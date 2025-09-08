Extra újdonsággal, még több magyaros, retro ízzel jön Dzsúdló a Meki éttermekbe!

Új szintre emeli együttműködését Dzsúdló és a McDonald’s, a hazai hírességek kedvenc Mekis rendeléseit bemutató kampánysorozatban ugyanis először fordul elő, hogy a résztvevő sztár átalakíthatta a menüjéhez tartozó szendvicset. Szeptember 2-től a Dzsúdló Mekis Kedvence új csavart kap: megjelenik a Sertés McFarm® feat. Dzsúdló burger.

A zenész és a hazai McDonald’s újragondolták a 2000-es években hazánkban megalkotott, azóta több európai országban is kapható szendvicset. Éppen a szendvics hazai gyökerei tették lehetővé, hogy új összetevőkkel gazdagodhasson a termék. Az új kiadás egy igazán magyaros, retro ízvilágot hoz, csalamádéval, sült hagymával és snidlinges szósszal turbózva a Sertés McFarm® burgert.

Az izgalmas, megújult szendvics mellett a rajongók akár örök emlékeket is hazavihetnek az éttermekből. Az eddig csak az éttermi dolgozókon látható Dzsúdló-merch galléros póló és napellenző szeptember 2-től a vendégeknek is elérhető. A napellenzőt a McDonald’s applikációban a Dzsúdló Mekis Ráadás Kedvence kuponajánlat részeként szerezhetik be, a galléros, mintás pólót pedig az éttermekben két méretben vásárolhatják meg.

Forrás: Progress étteremhálózat

Ezek nem egyszerű promóciós darabok – mindkettő a zenésszel közös kreatív munka eredménye, így ugyanazt a vizuális világot hordozzák, mint ami a menü csomagolásán, a reklámfilmben és a teljes kampányban is visszaköszön. Ilyen közösen megalkotott kiegészítők is először fordulnak elő a hazai kampányok sorában. Amerikában Travis Scott esetében volt már ennek előpéldája, hozzá csatlakozik most első magyarként Dzsúdló, akinek a divattal való kapcsolata – saját ruhamárkája, a BOGA, és ikonikus színpadi és videóklipes outfitjei – még hitelesebbé teszik a kampánynak ezen lábát.

A korábbiakhoz hasonlóan a menü továbbra is 4 db camembertes sajtfalattal, tejfölös-fokhagymás szósszal, egy közepes sültkrumplival és közepes Sprite Zeroval (ez Dzsúdló kedvence, de a menüben szabadon választható az üdítő) egészül ki, a termékek pedig továbbra is azokban a jellegzetes dobozokban érkeznek, amik Dzsúdló borsodi szülőfalujában töltött gyermekkorát idézik.