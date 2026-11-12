Már hűtőt és mosógépet is kínál a Xiaomi, bemutatkoztak a Mijia háztartási készülékek

A Xiaomi Mijia háztartási gépek magyarországi kínálata folyamatosan bővül. A korábban elsősorban okostelefonjairól, táblagépeiről és viselhető eszközeiről ismert gyártó november 11-én egy interaktív rendezvényen mutatta be, hogyan képzeli el a jövő intelligens otthonát. A Mijia háztartási nagygépek magyarországi bevezetése 2026 elején kezdődött, azóta pedig tovább bővült a kínálat. A Xiaomi Mijia háztartási gépek novemberi bemutatóján már különböző méretű hűtőszekrények, mosógépek, mosó-szárítógépek, valamint számos kisebb otthoni készülék kapott helyet. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a vállalat nem egymástól független elektronikai eszközöket szeretne kínálni, hanem olyan rendszert, amelyben az otthon különböző készülékei együttműködhetnek.
Mi az a Mijia, és mitől lesz okos egy háztartási gép?
A Mijia a Xiaomi 2016-ban létrehozott okosotthon-márkája, amelynek kínálata a vállalat tájékoztatása szerint már több mint 130 termékkategóriát és kétezerféle terméket foglal magában. A Xiaomi stratégiájának központi eleme a Human × Car × Home koncepció, amely a személyes elektronikai eszközöket, az otthoni készülékeket és az intelligens járműveket kapcsolja össze. A vállalat adatai szerint 2026 júniusának végén világszerte már több mint 1,16 milliárd eszköz csatlakozott a Xiaomi AIoT-platformjához, az okostelefonokat és táblagépeket nem számítva. Az okosotthon működésében fontos szerepet kap a Xiaomi Home alkalmazás. Ennek segítségével a kompatibilis készülékek távolról is vezérelhetők, ellenőrizhető az állapotuk, és különböző automatizmusok állíthatók be. Az eszközök vezeték nélkül fogadhatnak szoftverfrissítéseket, a megfelelő modelleknél pedig a Google Assistant és az Amazon Alexa hangvezérlése is használható.
A rendezvényen egy személyes példával szemléltették, mire lehet jó mindez a mindennapokban. Drevenyák Dávid, a Xiaomi Magyarország PR menedzsere elmondta, hogy nemrég született gyermeke, ezért olyan automatizmust állított be otthon, amelynek segítségével éjszaka nagyon gyenge fény kapcsolható be, így nem kell erős világítással megzavarni a babát, ha éjszaka felébred. A Xiaomi elképzelése szerint az ilyen apró, a mindennapi élethez igazodó megoldások jelentik az okosotthon egyik legfontosabb előnyét. A rendszer megfelelő érzékelőkkel és kompatibilis eszközökkel például a világítást, a helyiség hőmérsékletét is képes lehet egy előre beállított tevékenységhez igazítani.
Okoshűtők: a telefonunkon is szólnak, ha nyitva marad az ajtó
A rendezvény központi szereplőinek számítottak a Mijia hűtőszekrények. Két nagyméretű készüléket is bemutattak: a négyajtós, 502 literes Mijia Refrigerator Cross Door 502L modellt, valamint a 621 literes Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L hűtőt. Utóbbi a nagyobb háztartások igényeihez igazodik. A 621 literes kapacitásból 385 liter jut a hűtőtérre és 236 liter a fagyasztóra, az élelmiszerek elhelyezését pedig 18 rekesz segíti. A Xiaomi adatai szerint a készülék egyetlen nap alatt akár 14 kilogramm hús lefagyasztására is képes, működési zajszintje pedig mindössze 35 decibel. A fagymentes légkeringetésnek köszönhetően kézi leolvasztásra sincs szükség.
A négyajtós, 502 literes modell egyik különlegessége az i Fresh nevű, külön szabályozható rekesz, amelynek hőmérséklete nagyjából mínusz 1 és plusz 5 Celsius-fok között állítható. Ez lehetővé teszi, hogy a tárolási körülményeket például húsokhoz, halakhoz vagy italokhoz igazítsuk. A készülék okosfunkciói között az ajtónyitás figyelése is megtalálható. Ha az ajtó két percnél tovább nyitva marad, a hűtő figyelmeztetést ad, és a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül a felhasználó telefonjára is értesítést küld.
