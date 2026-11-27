Bizonyára sokakkal előfordult már, hogy elfelejtettek felköszönteni valakit a születésnapján, vagy késő este jutott eszükbe valami fontos, amivel már nem akarták zavarni ismerősüket. Az ilyen helyzetekre kínál megoldást a világszerte mintegy hárommilliárd ember által használt WhatsApp legújabb funkciója, írja a The Verge. A Meta november 25-én hivatalosan is bejelentette az időzített üzenetküldés bevezetését, amely a vállalat szerint az egyik leggyakrabban kért fejlesztés volt a felhasználók körében.
Így működik az időzített üzenetküldés a WhatsAppban
Az új funkció segítségével nem kell azonnal elküldenünk a megírt üzenetet, hanem előre meghatározhatjuk, hogy az pontosan mikor érkezzen meg a címzetthez. Az üzenetek elküldését legalább tíz perccel, legfeljebb pedig 14 nappal későbbre időzíthetjük a 9toMac beszámolója alapján. A lehetőség az egyéni beszélgetésekben és a csoportos csevegésekben egyaránt használható, ráadásul nemcsak szöveges üzeneteket, hanem fényképeket és videókat is küldhetünk ilyen módon.
A címzett számára az előre beállított üzenet ugyanolyan formában jelenik meg, mint bármely más üzenet, vagyis nem fogja látni, hogy azt akár napokkal korábban megírtuk.
Hogyan lehet időzíteni egy WhatsApp-üzenetet?
Az üzenet időzítése rendkívül egyszerű, nem kell hozzá külön alkalmazást telepítenünk, vagy bonyolult beállításokat keresgélnünk.
- Nyissuk meg a WhatsApp alkalmazást, és válasszuk ki a kívánt beszélgetést.
- Írjuk meg az üzenetünket, vagy válasszuk ki az elküldeni kívánt fényképet, videót.
- A küldés gombját ne csak érintsük meg, hanem tartsuk hosszan lenyomva.
- Válasszuk ki az üzenet elküldésének dátumát és pontos időpontját.
- Erősítsük meg az időzítést.
Az előre beállított üzeneteket később is megnézhetjük, és ha időközben meggondoljuk magunkat, a küldés előtt törölhetjük azokat.
Akkor is elküldi az üzenetet a WhatsApp, ha lemerült a telefonunk
Az újdonság egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy a már beütemezett üzenetek elküldéséhez nem szükséges, hogy a telefonunk a kiválasztott időpontban be legyen kapcsolva, emeli ki a TechCrunch is.
A WhatsApp akkor is gondoskodik az előre időzített üzenet elküldéséről, ha a mobilunk időközben lemerült, kikapcsoltuk, vagy éppen nincs internetkapcsolata.
Az adatbiztonság miatt sem kell aggódnunk: a WhatsApp tájékoztatása szerint az időzített személyes üzeneteket ugyanúgy végpontok közötti titkosítás védi, mint a hagyományos üzeneteket. Ez azt jelenti, hogy azok tartalmához maga a szolgáltató sem fér hozzá.
Karácsonykor és szilveszterkor is jól jöhet az új funkció
Az időzített üzenetküldés bevezetése különösen jól jöhet a közelgő ünnepi időszakban. Akár napokkal korábban elkészíthetjük a karácsonyi és újévi jókívánságainkat, és beállíthatjuk, hogy azok a megfelelő pillanatban érkezzenek meg családtagjainkhoz, barátainkhoz. A funkció azonban számos más hétköznapi helyzetben is hasznos lehet. Előre beállíthatunk születésnapi köszöntéseket, emlékeztethetjük családtagjainkat egy fontos teendőre, vagy időzíthetjük a kollégáinknak szánt üzeneteket a következő munkanap reggelére. Az újdonsággal azok is jól járhatnak, akik más időzónában élő családtagjaikkal vagy ismerőseikkel tartják a kapcsolatot. Az időzített üzenetküldés mellett 2 GB ingyen tárhely is érkezik, erről nemrég írtunk.
Miért nem találom az új funkciót a WhatsAppban?
Az időzített üzenetküldés Androidon és iPhone-on egyaránt elérhetővé válik, a fejlesztést azonban fokozatosan, a következő hetekben vezetik be világszerte. Érdemes ezért ellenőrizni, hogy a WhatsApp legfrissebb verziója van-e telepítve a telefonunkra. Az alkalmazást androidos készülékeken a Google Play Áruházban, iPhone-on pedig az App Store-ban frissíthetjük.
A WhatsApp ezzel egyébként régi adósságát törleszti, hiszen egyes rivális üzenetküldő alkalmazások, például a Telegram már évek óta lehetőséget biztosítanak az üzenetek előzetes időzítésére.
Ha a frissítés után sem találjuk az üzenetek időzítésének lehetőségét, nem feltétlenül a készülékünkkel van probléma. Elképzelhető, hogy az új funkciót még nem aktiválták a fiókunkban.