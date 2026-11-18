A Xiaomi több új készüléket is bemutatott november 17-én Párizsban. A kínálatban okostelefonok, viselhető eszközök és háztartási gépek egyaránt szerepelnek, a legnagyobb figyelmet azonban kétségtelenül a Xiaomi 18 Pro és Xiaomi 18 Pro Max kapja. A két csúcsmobil különlegessége, hogy a hagyományos előlapi kijelző mellett egy második képernyő is található a hátlapjukon, közvetlenül a kamerák mellett. Az új Xiaomi telefonok már Magyarországon is megrendelhetők, az áruk pedig 499 990 forinttól indul. A gyártó emellett fejlettebb kamerarendszert, nagyobb akkumulátorokat és olyan betekintésvédelmi megoldást ígér, amely különösen tömegközlekedésen vagy más nyilvános helyeken lehet hasznos.
Mire jó a Xiaomi 18 Pro hátlapi kijelzője?
A Xiaomi 18 Pro sorozat legfeltűnőbb újdonsága a hátlapi AMOLED kijelző. Ez nem egyszerű díszítőelem: az értesítések megjelenítésére, bizonyos alkalmazások adatainak ellenőrzésére és fényképezésre egyaránt használható.
- Az egyik legpraktikusabb lehetőség, hogy a második kijelző a hátsó kamerák keresőjeként is működik. Így a felhasználó a jobb minőségű hátlapi kamerákkal készíthet szelfit, miközben látja, hogyan fog kinézni a végeredmény. Csoportképeknél a rendszer automatikusan ultraszéles látószögre válthat, ha háromnál több embert érzékel.
- A hátlapi képernyőn megjelenhetnek a bejövő hívások, a navigációs információk és különböző alkalmazások értesítései is. A Pin to Back Display funkcióval képek, QR-kódok vagy beszállókártyák rögzíthetők rajta, így ezek a telefon feloldása és a megfelelő alkalmazás megnyitása nélkül is kéznél lehetnek.
A hátlapi kijelző az előlapihoz hasonlóan akár 120 Hz-es képfrissítésre képes, csúcsfényereje pedig bizonyos helyzetekben elérheti a 4000 nitet. Felületét Gorilla Glass Victus 2 üveg védi.
A Xiaomi mesterséges intelligenciával is igyekszik kihasználni a két képernyő lehetőségeit. Az AI Interpreter például élő beszélgetéseknél a telefon két oldalán jelenítheti meg a fordítást, így a beszélgetőpartnerek egymással szemben állva, saját nyelvükön olvashatják a szöveget. A gyártó 29 támogatott nyelvet említ. A GenAI Apps funkcióval szöveges utasítások alapján egyszerű minialkalmazások is készíthetők, amelyek a hátlapi kijelzőn használhatók. Ezeknek és más MI-funkcióknak az elérhetősége ugyanakkor régiónként, nyelvenként és szoftververziónként eltérhet.
Xiaomi 18 Pro: Két 200 megapixeles kamera, Leica-optikával
A Xiaomi 18 Pro és 18 Pro Max kamerarendszere szintén komoly fejlesztéseket kapott. A Leicával közösen kialakított rendszer két 200 megapixeles érzékelőre épül: az egyik a főkamerában, a másik a periszkópos telekamerában található.
A főkamerában egy 1/1,28 hüvelykes érzékelő dolgozik f/1,67 fényerejű Leica Summilux optikával. A telekamera 1/1,56 hüvelykes érzékelőt használ, és a gyártó szerint a 75 milliméteres portrégyújtótávolságtól egészen a 150 milliméteres, optikai minőségű nagyításig használható. A rendszer 12 centiméteres telemakró-fotózást is támogat.
A Xiaomi 18 Pro Max különlegessége a Light Fusion 960L főkameraszenzor, amelynél a gyártó 16,2 fényértéknyi dinamikatartományt ad meg. Ez elsősorban olyan helyzetekben lehet előnyös, amikor a képen egyszerre vannak nagyon világos és sötét területek, például erős ellenfényben. A nagy felbontás önmagában természetesen nem garantál jobb képeket. A tényleges minőséget az optika, az érzékelők mérete és a képfeldolgozás is befolyásolja. Az új rendszer képességeit ezért majd független kameratesztek alapján lehet pontosabban megítélni.
