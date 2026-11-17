A nyomtatási problémák különösen bosszantók, amikor sürgősen szükség lenne egy dokumentumra, de a számítógép egyszerűen nem hajlandó kinyomtatni. Ilyenkor sokan rögtön a nyomtató vagy az illesztőprogram hibájára gyanakodnak. Pedig előfordulhat, hogy maga a Windows okozza a kellemetlenséget. A Microsoft megerősítette, hogy a 2026. novemberi Windows-frissítés után bizonyos dokumentumok nyomtatása sikertelen lehet. A probléma Windows 10 és Windows 11 alatt egyaránt jelentkezhet, és elsősorban a Microsoft Word dokumentumait érinti. Ha tehát nem nyomtat a Windows, érdemes néhány egyszerű ellenőrzést elvégezni, mielőtt új nyomtatót vásárolnánk, vagy a meglévőt szervizbe vinnénk. Lehet, hogy a frissítés utáni Windows nyomtatási hiba okozza a gondot, ez pedig remélhetőleg átmeneti lesz, de addig is segítünk áthidalni a dolgot.
Miért nem működik a nyomtatás a Windows frissítése után?
A Microsoft tájékoztatása szerint a novemberi biztonsági frissítések egy olyan hibát idézhetnek elő, amely bizonyos összetettebb formázású dokumentumok nyomtatását akadályozza meg. A BleepingComputer beszámolója szerint a probléma hátterében olyan képi elemek állhatnak, amelyek szélessége vagy magassága a nyomtatáshoz használt felbontás mellett nullára csökken. Ezek az elemek sokszor egyáltalán nem láthatók a dokumentumban, mégis fontos szerepet tölthetnek be annak formázásában. Ilyenek lehetnek például a láthatatlan vízjelek, a szöveg és a képek elhelyezését segítő objektumok, valamint az automatikusan előállított dokumentumok rejtett elemei. A hiba elsősorban a Windows GDI nevű grafikus rendszerén keresztül nyomtatott Word-dokumentumokat érinti, de más alkalmazásoknál is előfordulhat. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató teljesen megfelelően működik, de közben egy adott dokumentumot mégsem sikerül kinyomtatni.
- Ellenőrizd, hogy minden dokumentumnál jelentkezik-e a hiba
Ha a Windows 11 nem nyomtat, első lépésként érdemes kideríteni, hogy általános nyomtatási problémáról vagy egyetlen fájlt érintő hibáról van-e szó. Nyiss meg egy egyszerű, néhány soros szöveges dokumentumot, majd próbáld meg kinyomtatni. Ha ez sikerül, de egy összetettebb Word-dokumentum nyomtatása továbbra sem működik, elképzelhető, hogy a Microsoft által elismert hibával találkoztál.
Amennyiben viszont semmit sem lehet kinyomtatni, más okokat is érdemes megvizsgálni. Ellenőrizd, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez vagy a hálózathoz, illetve nincs-e elakadt feladat a nyomtatási sorban.
- Próbáld meg PDF-formátumban kinyomtatni a dokumentumot
Ha egy Word-dokumentum nyomtatása nem sikerül, az egyik legegyszerűbb kerülőmegoldás lehet a PDF-formátum használata. Ehhez a következőket kell tenned:
- Nyisd meg a problémás dokumentumot a Microsoft Word alkalmazásban.
- Kattints a Fájl menüpontra.
- Válaszd a Mentés másként lehetőséget.
- A fájltípusnál válaszd a PDF formátumot.
- Mentsd el a dokumentumot, majd nyisd meg a létrehozott PDF-fájlt.
- Próbáld meg ebből az alkalmazásból elindítani a nyomtatást.
Ez a módszer bizonyos esetekben segíthet, mert a PDF-fájl feldolgozása eltérhet az eredeti Word-dokumentumétól.
- Ellenőrizd a Word-dokumentum rejtett elemeit
A Windows nyomtatási hiba hátterében olyan objektumok is állhatnak, amelyeket a dokumentum megnyitásakor észre sem veszünk. A Microsoft Word kijelöléspanelje segíthet áttekinteni a dokumentumban található képeket és alakzatokat. Ehhez nyisd meg a Word alkalmazást, majd keresd meg a Kezdőlap → Kijelölés → Kijelöléspanel lehetőséget. A menüpont pontos elhelyezkedése a Word verziójától függhet. A megjelenő panelen ellenőrizheted, hogy találhatók-e a dokumentumban feleslegesnek tűnő képek vagy alakzatok. Mielőtt bármit törölnél, készíts másolatot az eredeti dokumentumról. Ha találsz egyértelműen szükségtelen objektumot, megpróbálhatod eltávolítani, majd újra elindítani a nyomtatást.
- Ellenőrizd a Windows nyomtatóbeállításait
Ha a nyomtatás más dokumentumoknál sem működik, érdemes a Windows beállításait is ellenőrizni. Windows 11 alatt nyisd meg a Gépház → Bluetooth és eszközök → Nyomtatók és szkennerek menüpontot. Válaszd ki a használni kívánt nyomtatót, és ellenőrizd, hogy a Windows megfelelően felismeri-e az eszközt. Ha elérhető a tesztoldal nyomtatásának lehetősége, próbáld ki azt is: Gépház → Bluetooth és eszközök → Nyomtatók és szkennerek → kiválasztott nyomtató → Nyomtató tulajdonságai → Tesztlap nyomtatása. Amennyiben a tesztoldal sikeresen elkészül, de egy konkrét Word-fájl továbbra sem nyomtatható, érdemes inkább a dokumentum tartalmára összpontosítani. Ha viszont a tesztoldal sem nyomtatható ki, a csatlakozás, a nyomtatási sor vagy az illesztőprogram ellenőrzése lehet a következő lépés.
- Ne távolítsd el azonnal a Windows biztonsági frissítését
Ha a nyomtatási probléma közvetlenül egy Windows-frissítés után jelentkezik, kézenfekvőnek tűnhet a frissítés eltávolítása. Ezzel azonban érdemes óvatosan bánni. A biztonsági frissítések olyan sérülékenységeket is javítanak, amelyeket a támadók kihasználhatnak. A frissítés eltávolítása ezért csökkentheti a számítógép védelmét. Sokkal célszerűbb először ellenőrizni, hogy a probléma valóban összefügg-e a frissítéssel, illetve segíthet-e a dokumentum PDF-be mentése vagy a rejtett objektumok eltávolítása.
Mikor érkezhet meg Windows nyomtatási hiba javítása?
A Microsoft vizsgálja a 2026. novemberi frissítésekhez kapcsolódó nyomtatási hibát, de egyelőre nem közölt pontos időpontot a javítás megjelenésére. A probléma Windows 10 és újabb kliensrendszereket, valamint Windows Server 2016 és újabb kiszolgálórendszereket érinthet. Ez nem jelenti azt, hogy minden ilyen számítógépen hibás lenne a nyomtatás.
A következő hetekben ezért érdemes figyelni a Windows Update szolgáltatásban megjelenő újabb javításokat.
Ha a Windows frissítése után nem működik a nyomtatás, nem feltétlenül van szükség a nyomtató újratelepítésére vagy cseréjére. Először érdemes másik dokumentummal próbálkozni, PDF-formátumban nyomtatni, illetve ellenőrizni a problémás fájl rejtett elemeit. Ezek a lépések segíthetnek eldönteni, hogy a nyomtatóval, a dokumentummal vagy magával a Windows rendszerrel van-e probléma.