Vírusos lehet a letöltött fájl vagy gyanús egy link? Ezzel az ingyenes trükkel pillanatok alatt ellenőrizhetjük

Egyre nehezebb eldönteni, hogy melyik internetes letöltésben bízhatunk meg. Előfordulhat, hogy egy teljesen ártalmatlannak tűnő program valójában kártevőt tartalmaz, de az is megtörténhet, hogy egy ismerősünktől kapott hivatkozás veszélyes weboldalra vezet. Ilyenkor jól jöhet egy ingyenes online vírusellenőrző, amely segít felmérni a kockázatot, mielőtt megnyitnánk a fájlt. A PCWorld egy ilyen szolgáltatásra hívta fel a figyelmet: a VirusTotal nem új találmány, a kiberbiztonsági szakemberek régóta használják, de a hétköznapi internetezők számára is rendkívül hasznos lehet.

A VirusTotal ingyenes online vírusellenőrzést kínál. A gyanús hivatkozásokat vagy fileokat lehetőleg még megnyitás előtt ellenőrizzük. (illusztráció)

Fotó: Usen Parmanov / Pexels

Több tucat online víruskereső vizsgálja meg ugyanazt a fájlt

A VirusTotal egyik legnagyobb előnye, hogy nem csupán egyetlen vírusirtó véleményére támaszkodik. A szolgáltatás több mint 70 víruskereső és egyéb biztonsági ellenőrző rendszer eredményeit képes összesíteni. Ez azt jelenti, hogy ha feltöltünk egy gyanús fájlt, egyszerre számos biztonsági megoldás vizsgálati eredményét láthatjuk. Az ellenőrzés során kiderülhet, hogy valamelyik víruskereső trójai programot, kémprogramot vagy más kártevőt azonosított-e. A szolgáltatás különösen hasznos lehet akkor, ha

ismeretlen forrásból származó programot szeretnénk telepíteni;

gyanús fájlt kaptunk e-mailben;

egy letöltött állomány biztonságában nem vagyunk biztosak;

ellenőrizni szeretnénk egy internetes hivatkozást.

Így használhatjuk az ingyenes víruskeresőt

A VirusTotal használata egyszerű, külön program telepítésére sincs szükség.

Nyissuk meg a virustotal.com weboldalt. Ha egy fájl vírusellenőrzése a célunk, válasszuk a File fület, majd jelöljük ki a vizsgálandó állományt. Ha egy internetes hivatkozás biztonságára vagyunk kíváncsiak, kattintsunk az URL fülre, illesszük be a webcímet, és el is indul a gyanús link ellenőrzése. Várjuk meg az ellenőrzés eredményét. A szolgáltatás megmutatja, hogy a különböző biztonsági rendszerek közül hány jelzett veszélyt.

A találati oldalon részletesebb információkat is találhatunk a vizsgált fájlról vagy webcímről.

Mit jelent, ha a víruskeresők nem találnak semmit?

Fontos tudni, hogy a VirusTotal eredményeit nem szabad tévedhetetlennek tekinteni. Ha például 70 biztonsági rendszerből egyetlenegy sem talál problémát, az kedvező jel, de nem bizonyítja, hogy a fájl teljesen biztonságos. Előfordulhat, hogy egy új vagy különösen kifinomult kártevőt még egyik víruskereső sem ismer fel. Fordítva is igaz: ha egyetlen víruskereső jelez veszélyt, miközben a többi nem, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban fertőzött fájllal van dolgunk. Léteznek ugyanis téves riasztások is.

Van egy fontos veszélye is a VirusTotal használatának

Bár az online vírusellenőrzés kényelmes, nem minden fájlt szabad feltölteni a szolgáltatásba. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet korábban külön figyelmeztetett arra, hogy a VirusTotal nyilvános szolgáltatásába beküldött fájlok más szereplők számára is hozzáférhetővé válhatnak.

Ezért személyes adatokat, szerződéseket, banki dokumentumokat, munkahelyi iratokat és más bizalmas fájlokat ne töltsünk fel a VirusTotalra. Ezeket inkább a számítógépre telepített vírusvédelmi szoftverrel ellenőrizzük.

A gyanús webcímek ellenőrzésére ugyanakkor különösen praktikus lehet a szolgáltatás. Itt is ügyeljünk arra, hogy a bemásolt hivatkozás ne tartalmazzon személyes azonosítókat vagy bizalmas hozzáférési adatokat.