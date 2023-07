Goldie Hawn és Kurt Russel már több évtizede alkot egy párt, közös gyerekük is született, sőt Hawn gyerekei is a színészt tekintik apjuknak, ők mégsem kötötték össze az életüket hivatalosan. A színésznő eddig soha nem beszélt arról, hogy mi ennek az oka, de most úgy döntött, hogy tisztázza a helyzetet és elárulta a döntésük valódi okát.