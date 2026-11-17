Egy különleges, csuklón viselhető eszköz adhat új reményt azoknak, akiknek a mindennapjait a Tourette-szindróma tünetei nehezítik meg. A brit Nottinghami Egyetem kutatóinak munkájából született Neupulse első pillantásra egy okosórára emlékeztet, valójában azonban egészen más feladatot lát el: gyenge elektromos impulzusok segítségével befolyásolja az idegrendszer működését, és ezzel mérsékelheti az akaratlan mozgásokat, illetve hangadásokat. A fejlesztésről a BBC News számolt be, bemutatva több olyan fiatalt, akiknek az életében jelentős változást hozott az új technológia. A készülék nemcsak a laboratóriumi vizsgálatokban mutatott kedvező eredményeket, hanem már kereskedelmi forgalomba is került, bár egyelőre nem engedélyezett orvostechnikai eszközként.
Mi az a Tourette-szindróma, és hogyan segíthet az eszköz?
A Tourette-szindróma egy idegrendszeri fejlődési zavar, amelynek legjellemzőbb tünetei az úgynevezett tikek. Ezek hirtelen jelentkező, ismétlődő, akaratlan mozdulatok vagy hangadások lehetnek. Az érintetteknél előfordulhat például
- gyakori pislogás,
- fejrántás,
- vállrándítás,
- torokköszörülés
- vagy más, nehezen kontrollálható mozgás és hangadás.
A tünetek erőssége és gyakorisága egyénenként változó, és idővel is ingadozhat. Súlyosabb esetekben a tikek az alvást, az étkezést, a tanulást és a társas kapcsolatokat is megnehezíthetik. A Tourette-szindróma kezelésében többféle módszert alkalmaznak, köztük speciális viselkedésterápiát és szükség esetén gyógyszereket. A Neupulse azért lehet különösen érdekes, mert egy otthon is használható, műtéti beavatkozást nem igénylő, gyógyszermentes lehetőséget kínálhat a tünetek enyhítésére.
A Neupulse működésének alapja az elektromos idegstimuláció. Az eszközt a csuklóra kell rögzítenil, mint egy órát, ahol meghatározott ritmusban enyhe elektromos impulzusokat juttat a középideghez, vagyis a nervus medianushoz. Ez az ideg a kéz érzékelésében és egyes mozgásainak irányításában is fontos szerepet játszik, és az idegrendszeren keresztül kapcsolatban áll az aggyal. A kutatók abból indultak ki, hogy a ritmikus ingerlés befolyásolhatja az agy mozgásszabályozással összefüggő elektromos aktivitását. A vizsgálatok szerint ez hozzájárulhat a tikek gyakoriságának és intenzitásának csökkenéséhez. A Neupulse tehát aktív elektromos stimulációval próbálja enyhíteni a tüneteket.
„Életem legjobb napja volt, amikor kipróbáltam”
A BBC beszámolójában szereplő 15 éves Katie hétéves korában tapasztalta először a Tourette-szindróma tüneteit. A tikek idővel annyira súlyossá váltak, hogy nemcsak az iskolai életét nehezítették meg, hanem az alvását és az étkezését is.
A lány elmondása szerint volt olyan időszak, amikor szinte folyamatosan akaratlan hangokat adott ki. A gyakori, horkantáshoz hasonló hangadások miatt annyira megfájdult a torka, hogy két hétig ágyban kellett maradnia.
Az édesanyja tehetetlennek érezte magát, mert nem tudta, hogyan segíthetne a lányának. A család végül a Nottinghami Egyetem kutatóinak fejlesztéséről olvasott, és Hertfordshire-ből Nottinghambe utazott, hogy Katie kipróbálhassa a készüléket. A lány szerint a hatás szinte azonnal jelentkezett. Amikor először bekapcsolta a Neupulse-t, megnyugodott, és a tünetei jelentősen enyhültek. Katie úgy emlékezett vissza az első használatra, mint élete egyik legfontosabb élményére. Hazafelé az autóban végig sírt, mert szerette volna minél hamarabb megkapni a saját készülékét.
Egy másik fiatalnál is szinte azonnal megszűntek a mozgások
A BBC egy másik 15 éves fiú, Ollie történetét is bemutatta, akinek közel két évvel korábban hirtelen jelentkező, akaratlan nyakmozgásai kezdődtek. A tünetek rendkívül gyorsan súlyosbodtak. Ollie számára az alvás, az evés és az ivás is nehézzé vált, és hónapokra kimaradt az iskolából. Volt olyan időszak, amikor egy teljes hónapig alig hagyta el az otthonát.
