Sokak számára ismerős lehet a jelenség: bekapcsoljuk a számítógépünket, megnyitjuk a böngészőt, elindítunk néhány alkalmazást, és a rendszer máris érezhetően lelassul. Ennek egyik oka lehet, hogy a háttérben futó programok akkor is jelentős mennyiségű memóriát foglalnak le, amikor éppen nem használjuk őket. A Microsoft most ezen igyekszik változtatni, ráadásul a saját alkalmazásaival kezdte a munkát. A vállalat az Ignite fejlesztői konferenciáján ismertette a Windows 11 memóriahasználatának csökkentését célzó fejlesztéseinek újabb eredményeit, számolt be róla a PCWorld.

Windows 11: felgyorsulhatnak a régebbi számítógépek (illusztráció) Fotó: Windows / Unsplash

Közel egy gigabájtnyi memóriát szabadíthat fel a Microsoft

A Microsoftnak sikerült jelentősen mérsékelnie több olyan alkalmazásának és szolgáltatásának memóriaigényét, amelyek a számítógépeken gyakran a háttérben is futnak. A Microsoft Defender vírusvédelmi rendszer, a OneDrive felhőalapú tárhelyszolgáltatás és a főként vállalati környezetben használt Microsoft Purview adatvédelmi szolgáltatás együttesen több mint 500 megabájttal kevesebb memóriát igényel. Emellett a Microsoft 365 alkalmazásainál – köztük a Word, az Excel, a PowerPoint és az Outlook esetében – összesen további 360 megabájtnyi megtakarítást ért el a vállalat.

A fejlesztések révén tehát az érintett Microsoft-alkalmazások összesített memóriaigénye több mint 860 megabájttal csökkent.

Ez különösen sokat jelenthet egy mindössze 8 GB RAM-mal rendelkező számítógépen, bár a ténylegesen felszabaduló memória mennyisége attól is függ, hogy milyen alkalmazásokat és szolgáltatásokat használunk.

A régebbi számítógépek tulajdonosai járhatnak a legjobban

A RAM, vagyis a számítógép operatív memóriája tárolja azokat az adatokat, amelyekre a rendszernek és a futó alkalmazásoknak éppen szükségük van. Ha elfogy a rendelkezésre álló memória, a Windows kénytelen lehet a számítógép lassabb háttértárát is igénybe venni az adatok ideiglenes tárolására. Emiatt lassabban válthatunk az alkalmazások között, akadozhat a böngészés, és a programok is nehezebben reagálhatnak a műveleteinkre. A memóriahasználat csökkentésével több erőforrás maradhat az általunk ténylegesen használt alkalmazások számára.