Kétszeres apuka lett a Sztárban Sztár leszek! győztese: fenekestül felfordult az élete a műsor óta

A Sztárban Sztár leszek! 2021-es, második szezonjának győztese Csiszár István lett, aki akkor, 43 évesen, férjként és egy egyéves kislány édesapjaként az ismertség mellett azért küzdött, hogy a nyereményből renoválni tudják lakástűzben kiégett monori házukat. Erre azóta sor is került, ám az élet nem éppen úgy alakult, ahogy akkor gondolták. A házaspár azóta sem költözött el ideiglenes otthonából, sőt bővült a család. Most azonban nagy terveik vannak négyesben, amiről Csiszi az Origónak mesélt.

Csiszár István Zámbó Jimmyként énekelt a Sztárban Sztár leszek! fináléjában, Miklósa Erikával a Time to Say Goodbye-t adták elő (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár leszek! Csiszár Istvánja közel 5 évvel ezelőtt nyerte meg a műsort, ami bizony nem kis idő egy család életében. Az énekes-színésszel azóta annyi minden történt, amit még felsorolni is sok.

„Amikor ment a műsor, már akkor is énekes-színész voltam, szóval a zenés színház azóta is megmaradt, most Magyarországon a Budapesti Madách Színház ad nekem otthon, ahol három futó darabban játszom. De nagyon sok minden történt az elmúlt években, így ez csak egy része annak, amivel foglalkozom” – kezdte Csiszi, akit jelenleg a József és a színész szélesvásznú álomkabátban, A nyomorultakban és a Jégvarázsban láthatnak a nézők.

Sztárban Sztár leszek! után tényleg sikerült az otthonunkat lakhatóvá tenni, olyannyira, hogy végül ráépítettünk még egy szintet és eladtuk. Úgyhogy azóta, 2024-től keressük az új otthonunkat, de egyelőre nem találtuk meg, mert nem belföldön nézelődünk. Így még mindig Sopronban élünk, ideiglenesen, viszont most már négyesben, mert azóta lett még egy gyermekünk, aki már kétéves, a nagyobb pedig öt

– sorolta szinte egy szuszra az énekes.

Csiszi a Madách Színház Jégvarázs című előadásban is játszik jelenleg (Fotó: Madách Színház)

A Sztárban Sztár leszek! csillaga Olaszországba költözik

Ha mindez nem lenne elég izgalom egy családnak, eldöntötték, hogy amint megtalálják álmaik ingatlanját, külföldre költöznek. A színész azonban ennek ellenére nem adja fel a színházi karrierjét.

Most éppen Olaszországban vagyunk, mert az otthonunkat keressük. Először elrepültünk Bolognába, mert azt gondoltuk, hogy szeretnénk ott élni, de ahogy a környéken szétnéztünk, rájöttünk, hogy nem nekünk való az a város. Ezért úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy körutat a Toszkán vidéken, és megnézzük, mi az, ami tetszene, hol érezzük otthon magunkat, és utána elkezdünk ott lakást nézni

– részletezte terveiket az Origónak.