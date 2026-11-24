Új szakaszába lépett a Windows 11 frissítés terjesztése: a Microsoft már automatikusan is eljuttatja a 26H2-es verziót a megfelelő számítógépekre. Ez azt jelenti, hogy az operációs rendszer legújabb kiadása akkor is megjelenhet a gépen, ha a tulajdonosa nem indította el külön a frissítések keresését. A BleepingComputer beszámolója szerint a Microsoft november 18-án kezdte meg az automatikus terjesztés kiterjesztését. A folyamat fokozatos, vagyis nem minden érintett számítógép kapja meg egyszerre az új rendszert.
Kinél jelenhet meg az új Windows 11 automatikus frissítése?
A változás elsősorban azokat érinti, akik otthoni számítógépet vagy saját laptopot használnak, és készülékükön a Windows 11 24H2-es vagy 25H2-es verziója fut. Az automatikus frissítés azokra a kisebb vállalkozásoknál használt számítógépekre is kiterjedhet, amelyeket nem központi informatikai rendszer felügyel. A Windows Update beállításai is befolyásolják, mikor érkezik meg az új verzió. A vállalati rendszergazdák által kezelt gépekre ugyanakkor nem vonatkozik automatikusan ugyanez az eljárás. Ezeknél a frissítések telepítését továbbra is a szervezet saját szabályai határozhatják meg.
Windows 11 26H2 újdonságok - mit tud a frissítés?
A Windows 11 26H2 a Microsoft operációs rendszerének 2026-os nagyobb verziófrissítése, amely szeptember végén vált elérhetővé. Aki látványos, teljesen átalakított kezelőfelületre számít, annak érdemes tudnia, hogy
ez a kiadás elsősorban a korábbi fejlesztésekre épít. A Microsoft szerint a frissítés a Windows 11 előző verzióiban bevezetett újdonságokat és fejlesztéseket fogja össze.
A telepítés egyik előnye, hogy az új rendszerverzióra való áttérés sok esetben nem igényel hosszadalmas folyamatot. A Microsoft egy úgynevezett engedélyezési csomagot használ, amely viszonylag kis letöltéssel és gyors telepítéssel teszi lehetővé a verzióváltást. A frissítés befejezéséhez azonban szükség lehet a számítógép újraindítására.
Így ellenőrizheted, hogy már az új Windows 11 fut-e a gépeden
Nem kell informatikai szakértőnek lenni ahhoz, hogy kiderüljön, melyik Windows-verzió van telepítve a számítógépre. A legegyszerűbb módszer a Windows 11 verzió ellenőrzéséhez az alábbi:
- Nyomd meg a Windows + R billentyűket.
- A megjelenő ablakba írd be: winver.
- Nyomd meg az Enter billentyűt.
- A megnyíló ablakban keresd meg a Windows verziószámát.
Ha a 26H2 felirat látható, akkor már a Windows 11 legújabb, 2026-os verziója fut a számítógépen. Ha a 25H2 vagy a 24H2 szerepel az ablakban, akkor a gép még egy korábbi kiadást használ.
Hogyan telepíthető a Windows 11 26H2 frissítés?
Aki nem szeretné megvárni az automatikus telepítést, maga is ellenőrizheti, hogy elérhető-e már az új verzió. Ehhez nyisd meg a Gépház → Windows Update menüpontot, majd kattints a Frissítések keresése lehetőségre. Ha a Windows 11 26H2 már elérhető az adott számítógépen, a rendszer felajánlja a letöltést és a telepítést.
Aki a lehető leghamarabb szeretné megkapni az új Windows-frissítéseket, bekapcsolhatja A legújabb frissítések beszerzése, amint elérhetővé válnak nevű beállítást is.
Érdemes azonban tudni, hogy egyes készülékeknél a Microsoft kompatibilitási problémák miatt átmenetileg visszatarthatja a frissítést. Ha tehát az új verzió még nem jelenik meg, az önmagában nem jelent hibát.
Kell valamit tenni az automatikus Windows 11 frissítés előtt?
Bár az új Windows 11 telepítése a legtöbb megfelelő számítógépen egyszerű folyamat lehet, egy nagyobb rendszerfrissítés előtt érdemes néhány óvintézkedést megtenni.
A fontos dokumentumokról és családi fényképekről célszerű biztonsági másolatot készíteni. Laptop használatakor ajánlott a töltőt is csatlakoztatni, és gondoskodni arról, hogy elegendő szabad tárhely legyen a készüléken.
Az automatikusan érkező frissítés miatt tehát nincs ok aggodalomra, de nem árt tudni, hogy a számítógép a következő időszakban a felhasználó külön kezdeményezése nélkül is új Windows-verzióra válthat. Ahogy azt sem, hogy három egyszerű trükk használatával percek alatt rendet rakhatsz a Windowsban.
A Windows 11 frissítés letöltése, az új verzióra való áttérés a támogatás szempontjából is fontos: a Microsoft a Windows 11 26H2 Home és Pro kiadásaihoz 2028 októberéig biztosít frissítéseket.