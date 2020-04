Sokat van kinn a napon, de nagyon nehéz időszakon van túl. Négy kilót fogyott, és napokig alig tudott felkelni, járni, ezt mondta az Origónak az Első Emeletből ismert zenész, Tereh István.

„Most már jó állapotban vagyok, ez az erősödés időszaka. Sokat sétálok, kinn vagyok napon. Úgy mondanám, hogy az aksi lemerült, és most újratöltés van. Igazából semmilyen komoly tünetem nincs már, az ízérzékelés is visszajött, kezd visszaállni a régi énem" – mesélte az Első Emeletből és a Solarisból is ismert menedzser-zenész.

„Négy kilót fogytam, ez az egyetlen jó az egészben, ezt a súlyt kéne megtartani. Amikor elkezdődött, nekem minden sós volt, még az édes csokis keksz is. Ezért is fogytam, mert nem kívántam úgy semmilyen ételt, illetve erőm se volt nagyon enni. Vizet keveset ittam, de az üdítőnek is sós íze volt. A szaglás pedig nem tűnt fel... Sokan azt mondják, hogy a vírus egyértelmű jele, hogy elmegy az ízérzékelés" – mesélte.

Négy-öt nap volt a mélypont, akkor nehezen vette a levegőt, egy mondatot nem tudott végigmondani köhögés, zihálás nélkül. „Őrült gyengeséget éreztem, nem volt erőm kinyitni a szemem. A nagylányom, a volt feleségem, a barátaim jöttek néha, letették az ételt, a gyógyszert az ajtó elé. Aggódtam értük, hogy el ne kapják a vírust. Csak Natasa, a nagylányom jött be, takarított, segített, de egy helyiségben sose voltunk. Antibiotikum-kúrán voltam, végig szedtem hét napig, fokozatosan jobban lettem. Erősödtem, ACC 600-at is szedtem, az is jót tett" – emlékezett.

Szerinte nagyon fontos, hogy tudatosodjon az emberekben, hogy tényleg mindenki veszélyben van. „Fogalmam sincs, honnan kaphattam el... Korábban squasholni voltam, egy társasággal társasjátékoztunk, de ők mind jól vannak, nem mutatnak tüneteket. Külföldivel sem találkoztam. Bárhogy el lehet kapni, akár egy kilincs megfogása során. Mindenkinek azt ajánlom, ne menjen sehová: otthon a legjobb, legbiztonságosabb" – javasolta.

Reklámstúdiója van, producerként is dolgozik: „Most mindkettő a földbe állt. A Solaris 40 éves nagykoncertjét a Müpába tervezzük november 23-án, most azt próbálom megmenteni. Remélem, azt nem kell elhalasztani, és újra járnak majd az emberek koncertekre" – mondta az Origónak.