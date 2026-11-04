Megérkezik a nagy Xiaomi-frissítés, több mint 80 készülék érintett, itt a menetrend

A Xiaomi nyilvánosságra hozta a HyperOS 4 globális frissítési ütemtervét, amely több mint 80 okostelefont és táblagépet érint. Az Android 17 generációjához kapcsolódó új rendszer bevezetése 2026 novemberében kezdődik, és több hullámban, december végéig egyre több készülékre juthat el. Az Android Authority beszámolója szerint összesen 82 készülék szerepel a listán, így a Xiaomi HyperOS 4 frissítés a gyártó egyik legnagyobb szoftverfrissítési programjának ígérkezik. A jó hír, hogy nemcsak a legújabb csúcstelefonok, hanem több korábbi modell is megkapja az újdonságot.
Mit tud a Xiaomi HyperOS 4?
A HyperOS 4 újdonságok egyik legszembetűnőbb eleme az új kezelőfelület. A Xiaomi Soft Light Glass néven mutatta be az üvegszerű, áttetsző elemekre épülő megjelenést, amely a menükben, az értesítéseknél és a rendszer több más részén is visszaköszön. Az új dizájn az Apple Liquid Glass megoldását idézi, de a frissítés nem pusztán külső változásokat tartalmaz. A gyártó a mindennapi használatot megkönnyítő fejlesztéseket is ígér.
A HyperOS 4 újdonságai között szerepelnek:
- Áttervezett zárolási képernyő, több személyre szabási lehetőséggel.
- Megújult értesítések és átlátszóbb kezelőfelületi elemek.
- Átméretezhető alkalmazásmappák és egymásra helyezhető widgetek.
- Gördülékenyebb animációk és optimalizált rendszerműködés.
- Gyorsabb alkalmazásindítás és hatékonyabb erőforrás-kezelés.
- További mesterségesintelligencia-alapú funkciók a támogatott készülékeken.
A Xiaomi a teljesítmény javítására is hangsúlyt fektetett. A gyártó saját mérései szerint egy teszt során 30 alkalmazás ismételt elindításának összesített ideje 40,3 másodpercről 36,8 másodpercre csökkent. Ez közel 9 százalékos gyorsulást jelent, bár a tényleges eredmény készülékenként és használati körülményenként eltérhet.
Hogyan ellenőrizhető a HyperOS 4 frissítés?
A Xiaomi telefonokon általában néhány lépésben ellenőrizhető, hogy megérkezett-e az új rendszer:
- Nyissuk meg a Beállítások alkalmazást.
- Lépjünk A telefonról menüpontba.
- Koppintsunk a Xiaomi HyperOS verzióját mutató részre.
- Ellenőrizzük, hogy elérhető-e új rendszerfrissítés.
A menüpontok elnevezése készülékenként és szoftververziónként kissé eltérhet.
A telepítés előtt célszerű biztonsági mentést készíteni, gondoskodni a megfelelő akkumulátortöltöttségről, és lehetőség szerint Wi-Fi-kapcsolatot használni. A nagyobb rendszerfrissítések több gigabájtnyi adat letöltésével is járhatnak.
A magyar felhasználóknak arra is érdemes figyelniük, hogy a HyperOS 4 megjelenési dátuma nem feltétlenül egyezik meg a hazai elérhetőséggel. A Xiaomi fokozatosan terjeszti a frissítéseket, így a régió, a készülék pontos változata és egyes esetekben a szolgáltatói jóváhagyás is befolyásolhatja, mikor jelenik meg az új rendszer. Ha tehát a telefonunk szerepel a támogatott modellek között, de egyelőre nem kínálja fel a frissítést, az önmagában még nem jelent problémát.
Ezek a Xiaomi, Redmi és POCO készülékek kapják meg a Xiaomi HyperOS 4 frissítést
A Xiaomi hivatalos globális ütemterve három szakaszra bontja a frissítés bevezetését. Az első hullám 2026 novemberének elején indul, a második november közepén, míg a harmadik decemberben következik. Az alábbi listából kiderül, mely Xiaomi, Redmi és POCO telefonok, illetve táblagépek kapják meg a HyperOS 4 frissítést, és várhatóan mikor kezdődik meg az új rendszer terjesztése az egyes modellekre. Íme a HyperOS 4 támogatott telefonok listája és a menetrend:
November eleje:
Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
Redmi Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15, Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C,
POCO F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro, X8 Pro Iron Man Edition, X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85
Tabletek: Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8.
November közepe:
Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
POCO F9 Ultra, F9 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition,
Tabletek: Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, POCO Pad X1, POCO Pad M1.
December:
Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Redmi 15 5G, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro,
POCO F6 Pro, F6, X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7, C81 Pro
Tabletek: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, POCO Pad C1.
Fontos ugyanakkor, hogy nem minden HyperOS 4-et megkapó telefonon lesz elérhető valamennyi új funkció. A mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatások egy része régióhoz, nyelvhez vagy készüléktípushoz kötött, és bizonyos látványos felületi megoldások is eltérhetnek a különböző modelleken.