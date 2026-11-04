Megérkezik a nagy Xiaomi-frissítés, több mint 80 készülék érintett, itt a menetrend

A Xiaomi nyilvánosságra hozta a HyperOS 4 globális frissítési ütemtervét, amely több mint 80 okostelefont és táblagépet érint. Az Android 17 generációjához kapcsolódó új rendszer bevezetése 2026 novemberében kezdődik, és több hullámban, december végéig egyre több készülékre juthat el. Az Android Authority beszámolója szerint összesen 82 készülék szerepel a listán, így a Xiaomi HyperOS 4 frissítés a gyártó egyik legnagyobb szoftverfrissítési programjának ígérkezik. A jó hír, hogy nemcsak a legújabb csúcstelefonok, hanem több korábbi modell is megkapja az újdonságot.

A Xiaomi HyperOS 4 frissítés megérkezik a Redmi Note 17 Pro Max okostelefonra is november elején

Fotó: Origo

Mit tud a Xiaomi HyperOS 4?

A HyperOS 4 újdonságok egyik legszembetűnőbb eleme az új kezelőfelület. A Xiaomi Soft Light Glass néven mutatta be az üvegszerű, áttetsző elemekre épülő megjelenést, amely a menükben, az értesítéseknél és a rendszer több más részén is visszaköszön. Az új dizájn az Apple Liquid Glass megoldását idézi, de a frissítés nem pusztán külső változásokat tartalmaz. A gyártó a mindennapi használatot megkönnyítő fejlesztéseket is ígér.

A HyperOS 4 újdonságai között szerepelnek:

Áttervezett zárolási képernyő, több személyre szabási lehetőséggel.

Megújult értesítések és átlátszóbb kezelőfelületi elemek.

Átméretezhető alkalmazásmappák és egymásra helyezhető widgetek.

Gördülékenyebb animációk és optimalizált rendszerműködés.

Gyorsabb alkalmazásindítás és hatékonyabb erőforrás-kezelés.

További mesterségesintelligencia-alapú funkciók a támogatott készülékeken.

A Xiaomi a teljesítmény javítására is hangsúlyt fektetett. A gyártó saját mérései szerint egy teszt során 30 alkalmazás ismételt elindításának összesített ideje 40,3 másodpercről 36,8 másodpercre csökkent. Ez közel 9 százalékos gyorsulást jelent, bár a tényleges eredmény készülékenként és használati körülményenként eltérhet.

Hogyan ellenőrizhető a HyperOS 4 frissítés?

A Xiaomi telefonokon általában néhány lépésben ellenőrizhető, hogy megérkezett-e az új rendszer:

Nyissuk meg a Beállítások alkalmazást.

Lépjünk A telefonról menüpontba.

Koppintsunk a Xiaomi HyperOS verzióját mutató részre.

Ellenőrizzük, hogy elérhető-e új rendszerfrissítés.

A menüpontok elnevezése készülékenként és szoftververziónként kissé eltérhet.

A telepítés előtt célszerű biztonsági mentést készíteni, gondoskodni a megfelelő akkumulátortöltöttségről, és lehetőség szerint Wi-Fi-kapcsolatot használni. A nagyobb rendszerfrissítések több gigabájtnyi adat letöltésével is járhatnak.

A magyar felhasználóknak arra is érdemes figyelniük, hogy a HyperOS 4 megjelenési dátuma nem feltétlenül egyezik meg a hazai elérhetőséggel. A Xiaomi fokozatosan terjeszti a frissítéseket, így a régió, a készülék pontos változata és egyes esetekben a szolgáltatói jóváhagyás is befolyásolhatja, mikor jelenik meg az új rendszer. Ha tehát a telefonunk szerepel a támogatott modellek között, de egyelőre nem kínálja fel a frissítést, az önmagában még nem jelent problémát.