Farkasházi Réka nem először mutatja meg magát természetes valójában, egyáltalán nem bánja, ha smink nélkül, rosszabb napjain is látják a követői.

Korábban is mutatott magáról smink nélküli felvételt a 45 éves színésznő, amikor Ördög Nóra műsorvezető védelmére kelt, ugyanis sokan bántották, amikor smink nélküli felvételeket mutatott magáról. Farkasházit felháborította, hogyan bánthatják a külseje miatt azt, aki nyúzottan, fáradtan is azért tesz közzé tartalmakat, hogy követőit szórakoztassa, és megmutatta, hogy ő sem tökéletes és ne legyenek ilyen álságosak a kommentelők.

Legutóbb is egy hasonló bejegyzést tett közzé, amivel azt szeretné elérni, ha mindenki látná, hogy ő sem mindig tökéletes, ahogyan senki más sem. A fotó egy rosszabb napján készült, fáradtan, smink nélkül, de szerinte, aki szereti, az így is elfogadja, és ez a természetes.