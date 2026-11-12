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Xiaomi

Már hűtőt és mosógépet is kínál a Xiaomi, bemutatkoztak a Mijia háztartási készülékek

1 órája
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Egyre több okos háztartási készülékkel bővíti magyarországi kínálatát a Xiaomi. A kínai technológiai vállalat budapesti rendezvényén közelről is megismerhettük a hűtőszekrényeket, mosógépeket, robotporszívókat, légtisztítókat és légsütőket, amelyek közül több mobiltelefonról is vezérelhető. A Xiaomi Mijia háztartási gépek bemutatóján az is kiderült, hogyan működhetnek együtt az otthon különböző eszközei, és milyen előnyökkel járhat mindez a mindennapokban.
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XiaomiAir fryerlégsütőokosotthonhűtőszekrénymosógép

A Xiaomi Mijia háztartási gépek magyarországi kínálata folyamatosan bővül. A korábban elsősorban okostelefonjairól, táblagépeiről és viselhető eszközeiről ismert gyártó november 11-én egy interaktív rendezvényen mutatta be, hogyan képzeli el a jövő intelligens otthonát.  A Mijia háztartási nagygépek magyarországi bevezetése 2026 elején kezdődött, azóta pedig tovább bővült a kínálat. A Xiaomi Mijia háztartási gépek novemberi bemutatóján már különböző méretű hűtőszekrények, mosógépek, mosó-szárítógépek, valamint számos kisebb otthoni készülék kapott helyet. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a vállalat nem egymástól független elektronikai eszközöket szeretne kínálni, hanem olyan rendszert, amelyben az otthon különböző készülékei együttműködhetnek.

A Xiaomi Mijia háztartási gépek bemutatóján Li Mengyi gasztroblogger mutatta be a Xiaomi egyes konyhai berendezéseit
A Xiaomi Mijia háztartási gépek bemutatóján Li Mengyi gasztroblogger mutatta be a Xiaomi egyes konyhai berendezéseit - Fotó: Szász Tamás - Origo

Mi az a Mijia, és mitől lesz okos egy háztartási gép?

A Mijia a Xiaomi 2016-ban létrehozott okosotthon-márkája, amelynek kínálata a vállalat tájékoztatása szerint már több mint 130 termékkategóriát és kétezerféle terméket foglal magában. A Xiaomi stratégiájának központi eleme a Human × Car × Home koncepció, amely a személyes elektronikai eszközöket, az otthoni készülékeket és az intelligens járműveket kapcsolja össze. A vállalat adatai szerint 2026 júniusának végén világszerte már több mint 1,16 milliárd eszköz csatlakozott a Xiaomi AIoT-platformjához, az okostelefonokat és táblagépeket nem számítva. Az okosotthon működésében fontos szerepet kap a Xiaomi Home alkalmazás. Ennek segítségével a kompatibilis készülékek távolról is vezérelhetők, ellenőrizhető az állapotuk, és különböző automatizmusok állíthatók be. Az eszközök vezeték nélkül fogadhatnak szoftverfrissítéseket, a megfelelő modelleknél pedig a Google Assistant és az Amazon Alexa hangvezérlése is használható.

A rendezvényen egy személyes példával szemléltették, mire lehet jó mindez a mindennapokban. Drevenyák Dávid, a Xiaomi Magyarország PR menedzsere elmondta, hogy nemrég született gyermeke, ezért olyan automatizmust állított be otthon, amelynek segítségével éjszaka nagyon gyenge fény kapcsolható be, így nem kell erős világítással megzavarni a babát, ha éjszaka felébred. A Xiaomi elképzelése szerint az ilyen apró, a mindennapi élethez igazodó megoldások jelentik az okosotthon egyik legfontosabb előnyét. A rendszer megfelelő érzékelőkkel és kompatibilis eszközökkel például a világítást, a helyiség hőmérsékletét is képes lehet egy előre beállított tevékenységhez igazítani.

A Mijia a Xiaomi 2016-ban létrehozott okosotthon-márkája, amelynek kínálata a vállalat tájékoztatása szerint már több mint 130 termékkategóriát és kétezerféle terméket foglal magában - Fotó: Xiaomi magyarországi márkaképviselete

Okoshűtők: a telefonunkon is szólnak, ha nyitva marad az ajtó

A rendezvény központi szereplőinek számítottak a Mijia hűtőszekrények. Két nagyméretű készüléket is bemutattak: a négyajtós, 502 literes Mijia Refrigerator Cross Door 502L modellt, valamint a 621 literes Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L hűtőt. Utóbbi a nagyobb háztartások igényeihez igazodik. A 621 literes kapacitásból 385 liter jut a hűtőtérre és 236 liter a fagyasztóra, az élelmiszerek elhelyezését pedig 18 rekesz segíti. A Xiaomi adatai szerint a készülék egyetlen nap alatt akár 14 kilogramm hús lefagyasztására is képes, működési zajszintje pedig mindössze 35 decibel. A fagymentes légkeringetésnek köszönhetően kézi leolvasztásra sincs szükség.

