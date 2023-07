Curtisnek van egy elmélete arról, hogy miért törtek be hozzá.

Mint írtuk, alig két héttel a vidékre költözésük után betörtek Curtisékhez, de végül nem vittek el semmit – valószínűleg azért, mert a rapper és a testőre épp hazaért, megzavarták a tolvaj(oka)t.

Curtisnek azonban van erről egy másik elmélete is: "Felmerült bennem a kérdés, hogy mi van, ha nem is akart elvinni semmit, hanem csak betett valamit. Az a baj, hogy már eléggé paranoiás vagyok. Mi van, ha valaki el akar áztatni, és valamit eldug a házamban, aztán följelent? Annyira fura ez nekem, hogy még azt sem vitte el, ami ott volt szem előtt" – mondta a Retro Rádióban, amit a Ripost is idézett.