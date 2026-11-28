A tévéokosító remek és olcsó megoldás lehet azok számára, akik nem szeretnék lecserélni régebbi televíziójukat, de élveznék az okostévék nyújtotta lehetőségeket. Ezekre a készülékekre azonban éppen olyan körültekintően kellene alkalmazásokat telepítenünk, mint az okostelefonunkra. Egy most nyilvánosságra került eset arra világít rá, hogy akár a nappalinkban található apró eszköz is veszélybe sodorhatja az otthoni internetkapcsolatunk biztonságát. A PCWorld beszámolója szerint az Amazon Fire TV Stick egyik felhasználója arra lett figyelmes, hogy a készülékére telepített, App Cloner nevű alkalmazás a háttérben gyanús tevékenységet folytat. A program a tévéokosító minden indításakor több mint harminc hálózati kapcsolatot létesített, amelyek egyebek mellett külső adatforgalom továbbítására szolgáltak. Az alkalmazás eredeti rendeltetése egyébként teljesen ártalmatlannak tűnik: lehetővé teszi a telepített programok másolását, így például ugyanannak a szolgáltatásnak több felhasználói fiókját is kényelmesebben használhatjuk.

Amazon Fire TV Stick tévéokosító egy 2015-ös fotón

Fotó: ubahnverleih / Wikimedia Commons / Public Domain

Idegenek használhatják az otthoni internetünket

Az App Cloner azonban ennél jóval többet is csinál. A program úgynevezett proxyware technológiát is alkalmaz, amelynek segítségével mások adatforgalmát irányíthatják át a mi internetkapcsolatunkon keresztül.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy miközben mi filmet nézünk vagy éppen nem is használjuk a tévéokosítót,

a háttérben akár a világ másik végén tartózkodó emberek internetes tevékenységét is kiszolgálhatja a készülékünk.

Mindez nem feltétlenül jár azzal, hogy idegenek közvetlenül hozzáférnek az otthoni wifi hálózatunkhoz vagy az azon található eszközeinkhez. Az igazi veszélyt az jelenti, hogy mások a mi nyilvános IP-címünk mögé bújhatnak. Az IP-cím leegyszerűsítve olyan hálózati azonosító, amely alapján az internetes szolgáltatások érzékelhetik, hogy milyen internetkapcsolatról érkezik egy kérés.

Ha valaki a mi internetkapcsolatunkon keresztül követ el valamilyen visszaélést, az érintett weboldal üzemeltetője vagy akár a hatóság is elsőként a mi kapcsolatunkhoz juthat el.

Ez természetesen önmagában nem jelenti azt, hogy az internet-előfizetés tulajdonosa felelős a történtekért, de rendkívül kellemetlen helyzeteket eredményezhet.