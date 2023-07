Zámbó Krisztián a közelgő esküvőjéről beszélt, elvileg már az időpontot is kitűzték a menyasszonyával, Takács Zsuzskával.

Zámbó Krisztián többször szakított már a párjával, Takács Zsuzskával, akinek így háromszor kérte meg a kezét is – most azonban már végre az esküvőt tervezik, legalábbis az énekes erről beszélt a Mokkában.

"Kitűztük jövőre az időpontot, és már gondolkodunk, kiket hívjunk meg, tehát most már tényleg komolyan vesszük ezt a dolgot. De azért szeretnénk rákészülni. Egyszer akarunk megházasodni, úgyhogy az legyen tökéletes" – magyarázta.

Zámbó már korábban elmondta, hogy az öccse, Szebasztián esküvője jelentette számára a fordulópontot, ezt erősítette meg a mostani nyilatkozatával is: "Volt egy pillanat az öcsém esküvőjén, amin el is érzékenyültem, mikor esküt tettek egymásnak. Zsuzsika a hátam mögött volt, ránéztem, és akkor úgy megéreztük, egymásra mosolyogtunk. Ez úgy jött. 12 év alatt nem igazán jött, bár tudtuk, hogy az életünket együtt fogjuk tölteni, de ez volt az igazi hatás, hogy most már jó lenne" – mondta. További részletek a TV2 videójában: