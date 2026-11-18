A WhatsApp több milliárd felhasználója közül sokan készítenek rendszeresen biztonsági mentést a beszélgetéseikről, hogy telefoncsere, készülékhiba vagy az alkalmazás újratelepítése esetén ne veszítsék el az üzeneteiket. A WhatsApp biztonsági mentés azonban eddig alapvetően külső felhőszolgáltatásokra támaszkodott: Androidon a Google Drive, iPhone-on pedig az Apple iCloud szolgáltatására. Ez hamarosan megváltozhat, ugyanis az üzenetküldő saját felhőalapú mentési megoldásának bevezetése már elkezdődött, jelentette az Android Authority és a 9to5Mac. A WABetaInfo beszámolója szerint az új funkció egyes Android- és iPhone-felhasználóknál már megjelent, egyelőre elsősorban a WhatsApp béta-verzióiban. A fejlesztés legfontosabb újdonsága, hogy a beszélgetések biztonsági mentése közvetlenül a WhatsApp szerverein is tárolható lesz, méghozzá ingyenesen.
Miért fontos az új WhatsApp biztonsági mentés?
Az egyik legnagyobb előny a tárhelyhasználatban jelentkezhet. A Google 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ezt azonban a Gmail, a Google Drive és a Google Fotók közösen használja. Ráadásul az Androidon készített WhatsApp biztonsági mentések is beleszámítanak a rendelkezésre álló tárhelykeretbe. Ez különösen azoknak jelenthet problémát, akik sok fényképet és videót osztanak meg az üzenetküldő alkalmazáson keresztül. Egy több éve használt WhatsApp-fiók mentése akár több gigabájtosra is nőhet, így jelentős helyet foglalhat el a Google-fiókban. Az iPhone-felhasználók helyzete sem kedvezőbb. Az Apple mindössze 5 GB ingyenes iCloud-tárhelyet kínál, amelyen a WhatsApp mentése mellett más alkalmazások adatai, fényképek és biztonsági másolatok is osztozhatnak. A WhatsApp saját felhőszolgáltatásával mindez egyszerűbbé válhat. A felhasználók ugyanis 2 GB különálló, ingyenes tárhelyet kapnak a beszélgetéseik mentéséhez, amely nem a Google- vagy az Apple-fiókjuk tárhelykeretét fogyasztja.
Így működik az új WhatsApp felhőalapú biztonsági mentés
A fejlesztés nem szünteti meg a meglévő WhatsApp Google Drive- és WhatsApp iCloud-mentési lehetőségeket, hanem új választási lehetőséget kínál melléjük. Az átalakított biztonságimentés-kezelő felületen a felhasználók maguk dönthetik el, hogy melyik szolgáltatónál szeretnék tárolni a WhatsApp-beszélgetéseiket. Androidon a Google tárhelye és a WhatsApp saját felhője között lehet választani, míg iPhone-on az iCloud mellett jelenik meg az új lehetőség. Az elérhető beállításokat a WhatsAppon belül, a Beállítások → Csevegések → Csevegések biztonsági mentése menüpontban érdemes keresni. Az új verzióban itt választható ki a mentési opció, amennyiben a funkció már aktiválódott az adott felhasználónál.
A választás később módosítható, vagyis nem kell véglegesen elköteleződni a WhatsApp saját tárhelye mellett. A szolgáltatók közötti váltás azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi mentések automatikusan átkerülnek az új helyre.
Az új rendszer különösen hasznos lehet azoknak az androidos felhasználóknak, akiknek kevés szabad Google-tárhelyük maradt, vagy olyan készüléket használnak, amelyen a Google szolgáltatásai nem érhetők el a megszokott formában.
A fejlesztést fokozatosan aktiválják, így egyelőre nem minden felhasználó látja az új mentési opciót a beállítások között.A WhatsApp egyelőre nem közölt pontos dátumot arról, hogy mikor válik általánosan elérhetővé a saját felhőtárhelye. Akinek még nem jelenik meg az új lehetőség, annak ezért nincs különösebb teendője. Érdemes naprakészen tartani az alkalmazást, és időnként ellenőrizni a biztonsági mentés beállításait.
A WhatsApp külön figyelmet fordít a biztonságra
A saját felhőtárhely bevezetése adatvédelmi szempontból is érdekes változás. A WhatsApp ugyanis kötelezővé teszi a végpontok közötti titkosítást minden olyan biztonsági mentésnél, amelyet a saját szerverein tárolnak.Ez azt jelenti, hogy a mentések tartalmához a WhatsAppot üzemeltető Meta sem férhet hozzá. Az adatokat még a felhőbe történő feltöltés előtt titkosítják, visszaállításukhoz pedig megfelelő hitelesítésre van szükség.
A felhasználók többféle védelmi megoldás közül választhatnak.
- Az alapértelmezett módszer a hozzáférési kulcs, vagyis a passkey használata,
- de lehetőség van egy 64 számjegyből álló titkosítási kulcs alkalmazására is.
A titkosítás beállítása nem hagyható ki: aki a WhatsApp saját felhőjébe szeretne biztonsági mentést készíteni, annak először aktiválnia kell valamelyik támogatott védelmi megoldást. Ez ugyan néhány további lépést jelent a beállítás során, de segít megakadályozni, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a mentett beszélgetésekhez. A titkosítási kulcs megőrzése ugyanakkor különösen fontos, mert annak elvesztése esetén a mentés visszaállítása lehetetlenné válhat.
Mi történik, ha nem elég a WhatsApp ingyenes tárhelye?
A WhatsApp a nagyobb tárhelyigényű felhasználóknak fizetős lehetőségeket is kínál, ha valakinek nem elegendő a WhatsApp 2 GB ingyenes tárhelye.
A WhatsApp Plus előfizetői 100 GB felhőtárhelyhez juthatnak a beszélgetéseik biztonsági mentéséhez. A Meta One előfizetési csomagok esetében pedig a választott konstrukciótól függően akár 4 TB tárhely is rendelkezésre állhat.
Ez elsősorban annak éri meg, aki hosszú évekre visszamenőleg szeretné megőrizni az üzeneteit, fényképeit és videóit. A fizetős szolgáltatásnál azonban egy fontos korlátozással is számolni kell. Az ismertetett működés szerint az előfizetés lejárata után a WhatsApp négy hónapig őrzi meg a korábbi biztonsági mentést. Amennyiben az előfizetést nem újítják meg, és a mentés továbbra is meghaladja az ingyenes keretet, az adatok véglegesen törlődhetnek.
A WhatsApp telefoncsere esetén még mindig korlátoz, ha változik az operációs rendszer
Bár a WhatsApp saját felhőtárhelye kényelmesebb megoldást kínálhat, egy lényeges problémát egyelőre nem old meg. Az új felhőben tárolt WhatsApp biztonsági mentések jelenleg nem használhatók a beszélgetések Android és iPhone közötti közvetlen visszaállítására. Vagyis aki iPhone-ról androidos telefonra, esetleg fordítva szeretne váltani, az nem tudja egyszerűen letölteni a WhatsApp szerverein tárolt mentést az új operációs rendszerre. Ilyen esetben továbbra is a WhatsApp alkalmazásba épített csevegésátviteli funkciót kell használni, amely a két készülék közötti adatköltöztetést segíti. Ez különösen fontos azoknak, akik telefoncsere előtt állnak. Mielőtt valaki törölné a régi készülékéről a WhatsAppot, mindenképpen érdemes ellenőriznie, hogy az üzenetei és médiafájljai megfelelően átkerültek-e az új telefonra.