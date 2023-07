Rihanna saját fehérnemű- és fürdőruhamárkájánál, a Savage x Fentynél terhesen is szívesen vállalja a modell szerepét, a legújabb szettet is ő reklámozza az Instagramon. Az énekesnő a termékéről egy fotósorozatot és egy videót is közzétett, a kettőt együtt már több mint 13 millióan kedvelték – nézze meg ön is!