A négyajtós, 502 literes modell egyik különlegessége az i Fresh nevű, külön szabályozható rekesz, amelynek hőmérséklete nagyjából mínusz 1 és plusz 5 Celsius-fok között állítható. Ez lehetővé teszi, hogy a tárolási körülményeket például húsokhoz, halakhoz vagy italokhoz igazítsuk. A készülék okosfunkciói között az ajtónyitás figyelése is megtalálható. Ha az ajtó két percnél tovább nyitva marad, a hűtő figyelmeztetést ad, és a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül a felhasználó telefonjára is értesítést küld.

A rendezvény központi szereplői között voltak a Mijia hűtőszekrények - Fotó: Xiaomi magyarországi márkaképviselete

Mindkét modellben Ag+ Fresh ezüstionos modul segíti a kellemetlen szagok csökkentését és a baktériumok szaporodásának gátlását. A 621 literes készüléknél ez a hűtő- és a fagyasztótérben is működik, míg az 502 literes változatnál a hűtőtérben található meg. A bemutatón nemcsak a műszaki adatokra helyezték a hangsúlyt. A 621 literes hűtő kapacitását egy interaktív játékkal is szemléltették: a résztvevőknek azt kellett megbecsülniük, hogyan férnek el különböző élelmiszerek a készülék belsejében. A feladat jól érzékeltette, mennyire nehéz pusztán a literben megadott kapacitás alapján elképzelni egy ekkora hűtőszekrény méretét.

Mosógépek, amelyek már a mosószert is automatikusan adagolják

A Mijia magyarországi kínálatában különböző méretű elöltöltős mosógépek és mosó-szárítógépek szerepelnek. A rendezvényen 7, 8, 9 és 10 kilogrammos modelleket is bemutattak, amelyek között egyszerűbb, kedvezőbb árú készülékek és fejlettebb, automatikus adagolásra képes változatok egyaránt megtalálhatók.

  • A belépő Mijia Front Load Washer 7kg egyik előnye a viszonylag kis mélység: a készülékház mindössze 421 milliméteres, az ajtóval együtt pedig 450 milliméter helyet igényel. Ez különösen kisebb fürdőszobákban lehet hasznos. A gép több mint 30 mosóprogramot kínál.
  • A Mijia Front Load Washer 8kg már 15 perces gyorsmosási lehetőséggel és több mint 27 programmal érkezik, míg a Mijia Front Load Washer Dryer 8kg a mosás mellett legfeljebb 6 kilogramm ruha szárítására is alkalmas. Utóbbi a ruhák száradása után automatikusan leállíthatja a szárítási folyamatot.
  • A fejlettebb Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg és Pro 10kg modellek egyik legérdekesebb funkciója a kettős automatikus adagolás. A felhasználónak nem kell minden mosás előtt külön kimérnie a mosószert és az öblítőt: elegendő a megfelelő tartályokat feltölteni, a készülék pedig a ruhák tömegéhez igazítja a felhasznált mennyiséget. A Xiaomi szerint egyetlen feltöltés akár egy hónapra is elegendő lehet. A gépek közvetlen hajtású motorral működnek, és 12 perces gyorsmosási programmal is rendelkeznek. A gyártó mérései alapján három kilogramm ruhát akár 180 perc alatt ki is moshatnak és meg is száríthatnak.

A Pro 9kg modell Smart Wash programja 36 perc, a Pro 10kg változaté pedig 32 perc alatt végezhet egy kisebb, 1–2 kilogrammos ruhamennyiséggel.

A készülékek a Xiaomi Home alkalmazáshoz is kapcsolódnak, amelyen keresztül a felhasználók távolról indíthatják a megfelelő programokat, illetve a korábbi használati szokások alapján mosási javaslatokat is kaphatnak.

A Mijia magyarországi kínálatában különböző méretű elöltöltős mosógépek és mosó-szárítógépek szerepelnek - Fotó: Szász Tamás - Origo

A rendezvényen a mosógépek kapacitását szintén játékos feladattal szemléltették. A résztvevőknek különböző ruhadarabokból kellett összeállítaniuk egy olyan mennyiséget, amelynek tömege a lehető legközelebb állt a 10 kilogrammhoz. A becslés pontosságát ezután (természetesen Xiaomi-)mérleggel ellenőrizték.

