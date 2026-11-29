A Yettel TV 2026 őszén megkezdett megújulása nem csupán új külsőt jelent: a szolgáltató a hagyományos televíziózás és a streamingplatformok kényelmi funkcióit szeretné egyetlen felületen egyesíteni. A vállalat november 11-i sajtótájékoztatóján Szabó Szilvia, a Yettel content & platform group managere mutatta be a fejlesztéseket. Én egy hajlítható kijelzős telefonon, a Yettel TV Android-alkalmazásának 26.4.1-es verziójával próbáltam ki a legfontosabb lehetőségeket, az alábbi cikkben többnyire a belső kijelzőn készített print screeneket fogom megosztani illusztrációként.
Külön Yettel TV-profil minden családtagnak
Az új Yettel TV egyik leghasznosabb funkciója, hogy a családtagok külön profilokat használhatnak. Így nem kell mindenkinek ugyanazokkal a csatornabeállításokkal és tartalomajánlókkal találkoznia.
A profilkezelést az Android-alkalmazásban a következő útvonalon érhetjük el:
Profilkép → Fiókbeállítások → Profilok kezelése
Itt láthatók a már létrehozott profilok, és megnyithatók azok személyes beállításai. A profilhoz saját név és profilkép rendelhető, emellett külön beállítható a felhasználói felület nyelve és az alapértelmezett hangsáv. A beállítások között a Csatornák kezelése menüpont is megtalálható, vagyis a különböző családtagok saját igényeikhez igazíthatják a televíziós kínálatot. A funkció különösen hasznos lehet, ha a családban valaki elsősorban híreket, más sportközvetítéseket, a gyerekek pedig rajzfilmeket szeretnének nézni.
A gyerekprofil teljesen más felületet kínál
A teszt egyik legérdekesebb tapasztalata, hogy a Yettel TV gyerekprofilja nem egyszerűen a felnőttfelület korlátozott változata. Amikor a külön létrehozott Gyerek profilra váltottunk, az alkalmazás kezelőfelülete is jelentősen megváltozott. Míg a normál profilban öt fő menüpont – Főoldal, Filmek, Műsorújság, Sorozatok és Sport – érhető el, a gyerekprofilban a Főoldal és a Sorozatok jelenik meg. A hagyományos csatornalista helyett a gyerekek elsősorban tematikus tartalomajánlókkal találkoznak. A kezdőlapon rajzfilmek, gyermekműsorok és különböző sorozatok szerepelnek, például a legtöbbet nézett gyereksorozatok válogatásában. Ez azt jelenti, hogy a gyereknek nem kell a teljes csatornakínálatot végigböngésznie: közvetlenül a neki való műsorok között válogathat.
Így rejthetünk el csatornákat a Yettel TV-ben
A csatornakínálat személyre szabására az új alkalmazás több lehetőséget is biztosít. A beállításokat az alábbi útvonalon találjuk:
Profilkép → Fiókbeállítások → Profilok kezelése → Kiválasztott profil → Csatornák kezelése
A megjelenő listában minden csatorna mellett három különböző ikon található. A felfelé és lefelé mutató nyilak a sorrend módosítását, a szem ikon az elrejtést, a lakat pedig a zárolást szolgálja. A csatorna elrejtését kipróbáltam: egy véletlenszerűen kiválasztott csatorna melletti szem ikon megérintése után az adó átkerült a Rejtett fülre. Ez a funkció azoknak lehet különösen hasznos, akik szeretnének megszabadulni a számukra érdektelen csatornáktól, és áttekinthetőbbé tennék a televíziós kínálatot. A rejtett csatornák külön listában jelennek meg, ahonnan szükség esetén visszaállíthatók. A felület az összes csatornabeállítás visszaállítására is kínál lehetőséget.
PIN-kódos zárolás: így akadályozható meg egy műsor elindítása
Az elrejtés és a zárolás két különböző funkció. Az előbbi a csatornalista áttekinthetőségét javítja, az utóbbi viszont a hozzáférést korlátozza. A zárolást szintén kipróbáltam. A találomra kijelölt csatorna melletti lakat ikon megérintése után az adó megjelent a Zárolt fülön. Ezután megpróbáltunk elindítani egy, a csatornán szereplő filmet. A Yettel TV ekkor nem kezdte meg a lejátszást, hanem egy külön ablakban négyjegyű PIN-kódot kért. A képernyőn a „PIN-kód szükséges” figyelmeztetés jelent meg, majd a rendszer a TV-fiók PIN-kódjának megadását kérte a folytatáshoz. Ez megerősíti, hogy a csatornazárolás nem pusztán a műsor elrejtését jelenti: a tesztelt esetben ténylegesen megakadályozta a lejátszás elindítását PIN-kód nélkül. A PIN-kód kezelésére külön menüpont található a Fiókbeállítások között, TV-fiók PIN-kód néven. Ha valaki elfelejti a kódját, a megjelenő tájékoztatás szerint az ügyfélszolgálattól kérhet segítséget.
A gyermekes háztartásokban érdemes különösen odafigyelni arra, hogy a PIN-kód ne legyen könnyen kitalálható, és ne ismerjék azok, akik elől a tartalmakat korlátozni szeretnénk.
