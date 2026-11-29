A Yettel TV 2026 őszén megkezdett megújulása nem csupán új külsőt jelent: a szolgáltató a hagyományos televíziózás és a streamingplatformok kényelmi funkcióit szeretné egyetlen felületen egyesíteni. A vállalat november 11-i sajtótájékoztatóján Szabó Szilvia, a Yettel content & platform group managere mutatta be a fejlesztéseket. Én egy hajlítható kijelzős telefonon, a Yettel TV Android-alkalmazásának 26.4.1-es verziójával próbáltam ki a legfontosabb lehetőségeket, az alábbi cikkben többnyire a belső kijelzőn készített print screeneket fogom megosztani illusztrációként.

Yettel TV - a felnőttprofil indítóképe - lentebb megmutatjuk a keskeny verziót is, amit a hajlítható telefonon összecsukott verzióban látunk - Fotó: Yettel TV

Külön Yettel TV-profil minden családtagnak

Az új Yettel TV egyik leghasznosabb funkciója, hogy a családtagok külön profilokat használhatnak. Így nem kell mindenkinek ugyanazokkal a csatornabeállításokkal és tartalomajánlókkal találkoznia.

A profilkezelést az Android-alkalmazásban a következő útvonalon érhetjük el:

Profilkép → Fiókbeállítások → Profilok kezelése

Itt láthatók a már létrehozott profilok, és megnyithatók azok személyes beállításai. A profilhoz saját név és profilkép rendelhető, emellett külön beállítható a felhasználói felület nyelve és az alapértelmezett hangsáv. A beállítások között a Csatornák kezelése menüpont is megtalálható, vagyis a különböző családtagok saját igényeikhez igazíthatják a televíziós kínálatot. A funkció különösen hasznos lehet, ha a családban valaki elsősorban híreket, más sportközvetítéseket, a gyerekek pedig rajzfilmeket szeretnének nézni.

A gyerekprofil teljesen más felületet kínál

A teszt egyik legérdekesebb tapasztalata, hogy a Yettel TV gyerekprofilja nem egyszerűen a felnőttfelület korlátozott változata. Amikor a külön létrehozott Gyerek profilra váltottunk, az alkalmazás kezelőfelülete is jelentősen megváltozott. Míg a normál profilban öt fő menüpont – Főoldal, Filmek, Műsorújság, Sorozatok és Sport – érhető el, a gyerekprofilban a Főoldal és a Sorozatok jelenik meg. A hagyományos csatornalista helyett a gyerekek elsősorban tematikus tartalomajánlókkal találkoznak. A kezdőlapon rajzfilmek, gyermekműsorok és különböző sorozatok szerepelnek, például a legtöbbet nézett gyereksorozatok válogatásában. Ez azt jelenti, hogy a gyereknek nem kell a teljes csatornakínálatot végigböngésznie: közvetlenül a neki való műsorok között válogathat.