Néhányan a sztárvilágból kimondottan szívesen beszélnek a szexuális életükről, többen elmondták már azt is, hogy melyik a kedvenc szexpózuk. Hogyan szereti a legjobban Rihanna, Gwyneth Paltrow, Khloé Kardashian vagy épp Jane Fonda? Mindjárt kiderül.

Rachel Bilson

A most 41 éves színésznő nemrég bevallotta, hogy 38 éves koráig nem volt rendes orgazmusa, legalábbis amikor nem saját magának idézte elő. Azóta úgy tapasztalta, hogy a csúcs eléréséhez neki kell felül lennie, de így is a klasszikus misszionárius pózt szereti a legjobban, amikor a férfi irányít – a kutyapóz azonban nem a kedvence, amint azt egy podcastben elmondta.

Khloé Kardashian

Az amúgy sem szégyenlős Kardashian lány ezzel szemben nem rajong a misszionárius pózért, inkább szeret ő dolgozni. Egy régi blogbejegyzésében még annak is utánajárt, hogy melyik pózzal mennyi kalóriát lehet elégetni, és ez alapján a fordított cowgirl lett a kedvence, amikor a nő van felül, de a férfinak háttal. Szerinte a kutyapózban történő szex is jó edzés lehet, főleg a kar- és hasizmoknak tesz jót.

Rihanna

2011-ben a Rolling Stone-nak beszélt arról, hogy mit szeret a hálószobában. Bár konkrét pózt nem említett, szerinte mindenképp az a jó, ha a férfi irányít: „A hálószobában alárendeltnek lenni nagyon jó móka. Te csak egy kis nő vagy, aki azért van, hogy minden kis részletét egy macsó uralja. Számomra ez szexi" – magyarázta a rendszeresen meztelenkedő énekesnő.

Gwyneth Paltrow

Az Oscar-díjas színésznő egy ideje vaginaillatú gyertyákat, szexjátékokat és más hasonlókat is forgalmaz, azt is elmondta már, hogy milyen volt a szex Brad Pitt-tel vagy Ben Affleckkel – így nem meglepő, hogy a kedvenc szexpózára is kíváncsi lett legalább egy riporter. „Nincs kimondott kedvencem. Mindegyikkel elégedett vagyok" – válaszolta Amanda de Cadenet-nek.

