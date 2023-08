Donna Jeanette D'Errico 1968-ban született, majd az egyik legnépszerűbb férfimagazinnak vetkőzött 1995-ben, mely címlapjára tette és ez hozta meg számára a várva várt sikert. A nagy áttörést később a a Baywatch-sorozat hozta meg, melyben két évig, 1996-19998 között alakította Donna Marco karakterét. Az 55 éves D'Errico tavaly indította el OnlyFans-oldalát, melyen pornográf tartalmakat szolgáltat jó pénzért cserébe. Az egykori sorozatszínésznő szívesen mutogatja magát egyéb közösségi oldalain is, és rengetegen követik, hiszen elképesztő formában van. Most azonban megdöbbentő fotók szivárogtak ki róla, mindenkit sokkolt, hogyan néz ki valójában, smink és szexi fehérneműk nélkül.

Az 55 éves Donna D'Errico hétköznapi énje valójában felismerhetetlen, az utcán bárki elsétálna mellette. Az Instagram-oldalán látható felvételek és beállított képek alapján mindenkit elkápráztat és irigykedve nézik, hogyan lehet ilyen fiatalos és vonzó az ő korában. Az általa nyilvánosságra hozott fotók alapján húsz évet letagadhatna, feltehetőleg filterek, fények, profi beállításoknak köszönhetően. Persze a smink és a szexi fehérneműk is sokat segítenek rajta, viszont annyi bizonyos, hogy alakja a mai napig kifogástalan. A rajongók nem győzik dicsérni az egykori sorozatszínésznő szexi külsejét, ő pedig annál szívesebben fürdőzik a bókokban.

A színésznő-modell egyébként a Mötley Crüe egyik tagjának, Nikki Sixx-nek a felesége volt 1996-tól 2006-ig, a párnak két gyereke született a házasságuk idején. Fiuk, apjához hasonlóan zenével foglalkozik, pontosabban zeneszerzőként dolgozik, már több filmben is közreműködött. Donna D'Erricónak válását követően több futó kapcsolata is volt, de egyik sem fordult olyan komolyra, hogy újra férjhez menjen vagy gyereket vállaljon.

Most úgy tűnik, remekül érzi magát a bőrében, szereti mutogatni magát szexi fehérneműben, fizetős pornóoldalán akár ruha nélkül is, jó pénzért cserébe. Úgy tűnik, hogy a harmincas kinézet mögött rengeteg utómunkálatra van szükség, valószínűleg ezért is próbált meg elbújni a kíváncsi tekintetek elől, amikor nyilvánosan mutatkozott az Emlékezet napját ünnepelve, hiszen nem akarta, hogy felismerjék.

Egy szemfüles lesifotós felismerte az 55 éves pornómodellt, aki hanyag külsővel, slamposan sétálgatott Hollywood utcáin, közben fia, a 30 éves Rhyan D'Errico is csatlakozott hozzá. Az egykori sorozatszínésznő egy hatalmas, buggyos, fehér overállt viselt, mely alatt egy mustársárga sportmelltartót viselt. A munkásruhákra emlékeztető fehér overáll borzasztó előnytelenül állt rajta, teljesen eltakarta formás testét, sőt valójában nagyon kövérítette is. A sportmelltartó sem volt a legelőnyösebb választás, hiszen nem tartotta melleit, sőt, lelapította azokat.

