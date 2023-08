Vannak sztárpárok, akik nem adják fel egykönnyen a házasságukat. Összeszedtünk néhányat azok közül, akiknél a megcsalást nem követte válás. Hanem jött a teljesen emberi megbocsátás. Elsősorban magyar sztárokat szedtünk össze, de vannak külföldi példák is: Solti Ádámtól Gáspár Lacin át Pink férjéig egészen hosszú a lista.

Gáspár Laci és Nikoletta

Az RTL Klub bukott műsorának szereplője, az ismert énekes nemrég szexbotrányba keveredett, erről már többször írtunk. Nem nyilvánosan többen a nevéhez kapcsolták az elmúlt időszak egyik legnagyobb itthoni botrányát.

Az utóbbi időben történt velem egy jó pár dolog. Jó is, rossz is, belekeveredett a nevem egy jó pár botrányba is.

Most nem arról akarok beszélni, hogy mi volt igaz, mi nem volt igaz, hanem azt szeretném elmondani, hogy sosem mondtam, hogy szent vagyok, sosem mondtam, hogy hibátlan vagyok" – magyarázta közösségi oldalán a zenész.

"Azt viszont mindig is mondtam, hogy szeretem a családomat, szeretem istent, és próbálok mindig a helyes úton járni. Keresem a jó utat, de nem mindig sikerül, valamikor én is elrontom, viszont ehhez senkinek semmi köze, csak a családomnak és a feleségemnek" – mondta egy másik felvételen. Nikoletta is megszólalt a botrány óta, aki megbocsátotta férje hűtlenségét.

Minden ember maga határozza meg, mi az, ami állandó az életben, és mi az, ami akkor is létezik, ha az új jön, és a régi megy.

Schobert Norbert és Rubint Réka

A fitneszguru megcsalta feleségét, erről egy tévéműsorban meséltek először 2011-ben. "Valóban egyszer előfordult, még évekkel ezelőtt. Ez abban az időszakban volt, amikor Norbinak kiderült a szívbetegsége, ettől mindketten nagyon megijedtünk" - mesélte Rubint Réka.

Átbeszéltük a dolgokat, elárulta gondolatait, hogy mi is zajlik le benne pontosan. Ez segített át minket ezen a perióduson, hogy mindent meg tudtunk beszélni, és megértettem őt. Ez a próbatétel megerősítette a kapcsolatunkat. Persze, ez nem azt jelenti, hogy egy újabb félrelépést megbocsátanék" - árulta el a háromgyerekes édesanya, akiért egykoron hűtlen férje a mai napig rajong.

Kicsim! Csak annyit kérek a Jóistentől, hogy most kezdődjön a B oldal és még 22 évig élvezhessem a világ legcsodásabb Asszonyának az ölelését, Neked meg még huszonkettőt, hogy unokáink is boldogan szerethessenek! Imádlak a világnál, az életemnél is ezerszer jobban! Boldog 45. szülinapot és nyugodj meg, harminckettőnek nézel ki, egy nagyon csinos harminckettőnek, én pedig büszke vagyok a húsz évvel fiatalabb feleségemre" – írta Réka születésnapján a férje.

Bódi Guszti és Margó

Bódi Margó több mint negyvenöt éve van együtt Bódi Gusztival, aki ez idő alatt többször is félrelépett. Margó asszony azonban válásra soha nem gondolt, a hűtlenség ellenére mindig is boldogan éltek.

Én nem veszem észre, ha Guszti megcsal...Voltak félrelépései, de nem csináltam belőlük nagy ügyet. Amikor a fiaink kicsik voltak, eszembe se jutott volna egy-egy ilyen kaland miatt vasárnapi gyerekeket csinálni a fiaimból. Meg, hogy kezdjünk el osztozkodni azon, amit közösen hoztunk össze... A férfiakban ott a vadászösztön, ezt el kell fogadni. Persze fáj, hogy ha ez megtörténik, de nem vagyok hajlandó ezért feldúlni a házasságomat" - jelentette ki Margó néhány éve.

