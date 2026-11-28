A tévéokosító remek és olcsó megoldás lehet azok számára, akik nem szeretnék lecserélni régebbi televíziójukat, de élveznék az okostévék nyújtotta lehetőségeket. Ezekre a készülékekre azonban éppen olyan körültekintően kellene alkalmazásokat telepítenünk, mint az okostelefonunkra. Egy most nyilvánosságra került eset arra világít rá, hogy akár a nappalinkban található apró eszköz is veszélybe sodorhatja az otthoni internetkapcsolatunk biztonságát. A PCWorld beszámolója szerint az Amazon Fire TV Stick egyik felhasználója arra lett figyelmes, hogy a készülékére telepített, App Cloner nevű alkalmazás a háttérben gyanús tevékenységet folytat. A program a tévéokosító minden indításakor több mint harminc hálózati kapcsolatot létesített, amelyek egyebek mellett külső adatforgalom továbbítására szolgáltak. Az alkalmazás eredeti rendeltetése egyébként teljesen ártalmatlannak tűnik: lehetővé teszi a telepített programok másolását, így például ugyanannak a szolgáltatásnak több felhasználói fiókját is kényelmesebben használhatjuk.
Idegenek használhatják az otthoni internetünket
Az App Cloner azonban ennél jóval többet is csinál. A program úgynevezett proxyware technológiát is alkalmaz, amelynek segítségével mások adatforgalmát irányíthatják át a mi internetkapcsolatunkon keresztül.
- A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy miközben mi filmet nézünk vagy éppen nem is használjuk a tévéokosítót,
- a háttérben akár a világ másik végén tartózkodó emberek internetes tevékenységét is kiszolgálhatja a készülékünk.
Mindez nem feltétlenül jár azzal, hogy idegenek közvetlenül hozzáférnek az otthoni wifi hálózatunkhoz vagy az azon található eszközeinkhez. Az igazi veszélyt az jelenti, hogy mások a mi nyilvános IP-címünk mögé bújhatnak. Az IP-cím leegyszerűsítve olyan hálózati azonosító, amely alapján az internetes szolgáltatások érzékelhetik, hogy milyen internetkapcsolatról érkezik egy kérés.
Ha valaki a mi internetkapcsolatunkon keresztül követ el valamilyen visszaélést, az érintett weboldal üzemeltetője vagy akár a hatóság is elsőként a mi kapcsolatunkhoz juthat el.
Ez természetesen önmagában nem jelenti azt, hogy az internet-előfizetés tulajdonosa felelős a történtekért, de rendkívül kellemetlen helyzeteket eredményezhet.
A fejlesztők maguk is elismerik, hogy megosztják az internetkapcsolatunkat
Az eset egyik legérdekesebb részlete, hogy az alkalmazás fejlesztői a felhasználási feltételekben is ismertetik ezt a működést. Az ingyenes program fenntartását részben azzal finanszírozzák, hogy az internetkapcsolatunk kihasználatlan kapacitását külső cégek rendelkezésére bocsátják. Ezeknek a szolgáltatásoknak lehetnek teljesen jogszerű felhasználási módjai, például piackutatásra vagy weboldalak tesztelésére is alkalmazhatják őket. A hasonló rendszerekkel azonban kiberbűnözők is visszaélhetnek, hogy elfedjék valódi tartózkodási helyüket és hálózati azonosítójukat. A fejlesztők ráadásul saját felhasználási feltételeik szerint sem tudják ellenőrizni, hogy a külső ügyfelek pontosan milyen internetes tevékenységet végeznek a megosztott kapcsolaton keresztül.
A tévéokosító teljesítményére is hatással lehet a háttérben futó alkalmazás
Nemcsak biztonsági kockázatot jelenthetnek az ilyen programok, hanem a készülék teljesítményére is negatív hatással lehetnek. A vizsgált Amazon Fire TV Stick esetében az App Cloner folyamatosan 60–120 megabájtnyi memóriát foglalt le a készülék rendelkezésére álló 2 gigabájtból. A felhasználó akadozásról és lefagyásokról is beszámolt.
Az internetkapcsolat megosztása emellett növelheti az adatforgalmat, bizonyos körülmények között lassulást okozhat, és előfordulhat az is, hogy egyes weboldalak gyanúsként azonosítják vagy ideiglenesen blokkolják az IP-címünket.
A lassú internet vagy az akadozó tévéokosító természetesen önmagában még nem bizonyítja, hogy valaki visszaél a kapcsolatunkkal. Az Amazon már eltávolította az App Clonert a saját alkalmazásboltjából, ez azonban nem jelenti azt, hogy a korábban telepített példányok is automatikusan eltűntek a felhasználók készülékeiről. Érdemes azonnal törölni ezt az alkalmazást, ha megtaláljuk a tévéokosítónkon.
Hogyan tehetjük biztonságosabbá az otthoni wifi hálózatot?
Az eset azok számára is tanulságos lehet, akik más gyártó tévéokosítóját vagy okostévéjét használják.
- Érdemes rendszeresen átnézni a készülékeinkre telepített alkalmazásokat, és törölni azokat, amelyeket már nem használunk.
- Lehetőleg kerüljük az ismeretlen internetes oldalakról származó programok telepítését, és gondoskodjunk a készülékeink rendszeres frissítéséről is.
- Időnként az otthoni routerünk kezelőfelületén is érdemes ellenőrizni a csatlakoztatott eszközöket, illetve – amennyiben a router erre lehetőséget biztosít – azok adatforgalmát.
Észben kell tartani, hogy az okostévé és a tévéokosító ugyanolyan internetre kapcsolódó informatikai eszköz, mint az okostelefonunk vagy a számítógépünk. A biztonságukra is érdemes ugyanakkora figyelmet fordítani. Ráadásul arra is érdemes figyelni, hogy ismert, megbízható gyártótól vásároljunk televízióokosítót, nemrég ugyanis kiderült, hogy 1,3 millió készülék már a dobozból kivéve is vírust tartalmazott.