A család eleinte Tourette-szindrómára gyanakodott, később azonban az orvosok funkcionális neurológiai zavart, vagyis FND-t állapítottak meg nála. Ez egy másik idegrendszeri állapot, amelynek tünetei között szintén előfordulhatnak akaratlan mozgások. Ollie ezért kezdetben kételkedett abban, hogy a Neupulse segíthet neki. Amikor azonban először bekapcsolta, elmondása szerint a nyakmozgásai megszűntek. A fiú telefonon hívta fel a szüleit, hogy elmondja, mi történt. Édesapja szerint a hangján hallani lehetett, hogy sír az örömtől.
Ollie egy villanykapcsoló működéséhez hasonlította az élményt: a készülék bekapcsolásakor hirtelen megváltozott az állapota.
Az ő esete ugyanakkor nem bizonyítja, hogy a technológia minden funkcionális neurológiai zavarral élő embernél hatásos lenne. Ehhez külön klinikai vizsgálatokra lenne szükség.
A klinikai vizsgálatok is biztató eredményeket hoztak
A Neupulse mögött nem csupán személyes beszámolók állnak. A technológia hatékonyságát egy 2023-ban publikált brit klinikai vizsgálatban is tanulmányozták. A kutatásban összesen 121, Tourette-szindrómával vagy tartós tikzavarral élő ember vett részt. A vizsgálat során a készülék prototípusát használó résztvevőknél a tikek gyakorisága átlagosan 25 százalékkal csökkent a stimuláció ideje alatt. A kutatók a tikek intenzitásának mérséklődését is megfigyelték.
Már több ezret eladtak belőle, de az engedélyezés még tart
2023-ban a Tourette-szindrómával élő skót énekes, Lewis Capaldi ellátogatott a Nottinghami Egyetem kutatóihoz, számolt be róla akkor szintén a BBC. Az énekes egy nottinghami koncertje előtt próbálta ki az eszközt. Az egyetem beszámolója szerint Capaldit meggyőzte a tapasztalt hatás, és jelezte, hogy a jövőben szívesen használná ismét a készüléket. A kutatás vezetője, Stephen Jackson professzor szerint a fejlesztés legnagyobb eredménye az, hogy a technológia kézzelfogható változást hozhat az érintettek mindennapjaiba. Beszámolt olyan felhasználókról is, akik a készülék segítségével tikek nélkül tudták elmondani esküvői fogadalmukat, vagy könnyebben tudtak repülőgépen utazni.
A készüléket a Nottinghami Egyetem és az egyetem kutatásaiból létrejött Neurotherapeutics nevű vállalat fejlesztette ki. A cég további egymillió font finanszírozást szerzett a technológia kereskedelmi bevezetéséhez. A BBC beszámolója szerint az egyetem közlése alapján már több ezer Neupulse készüléket értékesítettek. A fejlesztésnek ugyanakkor két különböző változata létezik. A Neupulse-C már megvásárolható, de egyelőre nem hivatalosan engedélyezett orvostechnikai eszközként, hanem általános jóllétet támogató készülékként forgalmazzák. A Neupulse-M ezzel szemben kifejezetten a Tourette-szindróma és a tikzavarok kezelésére szánt orvostechnikai változat, amelynek hatósági engedélyezése még folyamatban van.
A Parkinson-kór kezelésében is kipróbálják
A Nottinghami Egyetem kutatói már azt is vizsgálják, hogy a csuklón keresztül alkalmazott elektromos idegstimuláció más idegrendszeri állapotok esetében is hasznosítható-e. A BBC szerint a technológiát korai vizsgálatokban Parkinson-kórral élő embereknél is tesztelték, elsősorban annak megállapítására, hogy képes-e csökkenteni a remegést. A kutatók emellett egy országos brit klinikai vizsgálat előkészítésén dolgoznak, amelyben a szorongás és a kényszerbetegség, vagyis az OCD esetében is tanulmányoznák a módszert.
Ezek azonban egyelőre kutatási irányok, nem bizonyított kezelési lehetőségek.
A Neupulse fejlesztésének jelentősége abban rejlik, hogy egy viszonylag kisméretű, hordható készülékkel próbálnak befolyásolni olyan idegrendszeri folyamatokat, amelyek komolyan megnehezíthetik az érintettek mindennapjait. A legfontosabb ígéret nem a teljes gyógyulás, hanem az, hogy az érintettek nagyobb kontrollt nyerhetnek a tüneteik felett, és könnyebbé válhatnak a mindennapjaik.
A BBC videója a két fiatalról, nyelvtudás nélkül is lehet látni az eszköz hatékonyságát:
Az eredmények ígéretesek, de fontos hangsúlyozni, hogy a Neupulse nem gyógyítja meg a Tourette-szindrómát. A jelenlegi kutatások elsősorban a tünetek csökkentésére vonatkoznak, és az eszköz hatása személyenként eltérhet.