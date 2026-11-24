Új szakaszába lépett a Windows 11 frissítés terjesztése: a Microsoft már automatikusan is eljuttatja a 26H2-es verziót a megfelelő számítógépekre. Ez azt jelenti, hogy az operációs rendszer legújabb kiadása akkor is megjelenhet a gépen, ha a tulajdonosa nem indította el külön a frissítések keresését. A BleepingComputer beszámolója szerint a Microsoft november 18-án kezdte meg az automatikus terjesztés kiterjesztését. A folyamat fokozatos, vagyis nem minden érintett számítógép kapja meg egyszerre az új rendszert.

Windows 11 frissítés: már automatikusan települ a 26H2 (illusztráció) Fotó: Windows / Unsplash

Kinél jelenhet meg az új Windows 11 automatikus frissítése?

A változás elsősorban azokat érinti, akik otthoni számítógépet vagy saját laptopot használnak, és készülékükön a Windows 11 24H2-es vagy 25H2-es verziója fut. Az automatikus frissítés azokra a kisebb vállalkozásoknál használt számítógépekre is kiterjedhet, amelyeket nem központi informatikai rendszer felügyel. A Windows Update beállításai is befolyásolják, mikor érkezik meg az új verzió. A vállalati rendszergazdák által kezelt gépekre ugyanakkor nem vonatkozik automatikusan ugyanez az eljárás. Ezeknél a frissítések telepítését továbbra is a szervezet saját szabályai határozhatják meg.

Windows 11 26H2 újdonságok - mit tud a frissítés?

A Windows 11 26H2 a Microsoft operációs rendszerének 2026-os nagyobb verziófrissítése, amely szeptember végén vált elérhetővé. Aki látványos, teljesen átalakított kezelőfelületre számít, annak érdemes tudnia, hogy

ez a kiadás elsősorban a korábbi fejlesztésekre épít. A Microsoft szerint a frissítés a Windows 11 előző verzióiban bevezetett újdonságokat és fejlesztéseket fogja össze.

A telepítés egyik előnye, hogy az új rendszerverzióra való áttérés sok esetben nem igényel hosszadalmas folyamatot. A Microsoft egy úgynevezett engedélyezési csomagot használ, amely viszonylag kis letöltéssel és gyors telepítéssel teszi lehetővé a verzióváltást. A frissítés befejezéséhez azonban szükség lehet a számítógép újraindítására.

Így ellenőrizheted, hogy már az új Windows 11 fut-e a gépeden

Nem kell informatikai szakértőnek lenni ahhoz, hogy kiderüljön, melyik Windows-verzió van telepítve a számítógépre. A legegyszerűbb módszer a Windows 11 verzió ellenőrzéséhez az alábbi:

Nyomd meg a Windows + R billentyűket. A megjelenő ablakba írd be: winver. Nyomd meg az Enter billentyűt. A megnyíló ablakban keresd meg a Windows verziószámát.

Ha a 26H2 felirat látható, akkor már a Windows 11 legújabb, 2026-os verziója fut a számítógépen. Ha a 25H2 vagy a 24H2 szerepel az ablakban, akkor a gép még egy korábbi kiadást használ.