Robotporszívók, amelyek már a sarkokat is alaposabban takarítják

A Xiaomi az automatikus takarítás területén is bővíti kínálatát. A rendezvényen több robotporszívót mutattak be, köztük az új Xiaomi Robot Vacuum 6 sorozat készülékeit. A három modellből álló termékcsalád tagjai akár 35 000 pascal szívóerővel dolgozhatnak, a felmosást pedig folyamatosan friss vízzel nedvesített, forgó görgő végzi. A dokkolóállomás automatikusan kiüríti a portartályt, forró vízzel kimossa a felmosóegységet, majd meg is szárítja azt. A csúcsmodell, a Xiaomi Robot Vacuum 6 Max egyik különlegessége a hármas mechanikus karrendszer, amelynek segítségével a falak mentén, a szegélyeknél és a sarkokban is hatékonyabban végezheti a takarítást. A készülék három kamerát alkalmazó, mesterséges intelligenciára épülő felismerőrendszere a gyártó szerint több mint 320 különböző tárgy- és folttípust képes megkülönböztetni. Ez nemcsak az akadályok elkerülésében segíthet, hanem abban is, hogy a robot a szennyeződés típusához igazítsa a takarítást.

A Xiaomi az automatikus takarítás területén is bővíti kínálatát - Fotó: Xiaomi magyarországi márkaképviselete

A rendezvényen a robotporszívók működését és különböző megoldásait is meg lehetett ismerni, különös hangsúlyt helyezve azokra a felületekre, amelyek a hagyományos robotporszívók számára nehezebben hozzáférhetők. A Xiaomi ugyanakkor a kézi takarításról sem mondott le. A Mijia Vacuum Cleaner 4 sorozat akkumulátoros álló porszívói a padló mellett a bútorok, matracok, kárpitok és akár az autók belsejének tisztítására is használhatók. A cserélhető tartozékok különösen a nehezen hozzáférhető részeknél és a háziállatok szőrének eltávolításakor jelenthetnek segítséget.

A kézi takarításhoz is kínálnak akkumulátoros porszívókat - Fotó: Szász Tamás - Origo

Légtisztítók és légsütők (air fryerek) is helyet kaptak a Xiaomi Mijia háztartási gépek bemutatóján

A Xiaomi az otthoni levegőminőség javítására és a konyhai munkák egyszerűsítésére szolgáló készülékekkel is szélesíti magyarországi kínálatát. A légtisztítók között a Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite is szerepel a hazai választékban. A készülék a levegőben található por, pollen, háziállatszőr és füst kiszűrésére szolgál, miközben a kellemetlen szagok csökkentésében is segíthet. A Xiaomi Home alkalmazásból távolról is vezérelhető, és kompatibilis hangasszisztensekkel is használható. A rendezvényen nagyobb teljesítményű légtisztítókról is szó esett. Az előadás során olyan készülékeket említettek, amelyek a gyártó szerint akár egy nagyjából 90 négyzetméteres lakás levegőjének tisztítására is alkalmasak lehetnek.

Kínai töltött tésztát készítettünk Li Mengyivel - Fotó: Szász Tamás - Origo

A konyhai kisgépek között a Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L is megtalálható. A 6,5 literes kosárral rendelkező forrólevegős sütő hőmérséklete 40 és 220 Celsius-fok között állítható, így a hagyományos sütés mellett joghurtkészítésre, gyümölcsaszalásra és ételek kiolvasztására is használható. Az alkalmazáson keresztül a működése akár 24 órával előre is időzíthető. A bemutatón a hagyományos légsütők mellett gőzfunkcióval kiegészített készülékeket is megismerhettünk. A résztvevők maguk is kipróbálhatták a konyhai eszközöket: egy közös főzés során gyoza jellegű ételt, egészen pontosan csiaoce kínai töltött tészta készíthettek Li Mengyi gasztroblogger vezetésével, amelyet a program végén el is fogyaszthattak.

Egyre több háztartási eszközt kapcsolna össze a Xiaomi

A Xiaomi számára a Mijia termékcsalád nem egyszerűen újabb háztartási gépek piacra dobását jelenti. A vállalat olyan okosotthon-rendszert épít, amelyben a telefon, a hűtőszekrény, a mosógép, a robotporszívó és más kompatibilis készülékek ugyanazon alkalmazáson keresztül kezelhetők, és bizonyos feladatokat automatikusan, egymással összehangolva is elvégezhetnek. A magyarországi kínálat bővülése azt is mutatja, hogy a Xiaomi már nem kizárólag mobiltelefonokkal és kisebb elektronikai eszközökkel kíván jelen lenni az otthonokban. A Mijia háztartási nagygépekkel a konyhában és a fürdőszobában is egyre nagyobb szerepre törekszik, miközben a robotporszívók, légtisztítók és konyhai kisgépek révén a lakás további helyiségeit is lefedi. A bemutatón szereplő készülékek közös jellemzője, hogy a hagyományos feladatokat különböző okosfunkciókkal egészítik ki. Ezek értéke azonban végső soron azon múlik, hogy a mindennapi használat során valóban mennyi időt és energiát takarítanak meg a felhasználóknak.

Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Xiaomi bemutató
Galéria: Bővül a Xiaomi okosotthon-kínálata Magyarországon
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Bővül a Xiaomi okosotthon-kínálata Magyarországon

 

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