Videózásnál akár 8K felbontás és 30 képkocka/másodperces rögzítés, illetve 4K Dolby Vision videózás is elérhető 120 képkocka/másodperccel. A készülékek 10 bites Log-felvételeket is támogatnak, ami az utólagos színkorrekcióhoz lehet hasznos.
Eltérő processzorok és akkumulátorok a Xiaomi 18 Pro telefonokban
A két telefon eltérő processzort kapott. A Xiaomi 18 Pro a Snapdragon 8 Elite Gen 6, míg a Xiaomi 18 Pro Max az erősebb Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 lapkakészlettel működik. Mindkettő 2 nanométeres TSMC-gyártástechnológiával készül, és a Qualcomm Oryon processzormagjait használja. A gyártó adatai alapján az Extreme változat az előző generációhoz képest akár 13 százalékkal gyorsabb CPU-t, 44 százalékkal erősebb grafikus egységet és 35 százalékkal nagyobb MI-feldolgozási teljesítményt kínálhat.
A Xiaomi 18 Pro Max akkumulátora 7050 mAh kapacitású, és támogatja a 100 wattos vezetékes, valamint az 50 wattos vezeték nélküli töltést. A kisebb Xiaomi 18 Pro 6000 mAh-s akkumulátort kapott, 90 wattos vezetékes és 50 wattos vezeték nélküli töltéssel.
Mindkét készülék szilícium-szén akkumulátort használ. Ennek előnye, hogy viszonylag kis helyen nagyobb kapacitás helyezhető el. A tényleges üzemidő természetesen a használattól, a kijelző beállításaitól és a futtatott alkalmazásoktól is függ.
Olyan kijelzőt kaptak, amelyet nehezebb oldalról elolvasni
A Xiaomi egy szokatlan adatvédelmi megoldást is beépített az új telefonokba. A Privacy Display technológia a kijelző hardveres kialakításának segítségével csökkenti a képernyő oldalról való láthatóságát.
Ez például akkor lehet hasznos, amikor valaki buszon, vonaton vagy más nyilvános helyen olvas bizalmas üzeneteket. A betekintésvédelmi mód egyes alkalmazásokra és értesítésekre külön is beállítható, a bekapcsolására pedig a telefon oldalán található programozható gomb is használható.
A Privacy Notice funkció a közelben lévő kíváncsiskodókat is megpróbálja felismerni, és figyelmeztetheti a felhasználót. Ez azonban nem jelent teljes védelmet minden betekintési szögből vagy minden környezetben.
A Xiaomi 18 Pro 6,4 hüvelykes, a Pro Max pedig 6,9 hüvelykes előlapi kijelzővel rendelkezik. Mindkettő a HyperRGB 2.0 technológiát használja, és ultrahangos ujjlenyomat-olvasót kapott.
A telefonokon a Xiaomi HyperOS 4 rendszer fut. A szoftver a Google Gemini és a Circle to Search támogatása mellett saját MI-funkciókat is kínál, például hangjegyzetek feldolgozására és megbeszélések összefoglalására.
Mennyi a Xiaomi 18 Pro és Pro Max magyarországi ára?
Az új csúcstelefonok már elérhetők Magyarországon. Mindkét modell 12 GB memóriával, kétféle tárhellyel, négy színben (Bársonyvörös, Fekete, Fehér és Kozmikus Kék) vásárolható meg.
Xiaomi 18 Pro, 12/256 GB: 499 990 Ft
Xiaomi 18 Pro, 12/512 GB: 549 990 Ft
Xiaomi 18 Pro Max, 12/256 GB: 549 990 Ft
Xiaomi 18 Pro Max, 12/512 GB: 599 990 Ft
Új Xiaomi okosóra és aktivitásmérő is érkezett
A telefonok mellett három új viselhető eszköz is bemutatkozott.
