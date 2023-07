Az utóbbi időben bevett szokássá vált, hogy a legnagyobb titokban szervezik a sztáresküvőket. Nyilván a sztárok is szeretnék életük egyik legfontosabb napján, ha megőriznék privát szférájukat, ezért a nagy igyekezet arra, hogy ne szivárogjanak ki olyan fontos információk, mint a dátum és a pontos helyszín, hiszen ők is csak a családdal és barátokkal szeretnének osztozni az élményen. De sok esetben hiába az igyekezet, hiszen könnyen megneszelik, ha nagy esemény van készülőben, úgy, mint Palvin Barbara és párja, Dylan Sprouse múlt hétvégén tartott, titkos esküvőjének esetében. De nem ők az egyetlen sztárpár, akik idő előtt lebuktak már a szervezésénél Magyarországon. Hasonlóan nagy titok övezte Majka, Vastag Csaba, Iszak Eszti, Kulcsár Edina, Orosz Barbara vagy Szalai Ádám esküvőjét is, melyek az utóbbi idők legtitokzatosabb magyar sztáresküvői voltak.

Lezajlott Palvin Barbara esküvője!

Idén márciusban indultak el az első híresztelések a fiatal szerelmespár eljegyzéséről, akik hosszú hónapokon keresztül tagadták a dolgot, Palvin Barbara a közösségi oldalán egy videóban is tagadta, hogy párja, Dylan Sprouse megkérte volna a kezét.

Ne higgy el mindent! Mindenki tudni fogja, ha sor kerül az eljegyzésre - válaszolta egy videóban a TikTokon. A modell megerősítve a mondandóját még a gyűrű nélküli kezét is felmutatta bizonyítékként.

Később kiderült, hogy valóban megtörtént a lánykérés, ezt a V Magazinnak adott interjúban mondta el a magyar származású modell, ahol elárulta, már tavaly szeptemberben sor került az eljegyzésre.

A nagy hírt akkor akarták megosztani a nyilvánossággal, amikor úgy érezték, hogy már készen állnak rá.

Tényleg nem izgulok amiatt, hogy férjhez megyek. Mióta randizni kezdtünk, azóta tudtam, hogy feleségül akarok menni hozzá - mondta az interjúban Palvin Barbara egy hónappal ezelőtt. Akkor még senki nem gondolta, hogy ilyen röviddel az esküvő dátuma előtt árulják el, hogy jegyben járnak, de a bizonyítékok alapján a modell múlt hétvégén hozzáment Dylan Sprouse-hoz öt év együttélést követően.

A magazinnak Palvin Barbara elmondta, hogy minden bizonnyal Magyarországon tartják meg az esküvőjüket, a hagyományoknak megfelelően. Ahogyan ő fogalmazott, kizárt dolog, hogy ne Magyarországon legyen az esküvő, mert a szülei megölnék őt. A tervek szerint szeretett volna leányszöktetést és természetesen menyasszonytáncot is, amitől férje, Dylan Sprouse nagyon félt, hiszen nem tartja magát jó táncosnak, valamint amiatt is izgultak, hogy szüleik a nagy napon találkoznak életükben először.

Mindent egybevetve úgy tűnik, hogy minden a legnagyobb rendben zajlott a múlt hétvégi lakodalmon, melyet Palvin Barbara szüleinek Pest vármegyében található, ceglédberceli birtokán tartottak. Bár próbálták a legnagyobb titokban tartani a ceremóniát, az ottani lakosok felfigyeltek az előkészületekre, így egy-két felvétel ismét kiszivárgott az esküvőről.

Hiába a nagy titkolózás, a sztáresküvő híre elég gyorsan kiszivárgott, ugyanis sokan felfigyeltek arra, hogy Palvin Barbara és Dylan Sprouse, annak családjával Magyarországra érkezett. A kistelepülés lakóinak is szemet szúrt, hogy nagy a nyüzsgés a Palvin-birtokon, ahol a nagy napra új vendégházakat is építettek a modell szülei, hogy el tudják szállásolni a vendégeket. Ha ez még nem lett volna elég bizonyíték, a meghívottak közül többen is megosztották közösségi oldalaikon az előkészületekről készült felvételeket, így nem volt nehéz kitalálni, hogy mire készül a násznép és a jegyespár.

Már napok óta nagy itt a jövés-menés, sorra érkeztek a vendégek. Dylan családja is jó ideje Magyarországra utazott, úgy tudjuk, kicsivel több mint százfős, meghitt esküvőt tartottak - mondta egy szemtanú a titkos esküvőről.

A ceglédbérceli lakosok közül többen is elég szemfülesek voltak és szombaton sikerült lefotózniuk a menyasszonyt, akiről azóta egyre több felvétel szivárog ki. Magáról a ceremóniáról és a lakodalomról is keringenek képek a különböző bulvártémákkal foglalkozó csoportokban, ahol még a menyasszonytáncról készült fotót is közzétettek.

Bár az ifjú pár biztosan értesült a sajtóból arról, hogy kitudódtak a részletek a nagy titokban szervezett esküvőjükről, de ők sokáig nem osztottak meg róla semmit a közösségi oldalaikon és meg sem erősítették, hogy valóban férj és feleség lennének, hiába voltak egyértelmű bizonyítékok az esküvőjükről.

Később a híres Vogue magazin már hivatalos képeket is közölt a ceremóniáról, valószínűleg Palvin Barbiék is ennek megjelenésére vártak szerződéses kötelezettségek miatt. Mutatjuk a lapozható Instagram-bejegyzéseket, amelyeken már jól látható az ifjú pár.

