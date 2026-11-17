Egy különleges, csuklón viselhető eszköz adhat új reményt azoknak, akiknek a mindennapjait a Tourette-szindróma tünetei nehezítik meg. A brit Nottinghami Egyetem kutatóinak munkájából született Neupulse első pillantásra egy okosórára emlékeztet, valójában azonban egészen más feladatot lát el: gyenge elektromos impulzusok segítségével befolyásolja az idegrendszer működését, és ezzel mérsékelheti az akaratlan mozgásokat, illetve hangadásokat. A fejlesztésről a BBC News számolt be, bemutatva több olyan fiatalt, akiknek az életében jelentős változást hozott az új technológia. A készülék nemcsak a laboratóriumi vizsgálatokban mutatott kedvező eredményeket, hanem már kereskedelmi forgalomba is került, bár egyelőre nem engedélyezett orvostechnikai eszközként.

Tourette-szindróma: új eszköz enyhítheti a tüneteket

Fotó: Neupulse.co

Mi az a Tourette-szindróma, és hogyan segíthet az eszköz?

A Tourette-szindróma egy idegrendszeri fejlődési zavar, amelynek legjellemzőbb tünetei az úgynevezett tikek. Ezek hirtelen jelentkező, ismétlődő, akaratlan mozdulatok vagy hangadások lehetnek. Az érintetteknél előfordulhat például

gyakori pislogás,

fejrántás,

vállrándítás,

torokköszörülés

vagy más, nehezen kontrollálható mozgás és hangadás.

A tünetek erőssége és gyakorisága egyénenként változó, és idővel is ingadozhat. Súlyosabb esetekben a tikek az alvást, az étkezést, a tanulást és a társas kapcsolatokat is megnehezíthetik. A Tourette-szindróma kezelésében többféle módszert alkalmaznak, köztük speciális viselkedésterápiát és szükség esetén gyógyszereket. A Neupulse azért lehet különösen érdekes, mert egy otthon is használható, műtéti beavatkozást nem igénylő, gyógyszermentes lehetőséget kínálhat a tünetek enyhítésére.

A Neupulse működésének alapja az elektromos idegstimuláció. Az eszközt a csuklóra kell rögzítenil, mint egy órát, ahol meghatározott ritmusban enyhe elektromos impulzusokat juttat a középideghez, vagyis a nervus medianushoz. Ez az ideg a kéz érzékelésében és egyes mozgásainak irányításában is fontos szerepet játszik, és az idegrendszeren keresztül kapcsolatban áll az aggyal. A kutatók abból indultak ki, hogy a ritmikus ingerlés befolyásolhatja az agy mozgásszabályozással összefüggő elektromos aktivitását. A vizsgálatok szerint ez hozzájárulhat a tikek gyakoriságának és intenzitásának csökkenéséhez. A Neupulse tehát aktív elektromos stimulációval próbálja enyhíteni a tüneteket.