A nyomtatási problémák különösen bosszantók, amikor sürgősen szükség lenne egy dokumentumra, de a számítógép egyszerűen nem hajlandó kinyomtatni. Ilyenkor sokan rögtön a nyomtató vagy az illesztőprogram hibájára gyanakodnak. Pedig előfordulhat, hogy maga a Windows okozza a kellemetlenséget. A Microsoft megerősítette, hogy a 2026. novemberi Windows-frissítés után bizonyos dokumentumok nyomtatása sikertelen lehet. A probléma Windows 10 és Windows 11 alatt egyaránt jelentkezhet, és elsősorban a Microsoft Word dokumentumait érinti. Ha tehát nem nyomtat a Windows, érdemes néhány egyszerű ellenőrzést elvégezni, mielőtt új nyomtatót vásárolnánk, vagy a meglévőt szervizbe vinnénk. Lehet, hogy a frissítés utáni Windows nyomtatási hiba okozza a gondot, ez pedig remélhetőleg átmeneti lesz, de addig is segítünk áthidalni a dolgot.

Windows nyomtatási hiba: így próbálhatod megoldani (illusztráció) Fotó: Windows / Unsplash

Miért nem működik a nyomtatás a Windows frissítése után?

A Microsoft tájékoztatása szerint a novemberi biztonsági frissítések egy olyan hibát idézhetnek elő, amely bizonyos összetettebb formázású dokumentumok nyomtatását akadályozza meg. A BleepingComputer beszámolója szerint a probléma hátterében olyan képi elemek állhatnak, amelyek szélessége vagy magassága a nyomtatáshoz használt felbontás mellett nullára csökken. Ezek az elemek sokszor egyáltalán nem láthatók a dokumentumban, mégis fontos szerepet tölthetnek be annak formázásában. Ilyenek lehetnek például a láthatatlan vízjelek, a szöveg és a képek elhelyezését segítő objektumok, valamint az automatikusan előállított dokumentumok rejtett elemei. A hiba elsősorban a Windows GDI nevű grafikus rendszerén keresztül nyomtatott Word-dokumentumokat érinti, de más alkalmazásoknál is előfordulhat. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató teljesen megfelelően működik, de közben egy adott dokumentumot mégsem sikerül kinyomtatni.

Ellenőrizd, hogy minden dokumentumnál jelentkezik-e a hiba

Ha a Windows 11 nem nyomtat, első lépésként érdemes kideríteni, hogy általános nyomtatási problémáról vagy egyetlen fájlt érintő hibáról van-e szó. Nyiss meg egy egyszerű, néhány soros szöveges dokumentumot, majd próbáld meg kinyomtatni. Ha ez sikerül, de egy összetettebb Word-dokumentum nyomtatása továbbra sem működik, elképzelhető, hogy a Microsoft által elismert hibával találkoztál.