Ezzel soha ne tisztítsd a telefonodat, mert tönkreteheted a kijelzőjét

Naponta akár több tucatszor is kézbe vesszük a mobiltelefonunkat, így nem csoda, hogy a kijelző hamar tele lesz ujjlenyomatokkal, zsíros foltokkal és egyéb szennyeződésekkel. A telefon tisztítása azonban nem olyan egyszerű, mint egy ablak vagy egy asztallap letörlése: bizonyos háztartási tisztítószerek akár maradandó károkat is okozhatnak. A mobiltelefon tisztítása sokaknál annyiból áll, hogy előkerül egy papírtörlő és valamilyen kéznél lévő tisztítószer. Pedig éppen ez lehet az egyik legrosszabb megoldás. A modern okostelefonok kijelzőjét ugyanis speciális bevonat védi, amelyet a nem megfelelő vegyszerek és a durva törlőanyagok is károsíthatnak.
Ezért nem mindegy, mivel történik a telefon tisztítása
A legtöbb mai okostelefon kijelzőjén úgynevezett oleofób bevonat található. Ez egy rendkívül vékony, zsírtaszító réteg, amely segít abban, hogy az ujjlenyomatok kevésbé tapadjanak meg az üvegen, és a kijelzőt könnyebb legyen tisztán tartani. A bevonat a használat során természetes módon is kopik, de az agresszív tisztítószerek felgyorsíthatják ezt a folyamatot, hívja fel rá a figyelmet az Engadget. Ha a réteg károsodik, a képernyő könnyebben zsírosodik, nehezebben tisztítható, és az ujjunk sem feltétlenül csúszik rajta olyan kellemesen, mint korábban.
Különösen kerülendők a hipó- és hidrogén-peroxid-tartalmú tisztítószerek, valamint az erős háztartási vegyszerek. Az általános ablaktisztító sem feltétlenül megfelelő választás, hiszen az összetételét nem az okostelefonok érzékeny felületeihez igazították.
Mivel tisztítsuk a telefont biztonságosan?
A jó hír, hogy a telefon kijelzőjének tisztításához általában nincs szükség különleges vagy drága eszközökre. Egy tiszta, puha mikroszálas kendő a legtöbb esetben elegendő.
- Első lépésként kapcsoljuk ki a telefont,
- húzzuk ki a töltőkábelt, ha töltöttük éppen,
- és vegyük le róla a tokot.
- Ezután a mikroszálas kendővel óvatosan töröljük át a kijelzőt és a készülék hátlapját.
- Ha a száraz törlés nem elegendő, a kendő egyik sarkát enyhén megnedvesíthetjük vízzel, lehetőleg desztillált vízzel.
- Fontos, hogy a kendő csak nyirkos legyen, ne csöpögjön belőle a folyadék.
A kamera környékét és az oldalsó gombokat is érdemes óvatosan áttörölni, de a résekből ne próbáljuk erővel vagy éles tárgyakkal eltávolítani a szennyeződéseket.
Szabad alkohollal fertőtleníteni a telefont?
Sokan úgy gondolják, hogy az alkohol minden esetben károsítja a telefon kijelzőjét, ez azonban nem teljesen igaz. Az Apple hivatalos ajánlása szerint az iPhone külső felületeinek fertőtlenítésére használható 70 százalékos izopropil-alkoholos vagy 75 százalékos etil-alkoholos törlőkendő. A Samsung szintén engedélyez bizonyos alkoholtartalmú fertőtlenítőszereket a megfelelő felületeken. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármilyen alkoholos tisztítószer megfelelő. A gyártók által meghatározott koncentrációt és alkalmazási módot érdemes követni, a túlzottan gyakori, erőteljes áttörlést pedig kerülni kell.
A fertőtlenítőfolyadékot nem szabad közvetlenül a telefonra önteni vagy permetezni. A legbiztonságosabb megoldás mindig az adott készülék gyártójának tisztítási útmutatóját követni.
A telefontok tisztításáról se feledkezz meg
Hiába tisztítjuk meg alaposan a mobiltelefonunkat, ha utána visszatesszük egy koszos tokba. A szilikon- és műanyag tokok többsége külön is megtisztítható enyhén szappanos vízzel, de érdemes ellenőrizni a gyártó ajánlását. A tokot csak teljes száradás után tegyük vissza a készülékre. A bőrtokok különösen érzékenyek lehetnek az alkoholra és az erős tisztítószerekre, ezért ezeknél kifejezetten a bőrhöz ajánlott ápolási módszereket célszerű alkalmazni.
Gyakori tévhit, hogy egy vízállóként hirdetett okostelefont nyugodtan le lehet mosni a csap alatt. A vízállósági besorolás azonban nem jelenti azt, hogy a készülék korlátlanul ellenáll a folyadékoknak. A tömítések idővel elhasználódhatnak, a tisztítószerek pedig olyan hatásokat is kifejthetnek, amelyekre a vízállósági vizsgálatok nem terjednek ki. Éppen ezért a telefon tisztításához a legjobb választás továbbra is a puha mikroszálas kendő, szükség esetén minimális nedvességgel. A megfelelő módszerrel nemcsak a szennyeződéseket távolíthatjuk el, hanem a kijelző érzékeny bevonatát is hosszabb ideig megóvhatjuk.
A tisztítószert vagy vizet soha ne permetezzük közvetlenül a telefonra. A nedvesség ugyanis bejuthat a töltőcsatlakozóba, a hangszórórácsokhoz vagy a készülék egyéb nyílásaiba.