A Xiaomi Watch S5 41mm rozsdamentes acélházzal, 1,32 hüvelykes AMOLED kijelzővel és 590 mAh-s akkumulátorral érkezik. A gyártó akár 14 napos üzemidőt ígér, de ezt meghatározott, részben kikapcsolt egészségfigyelő funkciók mellett mérték. Az óra több mint 150 sportmódot támogat, figyeli az alvást, a pulzust és különböző aktivitási mutatókat. Az újdonságok között szerepel a Google Wallet támogatása is, amely kompatibilis bankkártyával érintésmentes fizetést tesz lehetővé. Az ajánlott fogyasztói ár 89 990 forint.
A Xiaomi Smart Band 11 az olcsóbb aktivitásmérők kategóriájában indul. Az 1,72 hüvelykes AMOLED kijelzővel felszerelt karkötő több mint 150 sportmódot kezel, úszás közben is képes pulzust mérni, és az alváskövetését is továbbfejlesztették. A gyártó akár 21 napos üzemidőt ad meg az alapváltozatnál, míg az NFC-s modelleknél legfeljebb 18 napot. Különlegesség, hogy megfelelő feltételek mellett egyszerre egy Xiaomi-telefon és egy iPhone értesítéseit is képes fogadni. A Smart Band 11 alapváltozata 21 990, az NFC-s modell 26 990, a különleges kerámia- és fémházas NFC-s kiadások pedig 28 990 forintba kerülnek.
Xiaomi Clip: fülhallgató, amely nem zárja el a hallójáratot
A Xiaomi Clip egy nyitott kialakítású, fülre csíptethető vezeték nélküli fülhallgató. A hagyományos, hallójáratba illeszkedő modellekkel szemben nem zárja el a fület, így zenehallgatás közben a környezeti hangok is jobban hallhatók. Egy-egy fülhallgató mindössze 5,5 grammos, a hangzásról 11 milliméteres meghajtók gondoskodnak.
A készülék LHDC 5.0 támogatást, MI-alapú hívászaj-szűrést és IP57 por- és vízállóságot is kínál.
Az üzemidő egyetlen töltéssel legfeljebb 9 óra, a töltőtokkal együtt pedig akár 38 óra lehet. A tok az Apple Lokátor rendszerével is megkereshető. A Xiaomi Clip ajánlott fogyasztói ára 69 990 forint.
Háromdobos mosógép és új robotporszívó a háztartásba
A Xiaomi az okosotthonok területén is bővíti a választékát, ahogy ez a legutóbbi magyarországi eseményükön is kiderült. A legérdekesebb újítások egyike a Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg, amely három, egymástól független dobban képes egyszerre különböző ruhákat mosni. Ez lehetővé teszi például a gyermekruhák és a felnőttek ruháinak elkülönített tisztítását. A gyártó összehasonlító laboratóriumi mérései szerint a háromdobos, párhuzamos mosás kevesebb vizet és energiát fogyaszthat, mint három külön ciklus lefuttatása egy másik Xiaomi mosó-szárítógépen. A készülékhez 12 perces gyorsmosó program és alkalmazásból történő vezérlés is tartozik.
Az új Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L hűtőszekrény 546 literes tárolókapacitással és automatikus jégkészítővel rendelkezik. A Xiaomi Home alkalmazásban a hőmérséklet mellett az élelmiszerek tárolási ideje is nyomon követhető.
A takarításhoz két új készülék érkezik. A Xiaomi Robot Vacuum 6 Max legnagyobb újdonsága, hogy a gyártó mérései szerint akár 6 centiméter magas küszöbön is képes áthaladni, miközben 9,3 centiméteres szabad magasságú bútorok alá is beférhet. A robot akár 35 000 Pa szívóerőt, kamerás akadályfelismerést és automatikus felmosótisztítást kínál. Magyarországi ajánlott ára 279 990 forint. A Mijia Vacuum Cleaner 4 Max hagyományosabb, akkumulátoros állóporszívó, amely 280 AW maximális szívóteljesítménnyel és automatikus portartály-ürítést biztosító dokkolóval érkezik. A gyártó akár 90 perces üzemidőt ad meg takarékos módban, megfelelő tartozékkal.
A kézi porszívó forgalmazása 2027 első negyedévében, a háromdobos mosó-szárítógépé és az új hűtőszekrényé pedig várhatóan 2027 első felében indul. Ezeknek a magyarországi árát egyelőre nem közölték.
Videón a Xiaomi 18 Pro széria különlegessége, a hátlapi kamera: