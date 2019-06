Kétmillió követőt szerzett, majd hacker áldozata lett a szőke szépség

Kinsey Wolanski volt a nő, aki berohant a pályára a BL-döntőben.

Mint ismert, egy szőke nő szaladt be a pályára a Bajnokok Ligája döntője alatt: az ilyesminek természetesen semmi keresnivalója egy sporteseményen, így büntetésre, komolyabb bírságra számíthat.

A 22 éves nő Instagram-oldala azonban igen hamar kétmillió újabb követőt szerzett, azonban nem sokáig örülhetett ennek Kinsey Wolanski (ennyi ember már kereskedelmileg is fontos, reklámozhat a tulajdonos saját oldalán, jó pénzért), ugyanis egy hacker eltüntette az oldalt, amely most, hétfő délelőtt is elérhetetlen.