Kódolatlan tévécsatornát nézhetnek 750 ezer otthonban

A héten rengeteg sorozatot és filmet láthat.

Március 16-29. között az AXN kódolatlanul lesz látható a 750 ezer háztartással rendelkező MinDig TV kínálatában.

A csatorna műsorán március 18-tól esténként országos tévépremierrel érkezik a SWAT – Különleges egység 3. évada. Március 19-től Az újonc amerikai vígjátéksorozat második évada kerül képernyőre – írta a DTV News.

A Gyilkos elmék című sorozat is országos tévépremierként jön a 15. évaddal. A kódolatlan időszakban a sorozatokon kívül számos filmet is láthatnak a nézők a csatorna kínálatában olyanokat, mint a Gravitáció, az Emlékmás, Invázió, Pókember 3., Man in black sötét zsaruk 3., Hancock, vagy a Nemzet aranya.