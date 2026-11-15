Óriási bukást jósoltak neki, mégis történelmet írt: látványos képeken a 25 éves Xbox

Az első Xbox játékkonzol 2001. november 15-én jelent meg Észak-Amerikában. Ez a gép volt a Microsoft első saját fejlesztésű hardvere a konzolos videójáték-piacon, és olyan riválisokkal kellett megküzdenie, mint a Sony PlayStation 2 és a Nintendo GameCube. Eleinte sokan kételkedtek a konzolban, azonban 2002 tavaszára már Európában és Ausztráliában is hatalmas sikere volt.

25 éve jelent meg az első Xbox videójáték-konzol. Fotó: JEFF CHRISTENSEN / AFP

A megjósolt bukással szemben hatalmas sikert aratott a konzol

Az első Xboxnak a piaci tapasztalatlanság, a hatalmas pénzügyi veszteségek és az erős japán dominancia miatt bukást jósoltak. A szakértők többsége úgy vélte, hogy egy PC-s szoftvercég nem tud betörni a konzolpiacra - mégis, mint azt manapság is láthatjuk, sikerült a Microsoftnak.

Az alábbi képre kattintva megnézheted, hogyan mutatták be a Microsoft konzolját és hogyan fogadta a világ!