A Sony feltámasztja egyik legendás Walkman-kiegészítőjét. Az 1979-ben bemutatott MDR-3 modern változata, az MDR-3R fejhallgató hamarosan újra kapható lesz. A jellegzetes külső megmaradt, a technikát azonban a mai készülékekhez igazították – írja a Heute.

Igazi időutazást kínál a Sony új fejhallgatója: az 1979-es Walkman ikonikus tartozéka modernizált formában tér vissza, USB-C csatlakozóval és mikrofonra is alkalmas kábellel

Fotó: KLAUS NOWOTTNICK / AFP

A cserélhető, kék és narancssárga szivacsos párnák továbbra is a retró megjelenés részei.

A hagyományos jack helyett USB-C csatlakozó került rá, a vezetéken pedig mikrofon és zenevezérlő gomb is található.

Nincs Bluetooth, zajszűrésről is lemondtak

Az MDR-3R nem vezeték nélküli fejhallgató: Bluetooth-kapcsolat nincs benne, és aktív zajszűrést, vagyis ANC-t sem kapott. Az on-ear kialakítás miatt a környezet hangjai könnyebben beszűrődnek, a lejátszott zene pedig a közelben lévők számára is hallható lehet.

A Sony elővette egyik régi klasszikusát, és a mai korhoz igazította. USB-C csatlakozóval és mikrofonra is alkalmas kábellel tér vissza

Fotó: X/Sony

A Sony ezzel elsősorban a klasszikus Walkman-hangulatot szeretné visszahozni, nem pedig a legmodernebb technológiákkal felszerelt modellekkel versenyezni.

Stranger Things-különkiadás is készül a retró Walkman-fülesből

A nyolcvanas évek rajongói számára különösen érdekes lehet, hogy Stranger Things-változat is készül. A Netflix sorozat korszakidéző világa jól illeszkedik a legendás Walkman megjelenéséhez.

Az MDR-3R ára nagyjából 60 euró, körülbelül 22 ezer forint lesz.