt, ha töltöttük éppen,

és vegyük le róla a tokot.

Ezután a mikroszálas kendővel óvatosan töröljük át a kijelzőt és a készülék hátlapját.

Ha a száraz törlés nem elegendő, a kendő egyik sarkát enyhén megnedvesíthetjük vízzel, lehetőleg desztillált vízzel.

Fontos, hogy a kendő csak nyirkos legyen, ne csöpögjön belőle a folyadék.

A kamera környékét és az oldalsó gombokat is érdemes óvatosan áttörölni, de a résekből ne próbáljuk erővel vagy éles tárgyakkal eltávolítani a szennyeződéseket.