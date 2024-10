Hozzájárulnak a kollégák pénzügyi egészségéhez a jól összeállított béren kívüli juttatások

A digitalizáció azt is lehetővé teszi, hogy a HR-szakemberek mélyebb betekintést nyerjenek a munkavállalói preferenciákba és igényekbe, így könnyebben azonosíthatók azok a trendek, amelyek alapján személyre szabott juttatási csomagokat lehet kialakítani. Nemrég az Erste is átalakította széleskörű juttatási programjának egyik legnépszerűbb elemét, az Erste Care lojalitás programot. A rugalmas, több elemében is szabadon variálható programban két év munkaviszonyt követően négy lépcsőben nő a választható juttatások köre. Az első „mérföldkőnél” egészségbiztosítással támogatja a munkavállalókat a pénzintézet, ez minden további lépcsőnél 100-100 ezer forint értékű juttatással bővíthető a kollégák egyéni választása alapján. Jövő évtől a leglojálisabb kollégák már a negyedik mérföldkőbe lépnek, így újdonságként megjelenik a négyhetes alkotói szabadság – a korábbi mérföldkövekben elérhető egy, illetve két hét után. A választható elemek köre is kibővül a lakáshitel törlesztésére felhasználható kerettel, az eddig már igénybe vehető nyugdíjpénztári hozzájárulás a saját fejlődésre fordítható tanulmányi keret, vagy a családtagra kiterjeszthető egészségpénztári hozzájárulás mellett. A program egyszerűbb lesz, mivel minden elem egységes összegben, bármelyik mérföldkőnél elérhetővé, de élethelyzettől függően akár kétszer, háromszor is kérhetik a kollégák ugyanazt a juttatási elemet.

A munkatársak pénzügyi egészségének kialakításához, megőrzéséhez a befektetői, részvénytulajdonosi attitűd erősítésével is hozzájárul az Erste. A bank 2022-ben hirdette meg munkavállalói részvényprogramját, amelyben az összes jogosult munkavállaló előbb 2022-ben, majd 2023-ban és 2024-ben is 350 euró értékű Erste részvényt kapott. Ezen túl az érintett munkatársak további részvényeket vásárolhattak saját megtakarításukból, a befektetést pedig a bank akár meg is duplázta a számukra. A programban résztvevő kollégák befektetésének értéke – a bank részvényárfolyamának emelkedése miatt – tavalyhoz képest mostanra közel 40 százalékkal nőtt, míg azok esetében, akik már 2022-ben is részt vettek a programban, a részvénycsomag értéke megduplázódott. A kollégák a részvényeik után járó osztalékot is megkapják, ez idén közel 300 millió forint juttatást jelentett. A programhoz pénzügyi edukáció társul, amely hozzájárul a munkatársak befektetési ismereteinek bővítéséhez.