Mindkét modellben Ag+ Fresh ezüstionos modul segíti a kellemetlen szagok csökkentését és a baktériumok szaporodásának gátlását. A 621 literes készüléknél ez a hűtő- és a fagyasztótérben is működik, míg az 502 literes változatnál a hűtőtérben található meg. A bemutatón nemcsak a műszaki adatokra helyezték a hangsúlyt. A 621 literes hűtő kapacitását egy interaktív játékkal is szemléltették: a résztvevőknek azt kellett megbecsülniük, hogyan férnek el különböző élelmiszerek a készülék belsejében. A feladat jól érzékeltette, mennyire nehéz pusztán a literben megadott kapacitás alapján elképzelni egy ekkora hűtőszekrény méretét.
Mosógépek, amelyek már a mosószert is automatikusan adagolják
A Mijia magyarországi kínálatában különböző méretű elöltöltős mosógépek és mosó-szárítógépek szerepelnek. A rendezvényen 7, 8, 9 és 10 kilogrammos modelleket is bemutattak, amelyek között egyszerűbb, kedvezőbb árú készülékek és fejlettebb, automatikus adagolásra képes változatok egyaránt megtalálhatók.
- A belépő Mijia Front Load Washer 7kg egyik előnye a viszonylag kis mélység: a készülékház mindössze 421 milliméteres, az ajtóval együtt pedig 450 milliméter helyet igényel. Ez különösen kisebb fürdőszobákban lehet hasznos. A gép több mint 30 mosóprogramot kínál.
- A Mijia Front Load Washer 8kg már 15 perces gyorsmosási lehetőséggel és több mint 27 programmal érkezik, míg a Mijia Front Load Washer Dryer 8kg a mosás mellett legfeljebb 6 kilogramm ruha szárítására is alkalmas. Utóbbi a ruhák száradása után automatikusan leállíthatja a szárítási folyamatot.
- A fejlettebb Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg és Pro 10kg modellek egyik legérdekesebb funkciója a kettős automatikus adagolás. A felhasználónak nem kell minden mosás előtt külön kimérnie a mosószert és az öblítőt: elegendő a megfelelő tartályokat feltölteni, a készülék pedig a ruhák tömegéhez igazítja a felhasznált mennyiséget. A Xiaomi szerint egyetlen feltöltés akár egy hónapra is elegendő lehet. A gépek közvetlen hajtású motorral működnek, és 12 perces gyorsmosási programmal is rendelkeznek. A gyártó mérései alapján három kilogramm ruhát akár 180 perc alatt ki is moshatnak és meg is száríthatnak.
A Pro 9kg modell Smart Wash programja 36 perc, a Pro 10kg változaté pedig 32 perc alatt végezhet egy kisebb, 1–2 kilogrammos ruhamennyiséggel.
A készülékek a Xiaomi Home alkalmazáshoz is kapcsolódnak, amelyen keresztül a felhasználók távolról indíthatják a megfelelő programokat, illetve a korábbi használati szokások alapján mosási javaslatokat is kaphatnak.
A rendezvényen a mosógépek kapacitását szintén játékos feladattal szemléltették. A résztvevőknek különböző ruhadarabokból kellett összeállítaniuk egy olyan mennyiséget, amelynek tömege a lehető legközelebb állt a 10 kilogrammhoz. A becslés pontosságát ezután (természetesen Xiaomi-)mérleggel ellenőrizték.
Robotporszívók, amelyek már a sarkokat is alaposabban takarítják
A Xiaomi az automatikus takarítás területén is bővíti kínálatát. A rendezvényen több robotporszívót mutattak be, köztük az új Xiaomi Robot Vacuum 6 sorozat készülékeit. A három modellből álló termékcsalád tagjai akár 35 000 pascal szívóerővel dolgozhatnak, a felmosást pedig folyamatosan friss vízzel nedvesített, forgó görgő végzi. A dokkolóállomás automatikusan kiüríti a portartályt, forró vízzel kimossa a felmosóegységet, majd meg is szárítja azt. A csúcsmodell, a Xiaomi Robot Vacuum 6 Max egyik különlegessége a hármas mechanikus karrendszer, amelynek segítségével a falak mentén, a szegélyeknél és a sarkokban is hatékonyabban végezheti a takarítást. A készülék három kamerát alkalmazó, mesterséges intelligenciára épülő felismerőrendszere a gyártó szerint több mint 320 különböző tárgy- és folttípust képes megkülönböztetni. Ez nemcsak az akadályok elkerülésében segíthet, hanem abban is, hogy a robot a szennyeződés típusához igazítsa a takarítást.
