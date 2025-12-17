Ilyen az életben csak egyszer történik meg

A kaparós sorsjegy játékban részt vevő vásárlók minden elköltött 5000 Ft után egy digitális sorsjegyet kaptak Bizalomkártyájuk használata esetén. A promóció során a sorsjegyekkel két típusú nyereményre lehetett szert tenni: azonnali nyereményre és utólagosan kisorsolt, nagyértékű nyereményre. Az azonnali nyeremények között Bizalompontok és extra esélyek szerepeltek, amelyek lehetőséget adtak egy utólagosan kisorsolt nyeremény megnyerésére. Az utólagos sorsolás pedig értékes nyereményeket kínált, például autókat, utazási utalványokat, tableteket, élménycsomagokat, mozijegyeket és kosárérték-visszatérítést.

A promóció sikerességét jól mutatja, hogy több mint 400 ezer vásárlás során közel 900 ezer sorsjegyet kapartak le a vásárlók a játékban, amelyek 61 százaléka valamilyen formában nyert – így sok elégedett vásárló gazdagodott a játék élményével is.

Kép: Auchan

Történetek, amelyeket az Auchan formál

Az egyik nyertes, László története igazán különleges. 2008-ban az Auchan egyik nyereményjátékán Párizsba nyert utazást, amely élete első repülőútját is jelentette. Most, több mint egy évtizeddel később, az Auchan nyereményjátéknak köszönheti azt is, hogy először ülhet vadonatúj autóba. Több fontos mérföldkő is az áruházlánchoz köthető az életében, és idén karácsonykor már egy új autóval szállíthatja haza az ajándékokat.

A második nyertes, Márta számára a telefonhívás szó szerint sorsfordító volt. Néhány héttel az értesítés előtt robbant le korosodó családi autójuk és tanácstalanul álltak a helyzet előtt, mert az autó nélkül a mindennapok is nehezebbé váltak. A hír, hogy egy vadonatúj autó tulajdonosa lett a család, pont a legjobbkor érkezett.

A harmadik szerencsés, Violetta nem tudott részt venni a nyereményautó átadásán, mert a napokban anyai örömök elé nézett, így rokona képviselte az eseményen. Violetta kisbabája érkezésével a család bővült, így a nyereményautó valódi segítséget jelent: már megfelelő, tágas és biztonságos járművel oldhatják meg kisgyermekes hétköznapokat. Az ünnepi bevásárlás nemcsak praktikusabb, hanem könnyebb is lesz, hiszen a csomagok mellett már a babakocsi is kényelmesen elfér az új autó csomagtartójában.