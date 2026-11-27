Sokak számára ismerős lehet a jelenség: bekapcsoljuk a számítógépünket, megnyitjuk a böngészőt, elindítunk néhány alkalmazást, és a rendszer máris érezhetően lelassul. Ennek egyik oka lehet, hogy a háttérben futó programok akkor is jelentős mennyiségű memóriát foglalnak le, amikor éppen nem használjuk őket. A Microsoft most ezen igyekszik változtatni, ráadásul a saját alkalmazásaival kezdte a munkát. A vállalat az Ignite fejlesztői konferenciáján ismertette a Windows 11 memóriahasználatának csökkentését célzó fejlesztéseinek újabb eredményeit, számolt be róla a PCWorld.
Közel egy gigabájtnyi memóriát szabadíthat fel a Microsoft
A Microsoftnak sikerült jelentősen mérsékelnie több olyan alkalmazásának és szolgáltatásának memóriaigényét, amelyek a számítógépeken gyakran a háttérben is futnak. A Microsoft Defender vírusvédelmi rendszer, a OneDrive felhőalapú tárhelyszolgáltatás és a főként vállalati környezetben használt Microsoft Purview adatvédelmi szolgáltatás együttesen több mint 500 megabájttal kevesebb memóriát igényel. Emellett a Microsoft 365 alkalmazásainál – köztük a Word, az Excel, a PowerPoint és az Outlook esetében – összesen további 360 megabájtnyi megtakarítást ért el a vállalat.
A fejlesztések révén tehát az érintett Microsoft-alkalmazások összesített memóriaigénye több mint 860 megabájttal csökkent.
Ez különösen sokat jelenthet egy mindössze 8 GB RAM-mal rendelkező számítógépen, bár a ténylegesen felszabaduló memória mennyisége attól is függ, hogy milyen alkalmazásokat és szolgáltatásokat használunk.
A régebbi számítógépek tulajdonosai járhatnak a legjobban
A RAM, vagyis a számítógép operatív memóriája tárolja azokat az adatokat, amelyekre a rendszernek és a futó alkalmazásoknak éppen szükségük van. Ha elfogy a rendelkezésre álló memória, a Windows kénytelen lehet a számítógép lassabb háttértárát is igénybe venni az adatok ideiglenes tárolására. Emiatt lassabban válthatunk az alkalmazások között, akadozhat a böngészés, és a programok is nehezebben reagálhatnak a műveleteinkre. A memóriahasználat csökkentésével több erőforrás maradhat az általunk ténylegesen használt alkalmazások számára.
A változás előnyeit többek között az alábbi helyzetekben érezhetjük:
- egyszerre több alkalmazás használatakor;
- sok böngészőlap megnyitásakor;
- dokumentumok és táblázatok szerkesztésekor;
- az alkalmazások közötti váltáskor;
- videóhívások és párhuzamosan végzett egyéb feladatok során.
A Microsoft elsősorban a 8 és 16 GB RAM-mal felszerelt számítógépek teljesítményének javítására összpontosít, de a nagyobb memóriával rendelkező gépek tulajdonosai is profitálhatnak a fejlesztésekből.
Jelentősen gyorsulhat a Windows 11
A vállalat november elején közzétett saját mérései szerint a Windows 11 reakciókészsége a 8 GB memóriával rendelkező számítógépeken akár 20 százalékkal is javulhat, míg bizonyos, több alkalmazás egyidejű használatával járó feladatokat akár 40 százalékkal gyorsabban is elvégezhetünk. Ezek ugyanakkor meghatározott körülmények között végzett tesztek eredményei, így nem jelentik azt, hogy minden számítógép ugyanilyen mértékben gyorsul majd fel. A Microsoft a saját alkalmazásainak fejlesztése mellett magának az operációs rendszernek a memóriakezelését is optimalizálja.
A fejlesztések egyik mozgatórugója a memóriák jelentős drágulása. Az emelkedő hardverárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy a meglévő számítógépek erőforrásait a lehető leghatékonyabban használjuk ki.
Mit kell tennünk, hogy gyorsabb legyen a számítógépünk?
A teljesítményjavító fejlesztések egy része már a Windows 11 októberi frissítésével megérkezett. A Microsoft további optimalizálásokat is végez, ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni az elérhető rendszer- és alkalmazásfrissítéseket. Ehhez nyissuk meg a számítógépünkön a Gépházat, válasszuk a Windows Update menüpontot, majd kattintsunk a frissítések keresésére. A Microsoft 365 alkalmazásait és az Edge böngészőt is érdemes naprakészen tartanunk.
Bár a fejlesztések nem helyettesíthetik minden esetben a hardverbővítést, a régebbi laptopok és asztali számítógépek tulajdonosai számára jó hír, hogy a Microsoft végre komoly figyelmet fordít arra is, hogy operációs rendszere kevesebb erőforrással is hatékonyan működjön.
Így ellenőrizhetjük, mi lassítja le a számítógépünket
A Windows 11 beépített Feladatkezelőjének segítségével könnyedén megnézhetjük, mely alkalmazások használják a legtöbb memóriát.
- Nyomjuk meg egyszerre a Ctrl + Shift + Esc billentyűket.
- A megjelenő Feladatkezelőben válasszuk a Folyamatok menüpontot.
- Kattintsunk a Memória oszlop fejlécére.
- A lista tetején megjelennek a legtöbb memóriát használó alkalmazások.
A Teljesítmény menüpont Memória lapján azt is ellenőrizhetjük, hogy összesen mennyi RAM-mal rendelkezik a számítógépünk, és abból mennyi van éppen használatban. A szükségtelenül megnyitott alkalmazások bezárásával csökkenthetjük a memóriahasználatot. A számunkra ismeretlen rendszerfolyamatokat és a vírusvédelmi szolgáltatásokat azonban ne állítsuk le.