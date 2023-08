Készült 1978-ban egy Debbie Does Dallas című pornófilm, amely akkoriban a műfaj legnépszerűbb darabjának számított, 50 ezer példányt adtak el belőle videokazettán – egy olyan korszakban, amikor a pornóipar még korántsem működött száz százalékig legálisan, a terjesztők is inkább gengszterek voltak, mint rendes üzletkötők.

A színészek emiatt is mind álnéven forgattak, sokszor a polgári nevüket nem is lehetett tudni – ahogyan a Debbie Does Dallas főszereplőjét is csak Bambi Woodsként ismerjük, azon a néven, amit a rendező, Jim Clark adott neki. Természetesen ez is nehezítette a kutatást azok számára, akik a színésznő további sorsára voltak kíváncsiak, de a körülötte kialakult mítoszhoz az is hozzájárult, hogy a Debbie Does Dallas után nemigen vállalt más pornós munkát.

A film egyébként pár pompomlányról szólt, akik szexuális szolgáltatásokkal keresték meg a pénzt arra, hogy a vezérszurkoló, Debbie elutazhasson Dallasba, felvételizni egy profi csapathoz. Bambi Woods amúgy a valóságban is csatlakozni akart a Dallas Cowboys pompomcsapatához, de nem vették fel – a pornózásba végül egy ismerőse tanácsára vágott bele, akinek pénzzel tartozott.

A Debbie Does Dallasnak legalább egy tucat folytatása és spin-offja készült (volt például Debbie Does New Orleans vagy Debbi Does Wall Street is), ezek közül azonban Bambi Woods már csak kettőben szerepelt, és ott is előfordult, hogy a korábbi jeleneteit vágták be újra. Végül a nyolcvanas évek második felében már egyáltalán nem forgatott, de hogy mi történt vele, az rejtély.

Mi történhetett a színésznővel?

Bambi Woods a Debbie Does Dallasszal egy csapásra sztár lett, rendre valódi sztárokkal bulizott például a legendás Studio 54-ben, de amúgy is ismerték New York-szerte – ami viszont oda vezetett, hogy a családja számára is nyilvánvalóvá vált, mivel foglalkozik. A színésznő állítólag nagyon szégyellte magát emiatt, ráadásul peres ügyei is voltak (a Debbie Does Dallast is bíróság elé vitték obszcenitás vádjával), másfajta életre vágyott.

Ennek tükrében nem lenne meglepő, ha a rendes polgári életet választotta volna, ahogy a Dark Side of the Porn (A pornó sötét oldala) című dokumentumsorozat 2005-ös epizódja szerint történt. A Debbie Does Dallas Uncovered című részben Jim Clark elmondta, hogy a (nyilvánossággal továbbra sem közölt) születési neve alapján

a kilencvenes években egy magánnyomozó megtalálta Bambi Woodst, akkor épp az iowai Des Moines-ban élt, távol a pornóipartól.

A dokumentumfilm ugyanakkor említést tesz Bambi Woods állítólagos maffiakapcsolatairól, FBI-os megfigyelésekről is, valószínűleg nem volt olyan egyszerű maga mögött hagynia a korábbi életét, mintha csak felmondott volna a munkahelyén. A The Age nevű ausztrál lap szintén 2005-ben szentelt egy hosszabb cikket a Debbie Does Dallasnak, ott azt írták, hogy Bambi Woods már 1986-ban meghalt drogtúladagolásban.

Még 2007-ben is készült azonban egy interjú Bambi Woodsszal – legalábbis valakivel, aki annak mondta magát, a Yes But No But Yes magazinnál ugyanis csak e-mailben jelentkeztek az egykori pornósztár nevében. Az így született cikk szerint Bambi Woods a pornós kalandja után pár évig a szüleivel lakott, majd férjhez ment és Kaliforniába költözött, két gyereke született.

Nem tudni, a lap végül mi alapján adott hitelt az e-mail küldőjének, mint ahogy azt sem, hogy a The Age annak idején honnan szerezte az információt arról, hogy Bambi Woods meghalt. Mindenesetre ha még él, júliusban volt 68 éves.