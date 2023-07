Berki Mazsi

Berki Krisztián özvegye sem fogja vissza magát, ha a különböző esztétikai beavatkozásokról van szó.

Nagyon furcsa lett az arca. Tuti, hogy volt egy kis töltike. Múltkor valaki írta itt, hogy a mell után a szája következik, hát nem kellett sokat várni, és igaza lett – írta egy kommentelő. Mazsi nem tagadta, hogy megcsináltatta a száját.

Igen, jól látták a szemfülesek, öt év után újra tű alá feküdtem és megcsináltattam az ajkaimat. A természetesség híve vagyok és fontosnak tartottam, hogy mindenképpen olyan dúsítást kapjanak az ajkaim, hogy az ne keltsen mű hatást. A testünket formáljuk, alakítjuk, de bizony mindenkinek van egy-két olyan terület a testén, amivel nem elégedett. Én kevés hajat és vékony ajkat (erre szokták mondani, hogy csíkszáj) örököltem – mondta őszintén Mazsi. Az eredmény nem mindenkinek nyerte el a tetszését. "Ez most valami trend, hogy a) felismerhetetlen, b) nagyon maszkulin, mintha egy férfi arca lenne? – tette fel valaki a kérdést, amit egy másik hozzászóló rögtön meg is válaszolt.

Szerintem csak Zoltánunk (Mazsi új szerelme, a szerk.) szereti a barna, hosszú hajú, töltött szájú, töltött mellű, vékony, kondiba járó lányokat. Kezd hasonlítani a kattos exre Mazsi, legalábbis külsőre."

Megyeri Csilla

Megyeri Csilla mindent megtesz szépségéért, igyekszik a legtöbbet kihozni magából. Arcán a nyomkodásból keletkezett hegeket zsirbetöltéssel kezelték, a hasából szívták le a zsírt.

Az orvos kérte, találjam ki, melyik az a terület, ahonnan szeretném leszívatni a zsírt, amit majd ugye az arcomba, azaz a hegekbe tölt be. A hasamról szívattam le, mert az volt az a rész, ami a legcsúnyább, vagy amivel a legkevésbé voltam megelégedve. Elég sokat szedett le. Tudod mennyit? Több mint egy litert! Végig altatásban voltam, és maga a gyógyulási folyamat hosszú idő vett igénybe, mármint a hasam miatt. Jó egy hónap volt, mire teljesen rendbe jöttem, fűzőt is hordanom kellett. Maga a fájdalom hasonló volt ahhoz, mint amilyen a császármetszés után van" - mesélte őszintén Csilla, aki arról is beszámolt közösségi oldalán egyszer, hogynagyon megijedt, mivel hatalmasra duzzadt a szája. Korábban sosem fordult elő vele ilyesmi, nem tudja, mi okozhatta a kellemetlen tünetet. Ajkait időről-időre feltölteti, vannak azonban, akik már furcsának találják a száját. Nemrég hasonmásával, Farkas-Magyar Emesével játszadozott egy medencében, a bejegyzése alatt értetlenkedett egy követője.

Mi történt a száddal? – kérdezte.

Tolvai Reni

Az énekesnőnek rendkívül fontos a makulátlan megjelenés. Hobbija a sminkelés, és nem fél kés alá feküdni sem. Saját bevallása szerint a szája van feltöltve, és a melleit plasztikáztatta csak.

Visszatérve erre a plasztikás témára, nagyon sok helyen olvasom magamról, random emberek mondják, hogy 'Hát neki könnyű, mert szét van plasztikázva!'. Én miért vagyok szétplasztikázva? Azért, mert meg van csinálva a cicim, mert fogytam egy csomót és már nem volt olyan a szituáció, meg van egy kis töltés a számban - ezért szét vagyok plasztikázva?" - kérdezte Tolvai Reni felháborodottan az Instagram oldalán.

