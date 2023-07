A nemrég Budapesten koncertező német rockzenekar, a Rammstein nehéz időszakát éli, ugyanis frontembere, Till Lindemannt durva szexuális visszaélésekkel vádolta meg több női rajongó is, akik azt állítják, hogy koncertjeik után erőszakolta meg őket. Most újabb súlyos vádak érkeztek a zenekar egy másik tagja ellen is.