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Tom Cruise 64 éves lett: ön mennyit tud a világsztárról? Kvíz

1 órája
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Ma ünnepli születésnapját a Top Gun szupersztárja. Tom Cruise a modern filmezés megkerülhetetlen alakja és továbbra is maximális erőbedobással készíti a jobbnál-jobb akciófilmjeit. Kvízünkből megtudhatja, mennyire ismeri a színész életét és munkásságát!
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Tom Cruise 1962. július 2-án látta meg a napvilágot a New York állambeli Syracuse városában. Szülei modern nomád életet éltek, ezért a család gyakran költözött. A fiatal színész 14 éves korára már 15 különböző iskolába járt, a helyzetén pedig az édesapja erőszakossága és a diszlexiája sem segített. Mindez azonban nem állította meg abban, hogy a világ egyik legismertebb és legjobban fizetett filmsztárjává váljon!

Tom Cruise
Tom Cruise 64 éves lett. Az életéről szóló kvízből megtudhatja, mennyit tud valójában a filmsztárról. Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Tom Cruise fiatalon papnak készült

Hihetetlen belegondolni, hogy az elmúlt évtizedekben szcientológiával foglalkozó színész fiatalon katolikus papnak készült, és csupán a kicsapása után talált rá a színészetre. Karrierje a '80-as években indult be igazán, amikor számos kasszasikerben kapott szerepet. Később producerként is egyre több filmben mutatta meg a tehetségét. Magánélete mindig is az újságok címlapján szerepelt, ami nem véletlen: Tom Cruise feleségei és barátnői szinte mindig a sztárvilág legcsinosabb női közül kerültek ki. Ha további érdekességeket szeretne megtudni a Top Gun sztárjáról, akkor töltse ki az alábbi Tom Cruise-kvízt, ami lehet, hogy meglepetéseket is rejt az ön számára!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik film tette világhírűvé Tom Cruise-t?

Ha kíváncsi Tom Cruise legdurvább kaszkadőrmutatványára, alább tudja megtekinteni:

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