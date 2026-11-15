Óriási bukást jósoltak neki, mégis történelmet írt: látványos képeken a 25 éves Xbox

Az első Xbox játékkonzol 2001. november 15-én jelent meg Észak-Amerikában. Ez a gép volt a Microsoft első saját fejlesztésű hardvere a konzolos videójáték-piacon, és olyan riválisokkal kellett megküzdenie, mint a Sony PlayStation 2 és a Nintendo GameCube. Eleinte sokan kételkedtek a konzolban, azonban 2002 tavaszára már Európában és Ausztráliában is hatalmas sikere volt.
A megjósolt bukással szemben hatalmas sikert aratott a konzol
Az első Xboxnak a piaci tapasztalatlanság, a hatalmas pénzügyi veszteségek és az erős japán dominancia miatt bukást jósoltak. A szakértők többsége úgy vélte, hogy egy PC-s szoftvercég nem tud betörni a konzolpiacra - mégis, mint azt manapság is láthatjuk, sikerült a Microsoftnak.
Az alábbi képre kattintva megnézheted, hogyan mutatták be a Microsoft konzolját és hogyan fogadta a világ!
A gépet 2001. január 6-án, a Las Vegas-i Consumer Electronics Show (CES) rendezvényen mutatták be. A lepelt a Microsoft alapítója, Bill Gates, valamint a pankrátorból lett filmsztár, Dwayne Johnson rántotta le a konzolról. A színpadon ekkor láthatta először a világ az ikonikus fekete-zöld X alakú borítást és a hatalmas méretű Duke kontrollert, amelyek vegyes kritikákat váltottak ki az emberekből.
A Microsoft első konzoljára több mint 900 játék jelent meg pályafutása során, amelyek közül a legikonikusabbak a Halo-sorozat, a Fable és a Star Wars: Knights of the Old Republic voltak. A konzol könyvtárát legfőképp a lövöldözős játékok és a látványos autóversenyek határozták meg.
Honnan jött az Xbox ötlete?
Az első Xbox ötlete 1998-ban a Microsoft négy mérnökétől - Kevin Bachustől, Seamus Blackleytől, Ted Hase-től és Otto Berkestől - származott, akik a cég grafikus technológiáján, a DirectX-en dolgoztak. A csapat célja az volt, hogy megállítsák a Sony PlayStation 2 előretörését, amely egyre több fejlesztőt és játékost csábított el a Windows-alapú számítógépektől.
A négy mérnök először szétszedett néhány Dell laptopot, hogy azok alkatrészeiből összerakják a konzol legelső prototípusát - így született meg a DirectX Box. A gép lényegében egy lecsupaszított, kifejezetten játékra optimalizált számítógép volt a Microsoft DirectX technológiájára építve, amit később átkereszteltek Xboxra.
A gép több dologban is eltért vetélytársaitól: beépített merevlemeze volt, PC-s architektúrája és szélessávú internetes támogatása.
Míg a PlayStation 2 és a GameCube hagyományos, egyedi hardverre épülő játékgépek voltak, a Microsoft gépe a számítógépek világából hozott forradalmi megoldásokat.
Az első Xbox gyártását 2005 végén állították le Észak-Amerikában és Európában, Japánban pedig 2006-ban fejezték be végleg a gép forgalmazását. A Microsoft azért zárta le ilyen gyorsan a konzol életciklusát, mert minden egyes eladott példányon pénzt veszített, és minden erőforrását az utódra, az Xbox 360-ra fordította
Bill Gates személyesen adta át az első vásárlónak a konzolt 2001. november 15-én.