Felvételek, félbehagyott műsorok és emlékeztetők egy helyen
A megújult Yettel TV-ben a korábban megtekintett és elmentett műsorokhoz is külön menüpont tartozik. A jobb felső sarokban található profilképre koppintva a Saját tartalmaim menüpontot kell megnyitni. (Ez a lehetőség nagy képernyős felületen a főmenüben található, weben és mobilos felületen érhető el a profil avatárra kattintva.)
Itt három lehetőség jelenik meg:
- Felvétel: a rögzített műsorok elérése.
- Megtekintés folytatása: a korábban félbehagyott tartalmak folytatása.
- Emlékeztess: a beállított műsoremlékeztetők kezelése.
A Yettel tájékoztatása szerint a felvett műsorok legfeljebb 30 napig tárolhatók. Fontos ugyanakkor, hogy a visszatekerés, a visszanézés és a felvételkészítés lehetősége csatornánként és műsoronként eltérhet a tartalomszolgáltatói jogosultságok miatt.
Műsorújság és tematikus ajánló: könnyebb megtalálni a tartalmakat
A felnőttprofil alsó menüsorában külön Műsorújság menüpont található. (Nagy képernyős felületen az oldalsó menüben van.) A műsorújságban a csatornák egymás alatt, az adások pedig időrendben jelennek meg. Az éppen futó műsorokat külön jelölés mutatja, és az is látható, mennyi idő van még hátra a befejezésükig.A felület felső részén dátumválasztó található, mellette pedig egy, alaphelyzetben „Összes” feliratú zsánerszűrő, ami abban segít, hogy az előfizetők hamarabb találják meg a számukra érdekes tartalmat. A kereséshez a kezdőképernyő jobb felső sarkában látható nagyító ikont használhatjuk.
A Yettel TV a tartalomfelfedezést külön tematikus ajánlókkal is segíti. A Filmek, Sorozatok és Sport felületen műfajokhoz igazodó válogatások jelennek meg, így például vígjátéksorozatokat, krimiket, autós műsorokat vagy hamarosan kezdődő sportközvetítéseket is könnyebben megtalálhatunk.
Tévénézés (hajlítható) telefonon
Ahogy már az elején is említettem, a Yettel TV Android-alkalmazását egy Honor Magic V6 telefonon teszteltem, amelynek külön külső és nagyméretű, hajlítható belső kijelzője van. Nem merész kijelenteni, hogy minél nagyobb, annál jobb, de a normál kijelzőn is kényelmes böngészni, a kívánt tartalom kiválasztásakor pedig a telefon automatikusan horizontális / landscape módba vált. Érdekes, hogy a menüben keresgélésnél csak a vertikális / portrait nézőpont működik. A telefon kinyitása és összecsukása nem zavarja meg az appot, rögtön vált a megfelelő nézetbe. Az alkalmazás a teszt során mindkét kijelzőmérethez megfelelően alkalmazkodott, a használat közbeni nyitás/csukás sem zavarta össze. A lejátszásra nincs panasz, persze itt már erősen függ a zavartalan tartalomfogyasztás a mobilhálózat minőségétől.
A megújult Yettel TV tehát nemcsak külsőleg változott meg. A külön profilok, a gyerekeknek szánt egyszerűsített felület, a csatornák elrejtése és a PIN-kódos zárolás valóban használható funkcióknak bizonyulnak.
Az új rendszerrel érdemes néhány percet foglalkozni, mert a profilok és csatornák megfelelő beállításával a mindennapi tévézés kényelmesebbé, a gyermekek számára pedig szabályozottabbá és biztonságosabbá tehető. Ha már megvannak a főbb csapásirányok, az alkalmazás kényelmes tartalomfogyasztást tesz lehetővé bárhol, bármikor - ahol van megfelelő mobil- vagy wifihálózat.
Ezeken az eszközökön nézhető a Yettel TV
Egy Yettel TV-előfizetéssel egyszerre akár három kompatibilis készüléken is lehet tévézni, így a családtagok különböző eszközökön nézhetnek eltérő műsorokat.
- Samsung okostévéken: a 2022-es vagy újabb, Tizen operációs rendszert használó modelleken.
- LG okostévéken: a 2020-es vagy újabb, webOS rendszerű készülékeken.
- Hisense okostévéken: 2022-es vagy újabb, legalább U6 VIDAA operációs rendszerű készülékeken.
- Androidos okostelefonokon és táblagépeken: legalább Android 13-as operációs rendszerrel, a Yettel TV alkalmazáson keresztül.
- Android TV-s készülékeken: legalább Android TV 10-es rendszerrel, Google által tanúsított eszközön.
- iPhone-on és iPaden: legalább iOS 16, illetve iPadOS 16 rendszerrel, a Yettel TV alkalmazáson keresztül.
- Számítógépen és laptopon: webböngészőből, Google Chrome, Microsoft Edge vagy Apple Safari használatával.
- Yettel TV Boxon: a szolgáltatótól bérelhető médiabox segítségével, amellyel a hagyományos televíziók is alkalmassá tehetők a szolgáltatás használatára, ha rendelkeznek megfelelő csatlakozóval. (A fentiek alapján tehát ez nem kötelező tartozék: megfelelő okostévén közvetlenül, külön eszköz nélkül is használható a szolgáltatás.)