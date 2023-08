A Borgiák című történelmi filmsorozat - melynek kreátora Neil Jordan - a XV. századi Itáliában játszódik, és a történelem egyik legmeghatározóbb családjának, a Borgiák uralmát mutatja be, persze tele ármánnyal, cselszövéssel és erotikával. A sorozat középpontjában az Oscar-díjas Jeremy Irons által alakított Rodrigo Borgia áll, akit VIII. Ince pápa halála után, 1492-ben, VI. Sándor néven választanak pápává, miután fia, Cesare segítségével megfenyegeti és megvesztegeti a bíborosok nagy részét, hogy rá szavazzanak.

Ebben bukkant fel a világbajnok, többszörös Magyar -, és Európa-bajnok, nívódíjas táncosnő, Sinkó Réka. Szereplője volt többek között a Vámpírok bálja, a Sakk és a We Will Rock You musicaleknek, prózai és zenés műfajban, valamint kaszkadőrként is forgatott, színpadra állt. Dolgozott a világszerte vetített Borgiák mellett a Katedrális című filmben, az Állomás című sorozatban, a Fehér istenben. Az IMDb adatbázisa szerint szerepelt a Terminátor: Sötét végzet és a Fehér éjszakák című filmekben is.

Elvégezte a Gór-Nagy Mária Színitanodát, de a színészet mellett a tánctól sem szakadt el. 2014-ben felvették a Magyar Táncművészeti Egyetemre, ahol modern tánc szakon szerzett diplomát. "Mivel színész is és táncos is vagyok, munkáim is több területhez kapcsolódnak. Mivel jól használom a testemet, kaszkadőrködöm is, évek óta tanítok táncot. A színházon és a táncon kívül is sok minden érdekel, munkámban maximalista vagyok. Tanítványaimnak azt próbálom megtanítani, hogy ne adják fel az első kudarc után, legyenek kitartóak, tudjanak küzdeni valamiért, ami fontos számukra. De a legfontosabb az, hogy mindig tudjanak megmaradni embernek" - írta önmagáról.