A rendezvényen a robotporszívók működését és különböző megoldásait is meg lehetett ismerni, különös hangsúlyt helyezve azokra a felületekre, amelyek a hagyományos robotporszívók számára nehezebben hozzáférhetők. A Xiaomi ugyanakkor a kézi takarításról sem mondott le. A Mijia Vacuum Cleaner 4 sorozat akkumulátoros álló porszívói a padló mellett a bútorok, matracok, kárpitok és akár az autók belsejének tisztítására is használhatók. A cserélhető tartozékok különösen a nehezen hozzáférhető részeknél és a háziállatok szőrének eltávolításakor jelenthetnek segítséget.
Légtisztítók és légsütők (air fryerek) is helyet kaptak a Xiaomi Mijia háztartási gépek bemutatóján
A Xiaomi az otthoni levegőminőség javítására és a konyhai munkák egyszerűsítésére szolgáló készülékekkel is szélesíti magyarországi kínálatát. A légtisztítók között a Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite is szerepel a hazai választékban. A készülék a levegőben található por, pollen, háziállatszőr és füst kiszűrésére szolgál, miközben a kellemetlen szagok csökkentésében is segíthet. A Xiaomi Home alkalmazásból távolról is vezérelhető, és kompatibilis hangasszisztensekkel is használható. A rendezvényen nagyobb teljesítményű légtisztítókról is szó esett. Az előadás során olyan készülékeket említettek, amelyek a gyártó szerint akár egy nagyjából 90 négyzetméteres lakás levegőjének tisztítására is alkalmasak lehetnek.
A konyhai kisgépek között a Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L is megtalálható. A 6,5 literes kosárral rendelkező forrólevegős sütő hőmérséklete 40 és 220 Celsius-fok között állítható, így a hagyományos sütés mellett joghurtkészítésre, gyümölcsaszalásra és ételek kiolvasztására is használható. Az alkalmazáson keresztül a működése akár 24 órával előre is időzíthető. A bemutatón a hagyományos légsütők mellett gőzfunkcióval kiegészített készülékeket is megismerhettünk. A résztvevők maguk is kipróbálhatták a konyhai eszközöket: egy közös főzés során gyoza jellegű ételt, egészen pontosan csiaoce kínai töltött tészta készíthettek Li Mengyi gasztroblogger vezetésével, amelyet a program végén el is fogyaszthattak.
Egyre több háztartási eszközt kapcsolna össze a Xiaomi
A Xiaomi számára a Mijia termékcsalád nem egyszerűen újabb háztartási gépek piacra dobását jelenti. A vállalat olyan okosotthon-rendszert épít, amelyben a telefon, a hűtőszekrény, a mosógép, a robotporszívó és más kompatibilis készülékek ugyanazon alkalmazáson keresztül kezelhetők, és bizonyos feladatokat automatikusan, egymással összehangolva is elvégezhetnek. A magyarországi kínálat bővülése azt is mutatja, hogy a Xiaomi már nem kizárólag mobiltelefonokkal és kisebb elektronikai eszközökkel kíván jelen lenni az otthonokban. A Mijia háztartási nagygépekkel a konyhában és a fürdőszobában is egyre nagyobb szerepre törekszik, miközben a robotporszívók, légtisztítók és konyhai kisgépek révén a lakás további helyiségeit is lefedi. A bemutatón szereplő készülékek közös jellemzője, hogy a hagyományos feladatokat különböző okosfunkciókkal egészítik ki. Ezek értéke azonban végső soron azon múlik, hogy a mindennapi használat során valóban mennyi időt és energiát takarítanak meg a felhasználóknak.