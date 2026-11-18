A Xiaomi több új készüléket is bemutatott november 17-én Párizsban. A kínálatban okostelefonok, viselhető eszközök és háztartási gépek egyaránt szerepelnek, a legnagyobb figyelmet azonban kétségtelenül a Xiaomi 18 Pro és Xiaomi 18 Pro Max kapja. A két csúcsmobil különlegessége, hogy a hagyományos előlapi kijelző mellett egy második képernyő is található a hátlapjukon, közvetlenül a kamerák mellett. Az új Xiaomi telefonok már Magyarországon is megrendelhetők, az áruk pedig 499 990 forinttól indul. A gyártó emellett fejlettebb kamerarendszert, nagyobb akkumulátorokat és olyan betekintésvédelmi megoldást ígér, amely különösen tömegközlekedésen vagy más nyilvános helyeken lehet hasznos.

A Xiaomi 18 Pro és Xiaomi 18 Pro Max telefonok négyféle színben érhetők el: Fehér, Fekete, Bársonyvörös és Kozmikus Kék

Fotó: Xiaomi

Mire jó a Xiaomi 18 Pro hátlapi kijelzője?

A Xiaomi 18 Pro sorozat legfeltűnőbb újdonsága a hátlapi AMOLED kijelző. Ez nem egyszerű díszítőelem: az értesítések megjelenítésére, bizonyos alkalmazások adatainak ellenőrzésére és fényképezésre egyaránt használható.

Az egyik legpraktikusabb lehetőség, hogy a második kijelző a hátsó kamerák keresőjeként is működik. Így a felhasználó a jobb minőségű hátlapi kamerákkal készíthet szelfit, miközben látja, hogyan fog kinézni a végeredmény. Csoportképeknél a rendszer automatikusan ultraszéles látószögre válthat, ha háromnál több embert érzékel.

A hátlapi képernyőn megjelenhetnek a bejövő hívások, a navigációs információk és különböző alkalmazások értesítései is. A Pin to Back Display funkcióval képek, QR-kódok vagy beszállókártyák rögzíthetők rajta, így ezek a telefon feloldása és a megfelelő alkalmazás megnyitása nélkül is kéznél lehetnek.

A hátlapi kijelző az előlapihoz hasonlóan akár 120 Hz-es képfrissítésre képes, csúcsfényereje pedig bizonyos helyzetekben elérheti a 4000 nitet. Felületét Gorilla Glass Victus 2 üveg védi.

A Xiaomi mesterséges intelligenciával is igyekszik kihasználni a két képernyő lehetőségeit. Az AI Interpreter például élő beszélgetéseknél a telefon két oldalán jelenítheti meg a fordítást, így a beszélgetőpartnerek egymással szemben állva, saját nyelvükön olvashatják a szöveget. A gyártó 29 támogatott nyelvet említ. A GenAI Apps funkcióval szöveges utasítások alapján egyszerű minialkalmazások is készíthetők, amelyek a hátlapi kijelzőn használhatók. Ezeknek és más MI-funkcióknak az elérhetősége ugyanakkor régiónként, nyelvenként és szoftververziónként eltérhet.