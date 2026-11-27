Bizonyára sokakkal előfordult már, hogy elfelejtettek felköszönteni valakit a születésnapján, vagy késő este jutott eszükbe valami fontos, amivel már nem akarták zavarni ismerősüket. Az ilyen helyzetekre kínál megoldást a világszerte mintegy hárommilliárd ember által használt WhatsApp legújabb funkciója, írja a The Verge. A Meta november 25-én hivatalosan is bejelentette az időzített üzenetküldés bevezetését, amely a vállalat szerint az egyik leggyakrabban kért fejlesztés volt a felhasználók körében.

WhatsApp: érkezik az időzített üzenetküldés - Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Így működik az időzített üzenetküldés a WhatsAppban

Az új funkció segítségével nem kell azonnal elküldenünk a megírt üzenetet, hanem előre meghatározhatjuk, hogy az pontosan mikor érkezzen meg a címzetthez. Az üzenetek elküldését legalább tíz perccel, legfeljebb pedig 14 nappal későbbre időzíthetjük a 9toMac beszámolója alapján. A lehetőség az egyéni beszélgetésekben és a csoportos csevegésekben egyaránt használható, ráadásul nemcsak szöveges üzeneteket, hanem fényképeket és videókat is küldhetünk ilyen módon.

A címzett számára az előre beállított üzenet ugyanolyan formában jelenik meg, mint bármely más üzenet, vagyis nem fogja látni, hogy azt akár napokkal korábban megírtuk.

Hogyan lehet időzíteni egy WhatsApp-üzenetet?

Az üzenet időzítése rendkívül egyszerű, nem kell hozzá külön alkalmazást telepítenünk, vagy bonyolult beállításokat keresgélnünk.

Nyissuk meg a WhatsApp alkalmazást, és válasszuk ki a kívánt beszélgetést.

Írjuk meg az üzenetünket, vagy válasszuk ki az elküldeni kívánt fényképet, videót.

A küldés gombját ne csak érintsük meg, hanem tartsuk hosszan lenyomva.

Válasszuk ki az üzenet elküldésének dátumát és pontos időpontját.

Erősítsük meg az időzítést.

Az előre beállított üzeneteket később is megnézhetjük, és ha időközben meggondoljuk magunkat, a küldés előtt törölhetjük azokat.

Akkor is elküldi az üzenetet a WhatsApp, ha lemerült a telefonunk

Az újdonság egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy a már beütemezett üzenetek elküldéséhez nem szükséges, hogy a telefonunk a kiválasztott időpontban be legyen kapcsolva, emeli ki a TechCrunch is.

A WhatsApp akkor is gondoskodik az előre időzített üzenet elküldéséről, ha a mobilunk időközben lemerült, kikapcsoltuk, vagy éppen nincs internetkapcsolata.

Az adatbiztonság miatt sem kell aggódnunk: a WhatsApp tájékoztatása szerint az időzített személyes üzeneteket ugyanúgy végpontok közötti titkosítás védi, mint a hagyományos üzeneteket. Ez azt jelenti, hogy azok tartalmához maga a szolgáltató sem fér hozzá.