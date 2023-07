Young G Béci aggasztó üzenetet posztolt a közösségi oldalán, amit úgy is lehetett érteni, hogy szakítottak a feleségével, Mészáros Norinával.

"Utálom az életem, soha többet nem akarok másnak megfelelni! Soha! Ennyi volt! Egyedül maradtam, egyedül is voltam, egyedül is leszek" – írta egy Instagram-sztoriban Young G Béci, majd küldött még egy üzenetet: "Meg sem érdemled, hogy bármit is kirakjak!".

Közben a felesége, Mészáros Norina a kislányukkal tett ki egy közös videót, amelyhez ennyit írt: "Örökké csak te" – mintha már Young G Béci nem is tartozna a családhoz. Egyik üzenetből sem volt nehéz arra következtetni, hogy a pár házassága válságban van, amiről egyébként már korábban felröppent a pletyka.

"Az az igazság, hogy nem akarok erről beszélni. Belátom, nem kellett volna kiraknom ezeket a szövegeket. Egyelőre tök jól vagyok, nem akarom bolygatni az ügyet, mert igazából ez a kettőnk dolga Norinával" – mondta most a Blikk kérdésére Young G Béci.