A WhatsApp több milliárd felhasználója közül sokan készítenek rendszeresen biztonsági mentést a beszélgetéseikről, hogy telefoncsere, készülékhiba vagy az alkalmazás újratelepítése esetén ne veszítsék el az üzeneteiket. A WhatsApp biztonsági mentés azonban eddig alapvetően külső felhőszolgáltatásokra támaszkodott: Androidon a Google Drive, iPhone-on pedig az Apple iCloud szolgáltatására. Ez hamarosan megváltozhat, ugyanis az üzenetküldő saját felhőalapú mentési megoldásának bevezetése már elkezdődött, jelentette az Android Authority és a 9to5Mac. A WABetaInfo beszámolója szerint az új funkció egyes Android- és iPhone-felhasználóknál már megjelent, egyelőre elsősorban a WhatsApp béta-verzióiban. A fejlesztés legfontosabb újdonsága, hogy a beszélgetések biztonsági mentése közvetlenül a WhatsApp szerverein is tárolható lesz, méghozzá ingyenesen.

WhatsApp biztonsági mentés: 2 GB ingyen tárhely érkezik

Fotó: Dimitri Karastelev / Unsplash

Miért fontos az új WhatsApp biztonsági mentés?

Az egyik legnagyobb előny a tárhelyhasználatban jelentkezhet. A Google 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ezt azonban a Gmail, a Google Drive és a Google Fotók közösen használja. Ráadásul az Androidon készített WhatsApp biztonsági mentések is beleszámítanak a rendelkezésre álló tárhelykeretbe. Ez különösen azoknak jelenthet problémát, akik sok fényképet és videót osztanak meg az üzenetküldő alkalmazáson keresztül. Egy több éve használt WhatsApp-fiók mentése akár több gigabájtosra is nőhet, így jelentős helyet foglalhat el a Google-fiókban. Az iPhone-felhasználók helyzete sem kedvezőbb. Az Apple mindössze 5 GB ingyenes iCloud-tárhelyet kínál, amelyen a WhatsApp mentése mellett más alkalmazások adatai, fényképek és biztonsági másolatok is osztozhatnak. A WhatsApp saját felhőszolgáltatásával mindez egyszerűbbé válhat. A felhasználók ugyanis 2 GB különálló, ingyenes tárhelyet kapnak a beszélgetéseik mentéséhez, amely nem a Google- vagy az Apple-fiókjuk tárhelykeretét fogyasztja.

Így működik az új WhatsApp felhőalapú biztonsági mentés

A fejlesztés nem szünteti meg a meglévő WhatsApp Google Drive- és WhatsApp iCloud-mentési lehetőségeket, hanem új választási lehetőséget kínál melléjük. Az átalakított biztonságimentés-kezelő felületen a felhasználók maguk dönthetik el, hogy melyik szolgáltatónál szeretnék tárolni a WhatsApp-beszélgetéseiket. Androidon a Google tárhelye és a WhatsApp saját felhője között lehet választani, míg iPhone-on az iCloud mellett jelenik meg az új lehetőség. Az elérhető beállításokat a WhatsAppon belül, a Beállítások → Csevegések → Csevegések biztonsági mentése menüpontban érdemes keresni. Az új verzióban itt választható ki a mentési opció, amennyiben a funkció már aktiválódott az adott felhasználónál.

A választás később módosítható, vagyis nem kell véglegesen elköteleződni a WhatsApp saját tárhelye mellett. A szolgáltatók közötti váltás azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi mentések automatikusan átkerülnek az új helyre.

Az új rendszer különösen hasznos lehet azoknak az androidos felhasználóknak, akiknek kevés szabad Google-tárhelyük maradt, vagy olyan készüléket használnak, amelyen a Google szolgáltatásai nem érhetők el a megszokott formában.