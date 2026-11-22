Ismerős a helyzet, amikor a számítógépen egyszerre fut a böngésző, a levelezőprogram, több dokumentum és néhány további alkalmazás, de éppen azt az ablakot nem találjuk, amelyikre szükségünk lenne? A Windows 11 számos olyan beépített funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik az ablakok kezelését, a programok rendszerezését és a mindennapi munkát.

Windows 11: 3 egyszerű trükk a megnyitott ablakok rendezésére (illusztráció)

Fotó: Windows / Unsplash

Windows 11 trükkök a káosz ellen

Három egyszerű megoldást mutatunk, amelyek segítségével akár öt perc alatt is sokkal rendezettebbé tehetjük a digitális munkakörnyezetünket. A legjobb az egészben, hogy a Windows beállításai és billentyűparancsai elegendők hozzá.

1. Így rendezheted el automatikusan a megnyitott ablakokat

Ha gyakran dolgozunk egyszerre két vagy három programmal, nem kell állandóan az ablakok méretének beállításával és ide-oda húzogatásával bajlódnunk.

A Windows 11 ablakkezelés egyik leghasznosabb funkciója az úgynevezett Snap Layouts, magyarul Illesztési elrendezések. Segítségével néhány kattintással egymás mellé helyezhetjük a megnyitott alkalmazásokat.

A használata egyszerű:

Nyissuk meg azt a programot, amelyet el szeretnénk rendezni. Nyomjuk meg a Windows + Z billentyűkombinációt. A megjelenő lehetőségek közül válasszuk ki a megfelelő ablakelrendezést. Kattintsunk azokra a további programokra, amelyeket a fennmaradó helyeken szeretnénk megjeleníteni.

Így például a képernyő egyik oldalán megnyithatunk egy Word-dokumentumot, a másikon pedig egy böngészőt, vagy az egyik oldalon az Outlookot, a másikon a Teams-t. Azt is szabályozhatjuk az egérrel, hogy melyik ablak mekkora helyet foglaljon el.

2. Használj több asztalt ugyanazon a számítógépen

Kevesen használják ki, pedig a Windows 11 virtuális asztal funkciója az egyik legegyszerűbb módszer arra, hogy különválasszuk a különböző feladatokat. A virtuális asztalok lényege, hogy egyetlen számítógépen több, egymástól elkülönülő munkaterületet alakíthatunk ki. Nem kell hozzá második monitor, és az egyes asztalok közötti váltáskor a megnyitott programokat sem szükséges bezárni. Például az egyik asztalon tarthatjuk a levelezést és a naptárat, a másikon a munkához szükséges dokumentumokat, egy harmadikon pedig a személyes böngészést.