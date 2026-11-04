Veszélyes hibát javított a Microsoft, érdemes ellenőrizni a Windows 11-et

A Windows-frissítések egyik legfontosabb feladata, hogy biztonságosabbá tegyék a számítógépeket. Időnként azonban éppen egy ilyen frissítés okoz újabb problémát. Ez történt a Windows 11 októberi biztonsági csomagjával is, amely egyes felhasználóknál megakadályozta a Smart App Control nevű védelmi funkció bekapcsolását. A Microsoft megerősítette, hogy a KB5127648 jelzésű, október 13-án kiadott Windows 11 frissítés telepítése után bizonyos számítógépeken elérhetetlenné vált a biztonsági beállítás. A hibát a vállalat a KB5127936 jelzésű, október végén megjelent frissítéssel javította a Windows 11 újabb verzióiban.

Windows 11 frissítés: fontos biztonsági hibát javítottak (illusztráció)

Fotó: Georgiy Lyamin / Unsplash

Mire szolgál a Smart App Control?

A Smart App Control, magyarul intelligens alkalmazásvezérlő, a Windows 11 beépített biztonsági funkciója, az egyik a sok közül. Feladata, hogy még az elindításuk előtt kiszűrje a veszélyesnek vagy megbízhatatlannak ítélt programokat. A rendszer

a Microsoft felhőalapú biztonsági információit,

alkalmazásértékelési technológiáját

és a programok digitális aláírását is felhasználja annak eldöntésére, hogy egy alkalmazás biztonságosan futtatható-e.

Ez különösen akkor lehet hasznos, ha valaki az interneten talál egy ismeretlen programot, és nem tudja eldönteni, hogy megbízhat-e benne. A Smart App Control bizonyos esetekben már azelőtt megakadályozhatja a veszélyes szoftver elindítását, hogy az kárt okozhatna.

Mi romlott el a Windows 11-ben?

A probléma a Windows 11 24H2, 25H2 és 26H2 verzióit érinthette az októberi biztonsági frissítés telepítése után. Az érintett számítógépeken a Smart App Control bekapcsolására szolgáló lehetőség szürkén jelent meg a Windows biztonsági beállításai között. Ez azt jelentette, hogy a felhasználó nem tudta aktiválni a funkciót, még akkor sem, ha szerette volna.

Fontos azonban, hogy a hiba nem kapcsolta ki automatikusan a már működő védelmet. Azokon a számítógépeken, amelyeken a Smart App Control korábban is aktív volt, a funkció tovább működött.

A probléma tehát elsősorban azokat érintette, akiknél a védelem ki volt kapcsolva, és szerették volna bekapcsolni. Ez azért kellemetlen, mert a Smart App Control egyik célja éppen az ismeretlen, potenciálisan veszélyes alkalmazások futtatásának megakadályozása.