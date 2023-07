Marics Peti csúnya balesetet szenvedett a június végi Park-koncertjükön, ami után egy hónap kényszerpihenő járna. De a fiatal énekes nagyon úgy tűnik, fittyet hány a lábára és nem pihen vele annyit sem, amennyit nagyon muszáj lenne.

– Hét napig, amíg a duzzanat le nem megy, muszáj fekvőgipszet viselni. Utána következik a járógipszes időszak, ami nagyjából hat hét, ennél kevesebb már kockázatos. Ebben a szakaszban már ajánlott is valamennyire terhelni a sérült végtagot, de koncertezni, komolyabban megerőltetni a lábat nem nagyon ajánlott: az ember többet árt vele, mint használ" – mondta korábban a Borsnak egy szakember.

Peti most a színpadra is csak segítséggel jut fel, ott pedig végig ülnie kellene, de amint elsodorja magával a hév, feláll, és még ugrálni is szokott. Remélhetőleg nem csinál magának a mostaninál is nagyobb bajt.