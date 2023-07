Egy ideig nem sportolt Dudás Miki, enni pedig imád, így jó pár kilót felszedett. Ez azonban a múlté, az édesapa 134 kg-ról 112-re fogyott le, vagyis összesen 24 kilót adott le mindössze 3 hónap alatt.

Már nagyon nem tetszettem magamnak, belenéztem a tükörbe és nagyon kerek fejem volt. Nem volt annyira szép. A másik az, hogy kihatott az egészségemre is. Felmentem a lépcsőn és alig bírtam felmenni. Mondtam, hogy nem igaz, hogy húsz évet sportoltam és ilyen gyorsan átváltoztam! Akkor mondtam, hogy húzok egy vonalat és megpróbálok lefogyni" – mondta a sportoló a TV2 Mokka című műsorában. Titka annyi, hogy továbbra is mindent eszik, csak most már kevesebbet. A 2-3 tábla helyett már csak 2-3 kocka csokit fogyaszt el egy nap, és annyi ételt szed magának, hogy ne legyen tele. Így adott le húsz kilót három hónap alatt.