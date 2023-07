Még csak most kezdőtt a nyár, de sok magyar sztár máris útra kelt, a nyaralásokon pedig természetesen rengeteg kép is készült róluk. Zimány Linda és Horváth Gréta továbbra is nagyon rejtegetik útitársaikat, Rubint Rella és Horváth Cintia a férjeikkel romantikáztak Görögországban, Király Viktort pedig itthagyta a felesége, nélküle utazott a családja Ciprusra.