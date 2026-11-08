Visszahozta a Microsoft a Windows egyik régi funkcióját, de van benne egy bosszantó csavar

Aki hosszú éveken keresztül használta a Windows korábbi változatait, bizonyára emlékszik arra, milyen egyszerű volt a Windows tálca áthelyezése. Elég volt az egérrel megragadni a képernyő alján található sávot, majd felhúzni a képernyő tetejére vagy valamelyik oldalára. A Windows 10-ben ez még természetes lehetőségnek számított, a Windows 11 megjelenésével azonban eltűnt. A Microsoft öt év elteltével végül visszahozta a funkciót, így ismét elhelyezhető a képernyő négy szélének bármelyikén, tehát például a Windows 11 tálca felülre is helyezhető vagy valamelyik oldalra. Csakhogy a régi, egyszerű egérmozdulattal történő áthelyezés továbbra sem működik, és a jelek szerint ez így is marad. A Windows 11 tálca áthelyezése tehát nem lesz olyan egyszerű, mint a régen, korábbi Windowsokban. De hogyan kell most?
A Microsoft szerint nem hibáról van szó, sőt!
A PCWorld beszámolója szerint a Microsoft egyik vezetője, Diego Baca, a vállalat dizájnért felelős alelnöke egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben magyarázta el a döntés hátterét. A szakember szerint a Windows 11 tálcájának egérrel történő szabad mozgatását nem azért hagyták ki, mert technikai akadályokba ütköztek. A vállalat tudatosan döntött úgy, hogy az áthelyezést inkább a beállítások között teszi elérhetővé.
A Microsoft felhasználói kutatásai ugyanis azt mutatták, hogy a tálca egérrel történő mozgatása véletlen áthelyezésekhez vezethet.
Nem véletlen, hogy a Windows korábbi verzióiban külön lehetőség szolgált a tálca zárolására. A vállalat emellett arra jutott, hogy a legtöbben egyébként is ritkán változtatják meg a tálca helyzetét. Emiatt szerintük jobb megoldás, ha az áthelyezés egy jól meghatározott beállításon keresztül történik.
A Windows 11 tálca áthelyezése így oldható meg
A Windows 11 újabb, megfelelő funkcióval rendelkező változataiban a tálca helyzetének módosításához már nincs szükség külön programra.
A beállítás menete a következő:
- Kattintsunk jobb egérgombbal a tálca egy üres területére.
- Válasszuk a Tálcabeállítások menüpontot.
- Nyissuk meg a Tálca működése részt.
- Keressük meg a Tálca helyzete beállítást.
- Válasszuk ki, hogy a tálca alul, felül, a képernyő bal vagy jobb oldalán jelenjen meg.
Miért lehet hasznos a tálca áthelyezése?
Bár első pillantásra jelentéktelen apróságnak tűnhet, a Windows 11 tálca testreszabása sokak számára gyakorlati előnyökkel járhat.
Egy szélesvásznú monitoron például kényelmesebb lehet a Windows 11 tálca oldalra pakolása, a képernyő bal vagy jobb oldalára helyezni. Így több függőleges hely maradhat a dokumentumoknak, weboldalaknak vagy táblázatoknak.
Mások egyszerűen megszokásból ragaszkodnak a képernyő tetején található tálcához, különösen akkor, ha évtizedeken keresztül így használták a számítógépüket. A Microsoft már korábban elismerte, hogy a tálca szabadabb elhelyezése a felhasználók egyik leggyakrabban kért funkciója volt. A Windows 11 eredeti kiadásából mégis hiányzott ez a lehetőség, ami sok kritikát váltott ki.
A lehetőség elérhetősége a telepített Windows 11-verziótól és a frissítés bevezetésének állapotától függhet. Ha valaki nem találja a tálca pozíciójára vonatkozó menüpontot, érdemes ellenőriznie a Windows Update felületén az elérhető frissítéseket. A Microsoft bizonyos újdonságokat fokozatosan kapcsol be. Vállalati gépeken pedig a rendszergazda korlátozhatja a funkciót.