Már hűtőt és mosógépet is kínál a Xiaomi, bemutatkoztak a Mijia háztartási készülékek

A Xiaomi Mijia háztartási gépek magyarországi kínálata folyamatosan bővül. A korábban elsősorban okostelefonjairól, táblagépeiről és viselhető eszközeiről ismert gyártó november 11-én egy interaktív rendezvényen mutatta be, hogyan képzeli el a jövő intelligens otthonát. A Mijia háztartási nagygépek magyarországi bevezetése 2026 elején kezdődött, azóta pedig tovább bővült a kínálat. A Xiaomi Mijia háztartási gépek novemberi bemutatóján már különböző méretű hűtőszekrények, mosógépek, mosó-szárítógépek, valamint számos kisebb otthoni készülék kapott helyet. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a vállalat nem egymástól független elektronikai eszközöket szeretne kínálni, hanem olyan rendszert, amelyben az otthon különböző készülékei együttműködhetnek.

A Xiaomi Mijia háztartási gépek bemutatóján Li Mengyi gasztroblogger mutatta be a Xiaomi egyes konyhai berendezéseit - Fotó: Szász Tamás - Origo

Mi az a Mijia, és mitől lesz okos egy háztartási gép?

A Mijia a Xiaomi 2016-ban létrehozott okosotthon-márkája, amelynek kínálata a vállalat tájékoztatása szerint már több mint 130 termékkategóriát és kétezerféle terméket foglal magában. A Xiaomi stratégiájának központi eleme a Human × Car × Home koncepció, amely a személyes elektronikai eszközöket, az otthoni készülékeket és az intelligens járműveket kapcsolja össze. A vállalat adatai szerint 2026 júniusának végén világszerte már több mint 1,16 milliárd eszköz csatlakozott a Xiaomi AIoT-platformjához, az okostelefonokat és táblagépeket nem számítva. Az okosotthon működésében fontos szerepet kap a Xiaomi Home alkalmazás. Ennek segítségével a kompatibilis készülékek távolról is vezérelhetők, ellenőrizhető az állapotuk, és különböző automatizmusok állíthatók be. Az eszközök vezeték nélkül fogadhatnak szoftverfrissítéseket, a megfelelő modelleknél pedig a Google Assistant és az Amazon Alexa hangvezérlése is használható.

A rendezvényen egy személyes példával szemléltették, mire lehet jó mindez a mindennapokban. Drevenyák Dávid, a Xiaomi Magyarország PR menedzsere elmondta, hogy nemrég született gyermeke, ezért olyan automatizmust állított be otthon, amelynek segítségével éjszaka nagyon gyenge fény kapcsolható be, így nem kell erős világítással megzavarni a babát, ha éjszaka felébred. A Xiaomi elképzelése szerint az ilyen apró, a mindennapi élethez igazodó megoldások jelentik az okosotthon egyik legfontosabb előnyét. A rendszer megfelelő érzékelőkkel és kompatibilis eszközökkel például a világítást, a helyiség hőmérsékletét is képes lehet egy előre beállított tevékenységhez igazítani.