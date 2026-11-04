Veszélyes hibát javított a Microsoft, érdemes ellenőrizni a Windows 11-et

A Windows-frissítések egyik legfontosabb feladata, hogy biztonságosabbá tegyék a számítógépeket. Időnként azonban éppen egy ilyen frissítés okoz újabb problémát. Ez történt a Windows 11 októberi biztonsági csomagjával is, amely egyes felhasználóknál megakadályozta a Smart App Control nevű védelmi funkció bekapcsolását. A Microsoft megerősítette, hogy a KB5127648 jelzésű, október 13-án kiadott Windows 11 frissítés telepítése után bizonyos számítógépeken elérhetetlenné vált a biztonsági beállítás. A hibát a vállalat a KB5127936 jelzésű, október végén megjelent frissítéssel javította a Windows 11 újabb verzióiban.
Mire szolgál a Smart App Control?
A Smart App Control, magyarul intelligens alkalmazásvezérlő, a Windows 11 beépített biztonsági funkciója, az egyik a sok közül. Feladata, hogy még az elindításuk előtt kiszűrje a veszélyesnek vagy megbízhatatlannak ítélt programokat. A rendszer
- a Microsoft felhőalapú biztonsági információit,
- alkalmazásértékelési technológiáját
- és a programok digitális aláírását is felhasználja annak eldöntésére, hogy egy alkalmazás biztonságosan futtatható-e.
Ez különösen akkor lehet hasznos, ha valaki az interneten talál egy ismeretlen programot, és nem tudja eldönteni, hogy megbízhat-e benne. A Smart App Control bizonyos esetekben már azelőtt megakadályozhatja a veszélyes szoftver elindítását, hogy az kárt okozhatna.
Mi romlott el a Windows 11-ben?
A probléma a Windows 11 24H2, 25H2 és 26H2 verzióit érinthette az októberi biztonsági frissítés telepítése után. Az érintett számítógépeken a Smart App Control bekapcsolására szolgáló lehetőség szürkén jelent meg a Windows biztonsági beállításai között. Ez azt jelentette, hogy a felhasználó nem tudta aktiválni a funkciót, még akkor sem, ha szerette volna.
Fontos azonban, hogy a hiba nem kapcsolta ki automatikusan a már működő védelmet. Azokon a számítógépeken, amelyeken a Smart App Control korábban is aktív volt, a funkció tovább működött.
A probléma tehát elsősorban azokat érintette, akiknél a védelem ki volt kapcsolva, és szerették volna bekapcsolni. Ez azért kellemetlen, mert a Smart App Control egyik célja éppen az ismeretlen, potenciálisan veszélyes alkalmazások futtatásának megakadályozása.
Megérkezett a Windows 11 frissítés, amely kijavítja a hibát
A Microsoft október végén kiadta a KB5127936 jelzésű opcionális Windows 11-frissítést, amely több ismert probléma mellett a Smart App Control hibáját is orvosolja. A vállalat azt javasolja, hogy a felhasználók telepítsék a számítógépükhöz elérhető legújabb frissítéseket.
A javítás a Windows 11 25H2 és 26H2 verziójához érkezett meg. A korábbi 24H2 változat nem kapta meg a javítócsomagot, ezért az ezt használóknak érdemes újabb Windows-verzióra váltaniuk. Ez különösen fontos, mert a Windows 11 24H2 Home és Pro kiadásainak támogatása október 13-án megszűnt, ahogy erről írtunk is, így ezek már biztonsági frissítéseket sem kapnak. A frissítéshez a Gépház -> Windows Update menüpontot kell megnyitni, majd ellenőrizni, hogy felajánlja-e a rendszer a Windows 11 25H2 vagy 26H2 verzióját. Ha igen, érdemes telepíteni, majd az elérhető további frissítéseket is. Ha nem jelenik meg újabb verzió, annak kompatibilitási oka is lehet, ezért nem ajánlott erőltetni a telepítést.
Így ellenőrizhető a védelem a Windows 11-ben
A Windows 11 felhasználói néhány lépésben ellenőrizhetik, hogy milyen állapotban van a Smart App Control:
- Nyissuk meg a Start menüt, és keressünk rá a Windows biztonság alkalmazásra.
- Válasszuk az Alkalmazás- és böngészővezérlés menüpontot.
- Keressük meg a Smart App Control, vagyis az intelligens alkalmazásvezérlő beállításait.
- Ellenőrizzük, hogy a funkció be van-e kapcsolva.
- Ha a funkció már aktív, az októberi hiba miatt nincs szükség külön beavatkozásra.
Ha viszont a bekapcsolási lehetőség szürkén jelenik meg, érdemes ellenőrizni a Windows verzióját és az elérhető frissítéseket. Ehhez a Gépház -> Windows Update -> Frissítések keresése útvonalat kell megnyitni.
A funkció nem helyettesíti a vírusirtót. A Microsoft Defender és a SmartScreen mellett egy további védelmi réteget jelent, amely segíthet a kártevők és a kéretlen alkalmazások elleni védekezésben.