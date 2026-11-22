Ismerős a helyzet, amikor a számítógépen egyszerre fut a böngésző, a levelezőprogram, több dokumentum és néhány további alkalmazás, de éppen azt az ablakot nem találjuk, amelyikre szükségünk lenne? A Windows 11 számos olyan beépített funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik az ablakok kezelését, a programok rendszerezését és a mindennapi munkát.
Windows 11 trükkök a káosz ellen
Három egyszerű megoldást mutatunk, amelyek segítségével akár öt perc alatt is sokkal rendezettebbé tehetjük a digitális munkakörnyezetünket. A legjobb az egészben, hogy a Windows beállításai és billentyűparancsai elegendők hozzá.
1. Így rendezheted el automatikusan a megnyitott ablakokat
Ha gyakran dolgozunk egyszerre két vagy három programmal, nem kell állandóan az ablakok méretének beállításával és ide-oda húzogatásával bajlódnunk.
A Windows 11 ablakkezelés egyik leghasznosabb funkciója az úgynevezett Snap Layouts, magyarul Illesztési elrendezések. Segítségével néhány kattintással egymás mellé helyezhetjük a megnyitott alkalmazásokat.
A használata egyszerű:
- Nyissuk meg azt a programot, amelyet el szeretnénk rendezni.
- Nyomjuk meg a Windows + Z billentyűkombinációt.
- A megjelenő lehetőségek közül válasszuk ki a megfelelő ablakelrendezést.
- Kattintsunk azokra a további programokra, amelyeket a fennmaradó helyeken szeretnénk megjeleníteni.
Így például a képernyő egyik oldalán megnyithatunk egy Word-dokumentumot, a másikon pedig egy böngészőt, vagy az egyik oldalon az Outlookot, a másikon a Teams-t. Azt is szabályozhatjuk az egérrel, hogy melyik ablak mekkora helyet foglaljon el.
2. Használj több asztalt ugyanazon a számítógépen
Kevesen használják ki, pedig a Windows 11 virtuális asztal funkciója az egyik legegyszerűbb módszer arra, hogy különválasszuk a különböző feladatokat. A virtuális asztalok lényege, hogy egyetlen számítógépen több, egymástól elkülönülő munkaterületet alakíthatunk ki. Nem kell hozzá második monitor, és az egyes asztalok közötti váltáskor a megnyitott programokat sem szükséges bezárni. Például az egyik asztalon tarthatjuk a levelezést és a naptárat, a másikon a munkához szükséges dokumentumokat, egy harmadikon pedig a személyes böngészést.
Új virtuális asztalt így hozhatunk létre:
- Nyomjuk meg a Windows + Ctrl + D billentyűkombinációt.
- A rendszer azonnal létrehoz egy új asztalt.
- A Windows + Ctrl + balra vagy jobbra nyíl kombinációval válthatunk az asztalok között.
- A Windows + Tab billentyűkkel megnyithatjuk a Feladatnézetet, ahol átnevezhetjük az asztalokat, és áthelyezhetjük közöttük a megnyitott ablakokat.
A különböző asztalokhoz eltérő háttérképet is rendelhetünk, így még könnyebb felismerni, hogy éppen melyik munkaterületen vagyunk.
Gyorsbillentyűk
• Váltás a balra lévő asztalra: Windows billentyű + Ctrl + Balra nyíl
• Váltás a jobbra lévő asztalra: Windows billentyű + Ctrl + Jobbra nyíl
• Új asztal létrehozása: Windows billentyű + Ctrl + D
• Aktuális asztal bezárása: Windows billentyű + Ctrl + F4
3. Tegyél rendet a Windows tálcáján is
A Windows 11 tálca beállításai szintén sokat segíthetnek abban, hogy átláthatóbb legyen a számítógép használata. A Microsoft ráadásul, ahogy megírtuk a minap, egy régen hiányolt lehetőséget is visszahozott: a megfelelő frissítéssel rendelkező Windows 11-es számítógépeken a tálca már nemcsak a képernyő alján helyezkedhet el, hanem felül, illetve a két oldalon is.
A Windows 11 tálca áthelyezése funkciója különösen a széles monitoroknál lehet praktikus. Ha a tálcát a képernyő oldalára helyezzük, több függőleges hely marad a dokumentumoknak és a weboldalaknak.
A beállításhoz kattintsunk jobb gombbal a tálca egy üres területére, majd válasszuk a Tálcabeállítások lehetőséget. A Tálca viselkedése részen keressük a tálca elhelyezésére vonatkozó opciót. A funkció fokozatosan jut el a felhasználókhoz, ezért előfordulhat, hogy egyes számítógépeken még nem jelenik meg, figyelmeztet a PCWorld. Ugyanitt az újabb rendszereken a tálca méretének csökkentésére is találhatunk lehetőséget.
Van egy másik beállítás is, amelyet érdemes megvizsgálni. A Tálcagombok egyesítése és a címkék elrejtése lehetőségnél beállíthatjuk, hogy a Windows soha ne vonja össze az azonos programhoz tartozó ablakokat. Ez azt jelenti, hogy ha például három különböző Word-dokumentum van megnyitva, azok külön gombként jelenhetnek meg a tálcán, így könnyebben kiválaszthatjuk a megfelelőt.
Végül érdemes eltávolítani a tálcáról azokat az alkalmazásokat, amelyeket szinte soha nem használunk. Ehhez elegendő jobb gombbal kattintani a felesleges ikonra, majd kiválasztani a Rögzítés feloldása a tálcáról lehetőséget. A rendszeresen használt programokat viszont célszerű rögzíteni, hogy egyetlen kattintással elindíthatók legyenek.
A Windows + balra nyíl, illetve Windows + jobbra nyíl Windows 11 billentyűparancsokkal az aktív ablakot közvetlenül a képernyő bal vagy jobb oldalához is illeszthetjük.