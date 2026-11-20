A Windows 11 számos olyan biztonsági funkcióval rendelkezik, amely a vírusok, a rosszindulatú programok és a számítógép működését veszélyeztető támadások ellen nyújt védelmet. Ezek egy része azonban a háttérben működik, így az átlagos felhasználó nem feltétlenül tudja, hogy minden szükséges védelem be van-e kapcsolva. Ezen változtathat a Microsoft új fejlesztése, a Windows Baseline Protection, amelynek segítségével a számítógép biztonsági állapota egyetlen helyen ellenőrizhető.
A Windows 11 megmutatja, ha valami nincs rendben
Az új funkció legnagyobb előnye, hogy nem kell különböző menüpontokat végigjárni ahhoz, hogy kiderüljön, megfelelően működnek-e a számítógép alapvető biztonsági szolgáltatásai. A Windows Baseline Protection egy közös ellenőrzés keretében vizsgálja meg a legfontosabb védelmi beállításokat. Ha minden szükséges funkció aktív, a rendszer jelzi, hogy a számítógép megfelel a Microsoft által meghatározott biztonsági követelményeknek. Ha viszont valamelyik védelem hiányzik vagy nincs bekapcsolva, a Windows figyelmezteti a felhasználót, és megmutatja, mit kell tennie a probléma megoldásához, írja a PCWorld.
A Microsoft szerint a személyes használatú számítógépeken több hiányzó védelem akár egyetlen gombnyomással is aktiválható lesz. A változtatások érvényesítéséhez a számítógép újraindítására is szükség lehet majd.
Az újdonság tehát nem egy teljesen új vírusirtó vagy védelmi szoftver, hanem egy olyan ellenőrzőfelület, amely összefogja a már meglévő védelmi funkciókat. A rendszeres frissítések, a vírusvédelem és a körültekintő internethasználat továbbra is nélkülözhetetlen marad a megfelelő kiberbiztonsághoz.
Hol lehet majd ellenőrizni a számítógép biztonságát?
A Microsoft tájékoztatása szerint az új funkció a Windows 11 Gépházában kap helyet.
Az ellenőrzés a következőképpen lesz elérhető:
- Nyissuk meg a Gépházat.
- Válasszuk a Biztonság menüpontot.
- Nyissuk meg a Baseline protection/Alapterv védelme nevű ellenőrzőfelületet.
- Nézzük meg, hogy a számítógép megfelel-e a biztonsági követelményeknek.
- Ha a Windows hiányosságot jelez, kövessük a megjelenő útmutatást.
Mikor érkezik az új Windows 11 biztonsági ellenőrzés?
A Windows Baseline Protection jelenleg a Windows Insider program keretében próbálható ki, és a tesztelők között is fokozatosan válik elérhetővé.
A Microsoft tervei szerint az új Windows 11 biztonsági funkció 2027-ben válhat széles körben elérhetővé. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb felhasználó egyelőre hiába keresi a számítógépén.
A fejlesztés részeként a Microsoft a biztonsági beállításokat is átszervezi. A Windows 11 külön Biztonság oldalt kap, amelyről könnyebben elérhetők lesznek többek között a vírusvédelemmel, az eszköztitkosítással és más védelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos beállítások.
Most is ellenőrizhetjük, hogy védett-e a számítógépünk
Az új funkció megjelenéséig sem kell teljesen lemondani a Windows biztonsági állapotának ellenőrzéséről.
A Windows 11 jelenlegi változataiban a Windows biztonság alkalmazás nyújt segítséget. Ezt a Start menü keresőjébe beírva egyszerűen megnyithatjuk, de a Gépház→Adatvédelem és biztonság menüpont tetején is könnyen elérjük. Ezt követően nyílik lehetőség a számítógép biztonsági ellenőrzésére.
Itt ellenőrizhetjük többek között
- a vírus- és veszélyforrások elleni védelmet,
- a tűzfal állapotát,
- valamint az eszközbiztonsággal kapcsolatos beállításokat.
Az új Windows Baseline Protection ezt a meglévő ellenőrzési lehetőséget egészíti majd ki azzal, hogy a számítógép alapvető hardveres és rendszerszintű biztonsági követelményeinek teljesülését külön, egységes módon értékeli.
A Windows 11 biztonsági beállítások színes jelzésekkel is segítenek eligazodni: a zöld állapotjelzés megfelelő védelmet, a sárga figyelmeztetés javasolt teendőt, a piros jelzés pedig sürgős beavatkozást igénylő problémát jelezhet.