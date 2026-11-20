A Windows 11 számos olyan biztonsági funkcióval rendelkezik, amely a vírusok, a rosszindulatú programok és a számítógép működését veszélyeztető támadások ellen nyújt védelmet. Ezek egy része azonban a háttérben működik, így az átlagos felhasználó nem feltétlenül tudja, hogy minden szükséges védelem be van-e kapcsolva. Ezen változtathat a Microsoft új fejlesztése, a Windows Baseline Protection, amelynek segítségével a számítógép biztonsági állapota egyetlen helyen ellenőrizhető.

Windows 11 biztonsági ellenőrzés - Akár egy tál müzli mellett futtathatjuk majd, annyira egyszerűvé tenné a folyamatot a Microsoft - Fotó: Windows / Unsplash

A Windows 11 megmutatja, ha valami nincs rendben

Az új funkció legnagyobb előnye, hogy nem kell különböző menüpontokat végigjárni ahhoz, hogy kiderüljön, megfelelően működnek-e a számítógép alapvető biztonsági szolgáltatásai. A Windows Baseline Protection egy közös ellenőrzés keretében vizsgálja meg a legfontosabb védelmi beállításokat. Ha minden szükséges funkció aktív, a rendszer jelzi, hogy a számítógép megfelel a Microsoft által meghatározott biztonsági követelményeknek. Ha viszont valamelyik védelem hiányzik vagy nincs bekapcsolva, a Windows figyelmezteti a felhasználót, és megmutatja, mit kell tennie a probléma megoldásához, írja a PCWorld.

A Microsoft szerint a személyes használatú számítógépeken több hiányzó védelem akár egyetlen gombnyomással is aktiválható lesz. A változtatások érvényesítéséhez a számítógép újraindítására is szükség lehet majd.

Az újdonság tehát nem egy teljesen új vírusirtó vagy védelmi szoftver, hanem egy olyan ellenőrzőfelület, amely összefogja a már meglévő védelmi funkciókat. A rendszeres frissítések, a vírusvédelem és a körültekintő internethasználat továbbra is nélkülözhetetlen marad a megfelelő kiberbiztonsághoz.

Hol lehet majd ellenőrizni a számítógép biztonságát?

A Microsoft tájékoztatása szerint az új funkció a Windows 11 Gépházában kap helyet.

Az ellenőrzés a következőképpen lesz elérhető:

Nyissuk meg a Gépházat. Válasszuk a Biztonság menüpontot. Nyissuk meg a Baseline protection/Alapterv védelme nevű ellenőrzőfelületet. Nézzük meg, hogy a számítógép megfelel-e a biztonsági követelményeknek. Ha a Windows hiányosságot jelez, kövessük a megjelenő útmutatást.

Mikor érkezik az új Windows 11 biztonsági ellenőrzés?

A Windows Baseline Protection jelenleg a Windows Insider program keretében próbálható ki, és a tesztelők között is fokozatosan válik elérhetővé.

A Microsoft tervei szerint az új Windows 11 biztonsági funkció 2027-ben válhat széles körben elérhetővé. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb felhasználó egyelőre hiába keresi a számítógépén.

A fejlesztés részeként a Microsoft a biztonsági beállításokat is átszervezi. A Windows 11 külön Biztonság oldalt kap, amelyről könnyebben elérhetők lesznek többek között a vírusvédelemmel, az eszköztitkosítással és más védelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos beállítások.